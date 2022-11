Markttechnik vom 21. November 2022 – SMI: Pause um 11’050 Der Swiss Market Index unterbricht seine jüngste Erholung an einem zuletzt viel gehandelten Preisbereich, doch was kommt dann? Andreas Büchler

Während der kleinen Abwärtsbewegung in der vergangenen Woche waren vor allem um 11’050 Zahlreiche Umsätze messbar (orangefarbene Balken). Die Schwierigkeiten, diesen Bereich zurück zu erobern, kommen daher nicht überraschend. Ein gegenteiliger Effekt war zuvor bereits auf der Unterseite um 10’800 messbar (blaue Balken). Die daraus ableitbare Umkehrzone dürfte auch etwas stärker sein, so dass die Chancen derzeit eher auf der Oberseite liegen. Um 11’150 ist dann aber schon eine weitere Umsatzhäufung erkennbar, die sich als nächste Barriere herausstellen könnte (grau punktiert).

Auch innerhalb des derzeit statistisch wahrscheinlichen Schwankungsbandes auf der untergeordneten Zeitebene (rot) reicht das Potenzial - abgeleitet aus vergangenen Bewegungen - nur von rund 10’800 bis 11’200 Zählern. Auf diese Range sollten sich Anleger also vorerst einstellen, und am oberen Rand eher verkaufen, am unteren eher kaufen.

Auf der Oberseite wirkt darüber hinaus nach wie vor die markante Wendezone bei 11’200 Zählern, die auch beim nächsten Anlauf des Index wieder eine Atempause triggern könnte. Auf der Unterseite ist dagegen Luft bis derzeit etwa 10’600 / 10’700 an einen weiteren Umkehrbereich sowie an den südlichen Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (rote Kurven). In der Summe dürfte sich daraus eine Seitwärtsbewegung ableiten, in der diese Aussengrenzen zunächst nicht verlassen werden.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

