Börsenbericht vom 21. November 2022 – SMI pendelt um die Nulllinie Der Schweizer Leitindex wird am Montag vor allem durch die Schwergewichte Novartis, Nestlé und Roche gestützt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag kurz vor Mittag weiterhin zur Schwäche, insgesamt zeigt er sich aber wenig verändert. Die Seitwärtstendenz der vergangenen Woche setzt sich damit fort. Etwas gedämpft wird die Stimmung von der jüngsten Corona-Entwicklung in China. Dort wurden mit steigenden Infektionszahlen am Wochenende die ersten Corona-Toten seit gut einem halben Jahr gemeldet. Das weckt Befürchtungen, dass das Land nach der gerade eingeleiteten Öffnung die Zügel wieder anzieht – was wiederum keine gute Ausgangslage für Aktien von stark in China engagierten Unternehmen ist.



Über den Tag hinausgeschaut bleibt die Frage aktuell, ob das Rally nach dem Tiefpunkt im September gegen Jahresende noch einmal Fahrt aufnimmt oder nicht. Verschiedene Kommentatoren zeigen sich in Lageeinschätzungen diesbezüglich zumindest skeptisch, denn die Notenbanken weltweit dürften die Schritte bei den Verschärfungen der Geldpolitik zwar verlangsamen, aber dennoch fortsetzen. Auch die Zürcher Kantonalbank rät bezüglich der Anlagepolitik weiterhin zur Vorsicht, denn das Rally an den Aktienmärkten sei schon weit gelaufen. Die Bank geht auch davon aus, dass die Schätzungen für die zu erwartenden Gewinne der Unternehmen nach wie vor zu hoch liegen.



Der SMI notiert um 10.50 Uhr 0,03% tiefer bei 11'042,50 Punkten, hält damit aber zumindest noch die Marke von 11'000 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,28% auf 1693,47 Punkte zurück und der breite SPI um 0,04% auf 14'110,02 Zähler. 22 der 30 SLI-Werte liegen im roten Bereich, deren 8 legen zu.



Im Fokus stehen Julius Bär (+0,5%) nach einem Zwischenbericht über den Geschäftsgang nach zehn Monaten. Die verwalteten Kundenvermögen per Ende Oktober lagen zwar etwas hinter den durchschnittlichen Erwartungen zurück. Beim Nettoneugeld und auch bei der Bruttomarge wurden die Schätzungen indes übertroffen und auch das Kosten-Ertrags-Verhältnis wird in Marktkreisen als vorteilhaft bezeichnet. Nach schwachem Beginn haben die Aktien rasch in die Gewinnzone gewechselt.



In der Überzahl sind aber wie erwähnt die Verlierer. Am deutlichsten nach unten geht es weiterhin für SGS (-2,9%), dies nach einer Abstufung durch JPMorgan auf «Underweight» von «Neutral» im Anschluss an den Investorentag der Vorwoche. In Marktkreisen heisst es zu SGS überdies, dass der Titel nach dem starken Lauf von Anfang Monat für Gewinnmitnahmen anfällig geworden sei.



Dahinter sind auch Aktien wie AMS Osram (-1,9%), Straumann (-1,7%) oder Givaudan (-1,6%) wenig gefragt.



Sonova (-1,6%) geben die Kursgewinne vom Freitag zu Wochenbeginn wieder preis. Börsenbeobachtern zufolge sorgt ein millionenschwerer Titelverkauf aus dem Verwaltungsrat des Hörgeräteherstellers für Verunsicherung.



Swatch und Richemont (je -1,3%) werden ähnlich wie Schindler (-1,7%) aufgrund der neuen Unsicherheiten im Zusammenhang mit China gemieden.



ABB (-0,2%) haben nach freundlichem Start in die Verlustzone gewechselt. Der Technologiekonzern hat drei Minderheitsaktionäre an der Sparte E-Mobility beteiligt, will die Division bei besserer Gelegenheit aber nach wie vor an die Börse bringen.



Auf der Gewinnerseite liegen Zurich (+0,8%) sowie Kühne + Nagel und Novartis (je +0,5%) in Front. Die Aktien von Novartis gehören damit nach einem starken Freitag (+3,1%) auch heute wieder zum eher spärlich besetzten Gewinnerfeld. Die Gewinne vom Freitag seien vor allem im Zusammenhang mit dem Eurex-Verfall gestanden, hiess es im Handel.



Aber auch die beiden anderen Schwergewichte Roche und Nestlé (je +0,3%) schützen den Gesamtmarkt vor grösseren Einbussen.



Im breiten Markt finden Kardex (+1,3%) nach der schwachen Vorwoche und insbesondere dem nach einer Gewinnwarnung verlustreichen Freitag (-7,6%) Boden, bzw. starten einen zaghaften Erholungsversuch.



Starrag (+4,2%) rücken noch deutlicher vor als am Freitag, als das Unternehmen den Abgang des CEO auf spätestens in einem Jahr angekündigt hatte.

Bonds Schweiz: Für einmal klar tiefer

Der Schweizer Obligationenmarkt gibt am Montag gemessen am Conf Future nach und setzt damit den Aufwärtstrend seit Mitte Oktober für einmal aus. Allerdings hatte der Conf bis kurz nach Mittag praktisch unverändert tendiert. Weiterhin aktiv zeigen sich die Emittenten am Primärmarkt.



Für Aufmerksamkeit sorgten am Berichtstag neue Preisdaten aus Deutschland. Die Produzentenpreise sind im Oktober auf Jahressicht deutlich schwächer gestiegen als im Vormonat. Gegenüber September gab es sogar den ersten Preisrückgang seit knapp zweieinhalb Jahren. Wichtigster Grund dafür waren rückläufige Preise für Strom und Gas.



Am Primärmarkt läuft wie erwähnt ähnlich wie in der Vorwoche Einiges. So hat der Kanton Zürich 300 Mio. Fr. mit einer Laufzeit bis 2029 aufgenommen und offeriert dafür einen Coupon von 1,45%.



Die auf die Finanzierung von Autoleasing spezialisierte First Swiss Mobility AG hat eine Anleihe über 256,1 Mio. Fr. bis 2025 in drei Tranchen begeben, mit Zinssätzen von 2,43, 4,00 und 6,00%. Und die Central American Bank for Economic Integration (Cabei) hat 110 Mio. zu 2,1375% aufgenommen, dieser Bond hat eine Laufzeit von 5 Jahren.



In der vergangenen Woche wurden acht Anleihen über insgesamt 1,37 Mrd. Fr. emittiert. In der Woche davor waren es gar 13 Anleihen über gut 3 Mrd. Fr. gewesen.



Der Dezember-Conf-Future notiert um 13.50 um 96 BP tiefer bei 145,04%. Der Umsatz beträgt 12 Kontrakte. Am Freitag hatte der Conf 14 BP angezogen.



Von den 8 gehandelten Eidgenossen geben fünf nach und drei legen zu. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) büsst 14 BP auf 100,68% ein und rentiert zu 0,72%. Die zehnjährige Benchmark (0,5/2032) fällt um 37 BP auf 95,12% zurück, hier liegt die Rendite bei 1,0 Prozent.



Der Kassazinssatz sinkt auf 1,039 von 1,071% am Freitag.



Erzeugerpreisdaten belasten Euro – Inflationsdruck etwas niedriger

Der Euro hat am Montag anfängliche Kursverluste ausgeweitet. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0242 $. In der Nacht zum Montag hatte der Euro noch rund einen Cent mehr gekostet.



Auch gegenüber dem Franken hat der Euro weiter Terrain verloren. Derzeit kostet er noch 0.9811, nach 0.9826 am Morgen und 0.9850 am Freitagabend. Der US-Dollar ist gleichzeitig auf 0.9597 von 0.9556 im frühen Geschäft gestiegen.



Belastet wurde der Euro durch Hinweise auf einen nachlassenden Inflationsdruck. So sind in Deutschland die Erzeugerpreise im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 4,2% gefallen. Dies war der erste Rückgang seit Mai 2020. Der Jahresanstieg bleibt zwar mit 34,5% sehr hoch, liegt jedoch deutlich unter dem Septemberwert von 45,8%. Die Erzeugerpreise schlagen mit Verzögerung auch auf das allgemeine Verbraucherpreisniveau durch.



«Damit machen die heutigen Zahlen zu den Erzeugerpreisen durchaus Hoffnung, dass auch bei den Verbraucherpreisen der Hochpunkt der Inflationsrate nicht mehr fern ist», kommentierte Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank. Das Inflationsproblem sei damit aber noch nicht gelöst. Die Inflation dürfte zwar im kommenden Jahr zurückgehen, aber deutlich über den von der EZB angepeilten 2% bleiben. «Denn mit dem stärkeren Lohnanstieg stehen die Unternehmen vor einem weiteren Kostenschub, den sie zumindest teilweise an ihre Kunden weitergeben werden», schreibt Solveen.



Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Nach starken Verlusten in der vergangenen Woche ging es mit den Notierungen im Mittagshandel aber nur noch vergleichsweise leicht nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 87.38 $. Das waren 24 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 79.80 $.



Wie schon seit einiger Zeit belastete die weiterhin angespannte Corona-Lage in China. Dort steigen nicht nur die Infektionsfälle, laut jüngsten Meldungen hat es am Wochenende auch die ersten Todesfälle in Verbindung mit Corona seit etwa einem halben Jahr gegeben. Die Entwicklung könnte die chinesische Führung zu einer noch strengeren Corona-Politik veranlassen.



Das konsequente Vorgehen Chinas im Kampf gegen das Coronavirus hatte zuletzt immer wieder zu Lockdowns und Massentests geführt. Die Null-Covid-Strategie der Führung in Peking gilt als Risiko für das globale Wirtschaftswachstum und die Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt.



Am Markt wurde zudem auf eine aktuelle Prognose für die weitere Entwicklung der Ölpreise durch die US-Investmentbank Goldman Sachs verwiesen. Die Bank-Experten haben ihre Prognose für den Brent-Preis auch wegen der Corona-Massnahmen in China gesenkt.

FTX-Affäre setzt Bitcoin & Co erneut zu

Der Kollaps der Kryptowährungsbörse FTX drückt die Kurse von Bitcoin und Ethereum erneut ins Minus. Die beiden Cyber-Devisen verbilligen sich um drei Prozent auf 16’128 Dollar beziehungsweise um 6,5% auf 1129 $. «Es dominiert nach wie vor die Furcht, dass weitere Krypto-Unternehmen in den kommenden Tagen und Wochen kollabieren könnten», sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Einige Firmen sind bereits ins Trudeln geraten.

Aktien Asien/Pazifik: Meist schwächer

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag schlecht in die neue Woche gestartet. Für Unbehagen sorgte auf dem Kontinent die Corona-Lage in China, wo vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen am Sonntag der erste Corona-Tote seit gut einem halben Jahr gemeldet wurde.



Die Hoffnung auf Lockerungen, die zuletzt als Treiber erholter Börsen galt, erhielt durch die Nachrichten einen herben Dämpfer. Anleger fürchten nun, China könnte nach zuletzt vorsichtigen Signalen einer gewissen Öffnung die Zügel wieder anziehen. Wegen des Anstiegs der Infektionen wurde die Bevölkerung in weiten Teilen der Hauptstadt Peking aufgefordert, am Wochenende zu Hause zu bleiben.



Bemerkbar machte sich dies vor allem an der Börse in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong: Auch wenn er seine Anfangsverluste reduzierte, fiel der Hang Seng dort zuletzt um knapp zwei Prozent auf 17 641,00 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen büsste zuletzt 0,85% auf 3769,13 Punkte ein.



In Australien fiel der S&P ASX 200 vergleichsweise milde um 0,17% auf 7139,30 Punkte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 war eine positive Ausnahme, indem er 0,16% auf 27’944,79 Punkte zulegen konnte.

US-Börsen im Plus

Am Freitag hatten die US-Börsen im Plus geschlossen. Der Dow Jones Industrial gewann 0,6% auf 33’746 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 stieg 0,5% auf 3’965 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite schloss minimal über dem Vortagesschluss auf 14’146 Zählern.

Unter den Einzeltiteln ragte der Detailhändler für Wohnaccessoires Ross Stores (+9,9%) heraus, der seinen Ausblick für das laufende Vierteljahr anhob. Von einem starken Quartalsbericht profitierten die Aktien von Foot Locker (+8,7%).

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.