Markttechniker vom 26. April 2023 – SMI: Rally-Pause wäre keine Überraschung Der Swiss Market Index entfernt sich wieder etwas von seinen jüngsten Verlaufshochs – was aber noch kein Problem darstellt. Andreas Büchler

Der SMI verlangsamt seine Aufwärtsdynamik wie erwartet am oberen Randbereich des mittelfristigen Wahrscheinlichkeitsbandes (blau). An dieser zuverlässigen Prognosehilfe stoppten bereits die letzten beiden Aufwärtswellen Ende des vergangenen Jahres. Da die Grenzen sich aber im Laufe der kommenden Wochen derzeit weiter nach oben verschieben, erweitert sich auch der zu erwartende Spielraum für geduldige Anleger.

In der Zwischenzeit richtet sich der markttechnische Fokus vor allem auf potenzielle Stabilisierungsniveaus für den Fall einer Konsolidierungsphase. Hier stechen vor allem der Bereich um 11’250 / 11’350 sowie das Areal um 11’100 heraus (grün), an denen in den Vorwochen die höchsten Umsätze zu verzeichnen waren. Volumenspitzen helfen in der Regel bei der Ermittlung von Bodenbildungszonen.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

