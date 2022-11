Börsenbericht vom 15. November 2022 – SMI verteidigt 11'000-Punkte-Marke Der Schweizer Aktienmarkt beendet den Handel am Dienstag mit einem kleinen Plus.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit positiven Vorzeichen abgeschlossen. Der Leitindex SMI hielt sich somit über der Marke von 11'000 Punkten. Positive Preisdaten aus den USA gaben dem Index am Nachmittag für kurze Zeit etwas stärkeren Rückenwind. Den Börsianern ist aber auch klar, dass die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die starke Inflation nicht so schnell locker lässt und die Zinsen weiter erhöhen wird.



Der Oktober-Index zu den US-Produzentenpreisen gab aber weitere Hinweise dazu, dass das Schlimmste bezüglich Inflation vorbei sein könnte. Der PPI ging auf Jahresbasis zum vierten Mal in Folge zurück und schnitt auch besser als von Ökonomen erwartet ab. Zuletzt hatten gute Konsumentenpreisdaten die Hoffnung der Anleger genährt, das Fed könnte die geldpolitischen Zügel in kleineren Schritten als bislang weiter anziehen. Am Dienstag rundeten ein guter Bericht zur Stimmung in der US-Industrie und starkes Wachstum beim Detailhandelsriesen Walmart das positive Bild ab.



Der SMI ging am Dienstag mit einem Plus von 0,24% auf 11'026,22 Punkten aus dem Handel. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem das Gewicht der Schwergewichte stärker gekappt ist, legte um 0,05% auf 1708,13 Zähler zu und der breite SPI gewann 0,14% auf 14'123,71 Punkte. Am Ende standen im SLI 10 Gewinner den 20 Verlierern gegenüber.



Angetrieben wurde das Geschäft mit Schweizer Aktien von Novartis (+1,1%) und Roche (+0,7%), die mit ihrem Gewicht wesentlich zum Kursplus im SMI beitrugen. Damit konnten sich die Roche-Bons zumindest etwas von den am Vortag erlittenen Einbussen erholen, die sich der Konzern mit schlechten Nachrichten zum Alzheimer-Portfolio eingehandelt hatte. Das dritte Schwergewicht Nestlé (-0,3%) rutscht bis Handelsschluss ins Minus.



Auf dem Vormarsch waren am Berichtstag im SLI weiter die Papiere des Lifescience-Konzerns Lonza (+1,5%), des Dentalspezialisten Straumann oder des Hörgeräteherstellers Sonova (beide +1,6%). Die Aktien von Sonova zeigten wie Roche eine Reaktion auf die Vortagsverluste nach der Publikation von Zahlen. Mehrere Analysten hatten im Anschluss dazu ihre Kaufempfehlungen für Sonova bestätigt.



Uneinheitlich gingen die Finanztitel aus dem Geschäft: Während UBS (+1,0%) und Julius Bär (+0,2%) zu den Gewinnern zählten, reihten sich Swiss Life (-0,7%), Swiss Re (-1,0%) oder Credit Suisse (-0,1%) bei den Verlierern ein. Den CS-Papieren gab der Abschluss des vereinbarten Verkaufs vom «Securitized Products»-Geschäft an Apollo kaum Rückenwind. Positiver wurden Spekulationen um eine sich abzeichnende Lösung in der Liquidierung der Greensill-Fonds aufgenommen.



Grösste Verlierer bei den Bluechips waren der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler (-1,3%), der Logistiker Kühne + Nagel (-1,0%) oder der Uhrenkonzern Swatch (-2,4%). Sie wurden wohl von durchzogenen Wirtschaftsdaten aus China belastet. Zudem gaben Adecco (-1,6%) oder AMS (-1,4%) ebenfalls um mehr als ein Prozent nach. Und Alcon verloren 0,4 Prozent - dies vor der Zahlenpublikation am späten Dienstagabend nach US-Börsenschluss.



Am breiten Markt zog einmal mehr die Online-Apotheke Zur Rose die Aufmerksamkeit auf sich. Die Titel brachen um 13% ein und gaben somit einen schönen Teil der seit Anfang Monat eingefahrenen Kursgewinne wieder ab. Grund für den Rückschlag dürfte eine Verkaufsempfehlung der Deutschen Bank gewesen sein.



Auch bei SIG (-5,8%) machte sich ein negativer Analystenkommentar bemerkbar. Beim Verpackungshersteller senkte der Broker Stifel sowohl das Rating als auch das Kursziel. Branchennachbar Vetropack (-4,7%) gab ebenfalls deutlich nach.



Auf der Gegenseite rückten die Titel des Milchverarbeiters Hochdorf um deutliche 12% vor, dies nach der Ernennung eines neuen Finanzchefs. Cicor beendeten den Handel unverändert. Die Industriegruppe gab den Kauf von zwei Geschäftseinheiten aus dem Bereich Elektronikkomponenten von Phoenix Mecano (Aktie: +0,6%) bekannt.

US-Börsen: Erzeugerpreise und Industriestimmung heizen Rally an

Weitere Signale eines tendenziell nachlassenden Inflationsdrucks in den USA haben der Wallstreet am Dienstag Rückenwind beschert. Anleger reagierten mit grosser Erleichterung darauf, dass sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im Oktober zum vierten Mal in Folge und zudem deutlicher als erwartet abschwächte. Darüber hinaus hellte sich auch die Stimmung in der Industrie im Wirtschaftsraum New York im November überraschend deutlich auf.



Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 1,07% auf 33’894,19 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,74% auf 4025,91 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 2,62% auf 12’007,08 Zähler.



Damit übernahmen die Optimisten erneut das Ruder, nachdem die Indizes zum Wochenstart leicht unter Druck geraten waren. Einige kurzfristig orientierte Anleger hatten am Montag nach der jüngsten Rally erst einmal Kasse gemacht.



Die US-Börsenrally hatte am vergangenen Donnerstag neuen Schwung erhalten – und zwar ebenfalls, nachdem Daten über ein Nachlassen des hohen Inflationsdrucks in den USA veröffentlicht worden waren. Schliesslich untermauern sie die Hoffnung, dass mit Blick auf die Inflation das Schlimmste erst einmal vorbei ist und die US-Notenbank Fed bei weiteren Leitzinserhöhungen weniger aggressiv vorgehen könnte.



Der Dow Jones hat seit der Bekanntgabe der Verbraucherpreise für Oktober inzwischen um rund 4,5% zugelegt, seit dem jüngsten Tief Mitte Oktober ist er in der Spitze sogar um rund 18,5% hochgezogen. Besonders kräftigen Schub erhielten jedoch die Techwerten durch die Inflationssignale. Sie waren der breiten Markterholung bislang hinterhergelaufen und zuvor auch besonders stark gefallen. Seit Donnerstag aber stieg der Nasdaq-Auswahlindex 100 um bis zu 11,5%.



Auf der Unternehmensseite überzeugte am Dienstag der Shopping-Riese Walmart mit Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal , einem höheren Jahresumsatzziel sowie einem neuen Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie sprang im Dow um 7,1% hoch. Der Nettoquartalsverlust von 1,8 Mrd. $ fiel dabei nicht ins Gewicht. Er war wegen eines Vergleichs über 3,1 Mrd. $ aufgelaufen, den Walmart zur Beilegung eines Verfahrens wegen einer etwaigen Mitschuld an der Opioid-Krise in den USA akzeptierte.



Starke Geschäftszahlen zum dritten Quartal meldete auch die Baumarktkette Home Depot . Allerdings hob das Unternehmen den Jahresausblick trotzdem nicht an, was laut dem Investmenthaus Jefferies enttäuschte. Die Aktie legte nach einem schwächeren Start zuletzt um 1,1% zu.



In den Blick rückten ausserdem das Netflix-Papier , das um 3,3% stieg. Die Bank of America nahm ihr Anlageurteil «Buy» wieder auf. Das Kursziel lautet 370 $. Netflix bleibe der Marktführer im Streaming-Bereich, schrieb Analystin Jessica Reif Ehrlich. Das Unternehmen habe die Entertainment-Welt gewandelt in der Art und Weise, wie Content erstellt, verteilt und konsumiert werde. Das neue werbebasierte Angebot hält sie ebenfalls für wertschaffend.

Eurokurs leicht gestiegen

Der Kurs des Euro hat am Dienstag etwas zugelegt. Zwischenzeitlich hatte die Gemeinschaftswährung bei 1.0479 $ den höchsten Stand seit Anfang Juli erreicht, bevor der Schwung wieder nachliess. Am Nachmittag notiert der Euro bei 1.0367 $ und damit etwas höher als am Vorabend.



Auch zum Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung zum Ende des Handelstages stärker. Der Euro notiert aktuell bei 0.9800 Fr. und damit rund einen halben Rappen höher als am Vorabend. Der Dollar wird derzeit zu 0.9451 Fr. gehandelt, etwas höher als noch im Mittagshandel.



Angesichts leichter Entspannungssignale in den Beziehungen zwischen China und den USA war die US-Währung als Hort für wirtschaftlich unsichere Zeiten ansonsten weniger gefragt. US-Präsident Joe Biden hatte nach einem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf der Insel Bali betont, dass er keinen Konflikt mit China suche.



Ferner stützten robuste Wirtschaftsdaten aus Deutschland den Euro: Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten haben sich im November von niedrigem Niveau aus stark verbessert, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mitteilte. Vor allem die Aussicht auf eine Deckelung der Energiepreise lasse hoffen, dass ein scharfer Einbruch der deutschen Wirtschaft ausbleibe, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.



Frische US-Konjunkturdaten liessen derweil den Euro im Handelsverlauf nur kurz in die Höhe schnellen. In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im Oktober weiter abgeschwächt. Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im November unerwartet stark aufgehellt.



Auch das britische Pfund profitierte von Konjunkturdaten. In Grossbritannien stiegen die Löhne und Gehälter im September weiter deutlich. Entsprechend nimmt der Druck auf die Notenbank zu, den Leitzins im Kampf gegen die Teuerung weiter zu erhöhen. Die Bank of England hatte diesen zuletzt von 2,25% auf 3% angehoben. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger in der Regel attraktiver.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87455 (0.87513) britische Pfund und 144.84 (144.86) japanische Yen fest.

Ölpreise sinken erneut

Die Ölpreise haben am Dienstag an die Verluste vom Wochenauftakt angeknüpft. Im Vergleich zum Vortag ging es mit den Notierungen aber nur noch leicht nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im Mittagshandel 92,66 $. Das waren 48 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 64 Cent auf 85,23 $.



Zum Wochenauftakt waren die Ölpreise noch deutlich stärker gefallen. Die Notierungen gingen am Montag um jeweils rund 3 $ zurück, nachdem das Ölkartell Opec die Nachfrageprognosen für 2022 und 2023 gesenkt hatte. Begründet wurde der Schritt mit einer «erheblichen Unsicherheit hinsichtlich der Weltwirtschaft, begleitet von Ängsten vor einer weltweiten Rezession».



Rohstoffexperten der Commerzbank verwiesen auf Aussagen des Energieministers von Saudi-Arabien. Dieser hatte Ende letzter Woche deutlich gemacht, dass der führende Opec-Staat angesichts der hohen Unsicherheit rund um die Weltwirtschaft weiterhin Vorsicht walten lassen werde. Damit scheine «eine schnelle Wende bei der OPEC-Strategie trotz der heftigen Kritik seitens der USA unwahrscheinlich», heisst es bei der Commerzbank. «Die Ölpreise dürften somit weiterhin gut unterstützt bleiben», schreiben die Experten.



Am Vormittag war ausserdem bekannt geworden, dass die Internationale Energieagentur (IEA) einen Einbruch der russischen Ölförderung erwartet. Im kommenden Jahr könnte die durchschnittliche Fördermenge unter die Marke von 10 Mio. Barrel pro Tag sinken, wie aus dem Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten hervorgeht. Bis Ende März kommenden Jahres gehen die IEA-Experten davon aus, dass die russische Fördermenge wegen der Sanktionen westlicher Industriestaaten um fast 2 Mio. Barrel unterhalb des Vorkriegsniveaus liegen dürfte.

Goldpreis steigt auf 3-Monats-Hoch - Aussicht auf schwächere Zinserhöhungen

Der Goldpreis hat am Dienstag weiter zugelegt und den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. Die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen habe die Nachfrage nach dem Edelmetall verstärkt, hiess es von Marktbeobachtern. Am Nachmittag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London auf bis zu 1786 $. So hoch stand der Goldpreis seit Mitte August nicht mehr.



Seit Anfang November geht es mit dem Goldpreis nach oben. In dieser Zeit hat das Edelmetall etwa 9% gewonnen, während sich die Zinserwartungen abgeschwächt haben. Vor allem, nachdem die Inflation in den USA im Oktober niedriger als erwartet ausgefallen ist, wird am Markt mit schwächeren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed gerechnet.



Am Dienstag hatten weitere Preisdaten aus den USA die Spekulation verstärkt, dass die Fed den Leitzins künftig weniger stark erhöhen muss, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Im Oktober hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene weiter abgeschwächt, die Jahresrate fiel mit 8,0% überraschend niedrig aus. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet.



Am Markt wird immer stärker darauf spekuliert, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. In den vergangenen Monaten hatte ein starker Anstieg der Kapitalmarktzinsen die Investoren verstärkt in festverzinsliche Papiere gelockt, während die Nachfrage nach Gold vergleichsweise schwach gewesen war.

AWP/REUTERS

