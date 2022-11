Börsenbericht vom 01. November 2022 – SMI schliesst im Minus Am Schweizer Aktienmarkt gab es am Dienstag zunächst Kursgewinne – doch dann gingen die Anleger auf Nummer sicher.

Der Schweizer Aktienmarkt hat einen schwachen Start in den Börsenmonat November erwischt. Dabei hatten die hiesigen Dividendenpapiere im frühen Handel den Schwung aus dem Oktober erst einmal mitgenommen. Mit dem Handelsauftakt an der Wall Street drehten die Indizes aber nach unten. Denn gute Wirtschaftsdaten aus den USA schürten einmal mehr die Sorgen, die US-Notenbank Fed könnte am Mittwoch ihren harten geldpolitischen Kurs mit grossen Zinserhöhungen unvermindert fortsetzen



Zuvor hatten die Börsianer eher Hoffnung auf ein weniger rasantes Tempo bei den Erhöhungen. Für gute Laune sorgten zudem Berichte aus China, wonach die Regierung über eine Abkehr von der Null-Covid-Politik nachdenke. Am Dienstag waren es in der Schweiz vor allem die defensiven Schwergewichte, die den hiesigen Markt belasteten. Es waren vielmehr Zykliker und Finanzwerte gefragt sind.



Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,41% tiefer bei 10'783,65 Punkten. Das Tageshoch aus dem frühen Handel lag fast 150 Punkte höher. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gab um 0,38% auf 1625,46 und der breite SPI um 0,42% auf 13'745,12 Punkte nach. Im SLI dominierten die Verlierer im Verhältnis zwei zu eins.



Die Aussicht auf ein Ende der Null-Covid-Politik in China trieb die Valoren der Uhrenhersteller Richemont (+3,2%) und Swatch (+3,2%) an. Angeblich sei ein Komitee gebildet worden, um Szenarien zu prüfen, wie ein Ende dieser Politik aussehen könnte, war in den Sozialen Medien des Landes zu lesen.



Bei AMS Osram (+2,5%) berichteten Händler von Deckungskäufen im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden Zahlen. AMS zählt im bisherigen Jahresverlauf zu den grössten Verlieren. Gleiches gilt für die Aktien der krisengeplagten Grossbank Credit Suisse, die sich um 1,7% verteuerten.



Wenn Anleger zugriffen, dann vereinzelt bei zyklischen Aktien wie ABB (+0,5%). Die Partizipationsscheine von Schindler büssten nach einem freundlichen Verlauf am Ende 0,4% ein. Laut der Deutschen Bank, die die Papiere neu mit einer Kaufempfehlung bedenken, bleibt China für die global agierenden Lifthersteller der wichtigste Absatzmarkt. In Adecco (-1,2%) übten sich die Anleger im Vorfeld von Zahlen am Donnerstag in Zurückhaltung.



Dass der SMI seinen europäischen Pendants wie Dax, Cac-40 oder auch dem FTSE hinterherhinkte, war nicht zuletzt auch seinen defensiven Schwergewichten geschuldet. So gaben Roche um 0,9%, Novartis um 0,2% und Nestlé um 0,6% nach.



Lonza fielen sogar um deutliche 5,1% zurück. Börsenbeobachter erklärten die Abgaben mit enttäuschenden Quartalszahlen und einer Umsatzwarnung beim US-Gegenspieler Catalent. Analysten zogen negative Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung bei Lonza.



Im breiten Markt sprangen Burckhardt Compression nach Zahlen und neuen Mittelfristzielen um 11,4% an. Implenia (+2,4%) waren am Kapitalmarkttag ebenfalls gesucht. Der grösste Schweizer Baukonzern will profitabler werden und stellte die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen in Aussicht.



Dagegen sackten Meyer Burger um 14,3% ab. Der Solarzulieferer führt aktuell eine grössere Kapitalerhöhung durch.



Barry Callebaut fielen um 1,9% zurück. Der Schokoladeproduzent hatte am frühen Nachmittag überraschend seine Zahlen für sein Geschäftsjahr 2021/22 vorgelegt - diese wären eigentlich erst am Mittwoch angesagt gewesen. Dabei fielen die Kosten für den Salmonellenfall in der grössten Anlage des Unternehmens deutlich höher aus, als Analysten erwartet hatten.

New York: Gewinne weg – Gute Wirtschaftsdaten stimmen vorsichtig

Die US-Börsen sind am Dienstag nach einem festen Auftakt schnell ins Minus gedreht. Grund sind bessere Stimmungsdaten aus der US-Industrie als erwartet. Dies schürte wieder die Sorgen, die US-Notenbank Fed könnte am Mittwoch ihren harten geldpolitischen Kurs mit grossen Zinserhöhungen unvermindert fortsetzen, nachdem es zuletzt eher Hoffnung auf ein weniger rasantes Tempo bei den Erhöhungen gegeben hatte.

Nach dem ungewöhnlich starken Oktober mit einem Kurszuwachs von nahezu 14% verlor der Dow Jones Industrial zuletzt 0,20% auf 32 666,11 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,11% auf 3867,64 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 rutschte um 0,30% auf 11 371,37 Zähler ab.

Gerüchte über einen allmählichen Ausstieg Chinas aus der Null-Covid-Politik hatten zum Handelsstart den Indizes zunächst noch Auftrieb gegeben und für einen freundlichen November-Beginn gesorgt. An den Börsen in China und Hongkong waren Aktien von Technologieunternehmen gestiegen. Dies wirkte sich in New York positiv auf Hinterlegungsscheine (ADRs) chinesischer Unternehmen wie die der Internethandelskonzerne Alibaba und JD.com sowie des Suchmaschinenbetreibers Baidu , welche um bis zu 6,6% anzogen.

Uber schnellten um 16% hoch. Die Aktien des US-Fahrdienstanbieters profitierten von einem stärker als erwartet ausgefallenen Quartalsumsatz. Zudem verringerte das Unternehmen seinen Verlust. Im Sog von Uber gewannen die Titel des Konkurrenten Lyft 8,5%.

Die Aktien der Pharmahersteller Pfizer und Eli Lilly strebten in unterschiedliche Richtungen. Pfizer hatte zur Zahlenvorlage ungeachtet des starken US-Dollar die Jahresziele angehoben, was den Aktien ein Plus von 3,1% eintrug. Eli Lilly dagegen kappte angesichts der Dollarstärke sowohl das Umsatz- als auch das Gewinnziel für das laufende Jahr, die Aktien büssten 4,6% ein.

Im Fokus steht zudem der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) mit einem Übernahmevorhaben. Ziel der Begierde ist der Herzpumpenhersteller Abiomed . Geboten werden – Meilensteinzahlungen ausgeklammert – 380 $ je Aktie in bar oder insgesamt 16,6 Mrd. $. Während Abiomed um gut 50% nach oben sprangen, gaben J&J um 0,5% nach.

Euro gibt Gewinne wieder ab

Der Eurokurs hat seine anfänglichen Gewinne zum US-Dollar am Dienstag wieder abgegeben. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 0.9872 $ und fiel damit auf den tiefsten Stand seit knapp einer Woche.



Zum Franken veränderte sich der Euro am Dienstagnachmittag kaum. Das Währungspaar liegt aktuell bei 0.9872. Am Morgen wurde für die Gemeinschaftswährung jedoch noch 0.9920 Fr. verlangt. Der Dollar notiert zum Franken derzeit leicht über der Parität bei 1.001 Fr. Am Mittag kostete der Greenback noch 0.9937 Fr.



Wellen schlug am Nachmittag die Nachricht, dass die Zahl neu geschaffener Stellen in den USA überraschend anstieg. Die Zahl der Vakanzen kletterte im September auf 10,7 Mio., während Ökonomen mit einem Rückgang gerechnet hatten. Das dürfte die Löhne im ohnehin heiss gelaufenen Arbeitsmarkt weiter antreiben und den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, die Zinsen weiter anzuheben. Anders als in Europa rührt die Teuerung in den USA zu einem grossen Teil aus steigenden Löhnen.



Zuvor hatten Signale von EZB-Präsidentin Christine Lagarde für weitere Leitzinserhöhungen den Euro zunächst gestützt. «Wir streben den Zinssatz an, mit dem das mittelfristige Inflationsziel von zwei Prozent erreicht werden kann», sagte die Währungshüterin dem lettischen Nachrichtenportal Delfi in einem Dienstag veröffentlichten Interview. Dieses Ziel sei noch nicht erreicht, weshalb es weiterer Zinsschritte bedürfe.



Am Devisenmarkt rückt derweil die Zinssitzung der Fed am Mittwoch immer stärker in den Fokus. Anleger gehen angesichts der hohen Inflation fest davon aus, dass die Fed den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird. Mit Spannung erwartet werden jedoch Signale für das Vorgehen ab Dezember. Angesichts wachsender Konjunktursorgen rechnen einige Experten mit Hinweisen auf künftig kleinere Zinsschritte.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.86058 (0.86115) britische Pfund und 146.35 (147.40) japanische Yen fest.

Ölpreise steigen deutlich

Die Ölpreise sind am Dienstag deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 94.81 $. Das waren 2.01 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1.85 $ auf 88.38 $.



Gerüchte über einen allmählichen Ausstieg Chinas aus der Null-Covid-Politik haben die Ölpreise gestützt. Eine Öffnung würde die Wirtschaft stützen und damit auch die Nachfrage nach Rohöl. Bestätigt wurden die Spekulationen jedoch nicht.



Generell werden die Ölpreise durch die Förderpolitik der in der Opec+ zusammengefassten Ölstaaten gestützt. Der Ölverbund, in dem auch Saudi-Arabien und Russland vertreten sind, hatte zuletzt eine Kürzung der Fördermenge beschlossen. Im Verlauf des Oktober ist der Preis für Rohöl für Brent-Öl um etwa 2 $ gestiegen.



Rohstoffexperten der Commerzbank verwiesen zudem auf die Entwicklung in Russland. Demnach sei in der russischen Presse berichtet worden, dass die Fördermenge mit 10,78 Mio. Barrel pro Tag im Oktober auf Vormonatsniveau verharrt habe. «Da die EU aufgrund des Ölembargos ab Dezember als wichtiger Abnehmer nach und nach wegfällt, ist in Russland in den nächsten Monaten mit stärkeren Produktionsdrosselungen zu rechnen», hiess es in einer Analyse der Commerzbank. Die Ölpreise seien derzeit «gut unterstützt».

