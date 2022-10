Börsenbericht – SMI gibt nach Der Schweizer Aktienmarkt schwenkt am Freitag nach einer bisher positiven Woche auf Konsolidierungskurs ein und gibt leicht nach. Die CS-Aktien bleiben im Fokus.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der SMI steuert aber dennoch nicht nur auf eine positive Wochen-, sondern auch eine positive Monatsbilanz zu. «Da kann es schon zu Gewinnmitnahmen kommen», meint ein Händler. Die Stimmung werde zudem durch die schwachen Vorgaben von US-Technologiewerten getrübt. Denn die enttäuschenden Ergebnisse von Firmen wie Alphabet, Microsoft, Meta und zuletzt noch Amazon setzten auch den hiesigen Technologie- und Wachstumswerten zu. Wenigstens stellten die defensiven SMI-Schwergewichte ein gewisses Gegengewicht dar, meint ein Händler.



Dazu kommt, dass sich mancher Anleger angesichts der hohen Datenflut und der vermehrt heftigen Kursreaktionen einzelner Aktien oder ganzer Sektoren derzeit zurückhalte. Auch heute haben die Marktteilnehmer wieder eine Flut von Ergebnissen und Konjunkturdaten zu verarbeiten. Neben Holcim und Swiss Re wurden auch Konjunkturzahlen wie das Kof-Konjunkturbarometer, das deutsche Wirtschaftswachstum und Inflationsangaben einiger deutscher Bundesländer veröffentlicht. Später folgen noch Angaben zur Preisentwicklung in der Eurozone und in den USA.



Der SMI notiert kurz nach 11 Uhr 0,39% schwächer auf 10'664,81 Punkten und hat sich damit vom Tagestief gelöst. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,82% auf 1609,14 und der breite SPI 0,57% auf 13'598,10 Zähler. Im SLI stehen 25 Verlierern fünf Gewinner gegenüber.



Die SLI-Liste wird von den Aktien der Credit Suisse (+3,5%) angeführt. Der Titel hatte am Vortag ja auch fast einen Fünftel seines Werts eingebüsst. Bei den Anlegern fand vor allem die Kapitalerhöhung von rund 4 Mrd. Fr. wenig Anklang. Anleger mit einem längerfristigen Horizont sollten nun auf das Gelingen des Turnarounds der Bank mitmachen, sagt ein Händler. Nach vertanen Jahren würden nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht.



Dagegen notieren andere Finanzwerte wie UBS (-0,6%) und Zurich (-0,7%) etwas schwächer. Swiss Life verlieren 2,2%.



Swiss Re (-3,5%) werden noch tiefer bewertet. Der Rückversicherer hat in den ersten neun Monaten 2022 wegen Naturkatastrophen zwar einen Verlust erlitten, dies ist aber tiefer als erwartet ausgefallen. Doch Marktteilnehmer bemängeln, dass die nach unten revidierten Aussichten bestätigt wurden und das die Gesellschaft wegen der Teuerung die Rückstellungen erhöht.



Im Sog der schwachen Nasdaq büssen auch hiesige Technologie- und Wachstumswerte deutlich an Terrain ein. «Die Anleger scheren alles über den gleichen Kamm», sagt ein Händler. Ob dies Unternehmen mit Onlinehandelsbezug, Medtech oder einfach Hersteller von Elektronikbauteilen seien, spiele keine Rolle. Daher büssten neben AMS Osram auch VAT, Logitech und Temenos, oder Kühne + Nagel, Sika und Geberit, Straumann und Sonova zwischen 1,6 und 4,5% ein.



Gestützt wird der Markt von Kursgewinnen der beiden Pharmariesen Novartis und Roche (je +1,0%). Swisscom (+0,9%) knüpfen an den Aufwärtstrend vom Vortag an, der nach der Bekanntgabe des Quartalsberichts eingesetzt hatte.



Fester sind auch Holcim (+1,2%). Der Zementkonzern hat seinen Steigflug auch im Sommerquartal fortgesetzt und deutlich besser abgeschnitten, als Analysten erwartet hatten. Zudem gibt es nun einen Aktienrückkauf.



Auf den hinteren Reihen legen Komax (+0,6%) zu. Das Unternehmen hat die Umsatzprognose 2022 angehoben. SIG büssen nach dem Quartalsbericht 5,3% ein. Die Aktien von Zur Rose fallen um 3,2%. Hier dürften die Schwäche von Onlinehändler Amazon noch verstärkt negativ ins Kontor schlagen, heisst es.



«Wir haben inzwischen so stark korrigiert, dass sich sehr viele Chancen ergeben», sagt ein Händler zum Gesamtmarkt. Wer investieren und nicht nur traden wolle, solle dies nun tun. «Wer weiss, wer jetzt etwas Geduld aufbringt, kann dafür ein paar Jahre eher aufhören zu arbeiten», meint der Händler.

Eurokurs gerät unter Druck - Franken zu Euro und Dollar schwächer

Der Kurs des Euro ist am Freitag gefallen und hat damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung zu 0.9955 $ gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch in der Nähe zur Parität zum US-Dollar notiert.



Derweil hat sich der Franken gegenüber dem Euro wie auch dem Dollar abgeschwächt. Das Währungspaar EUR/CHF notiert aktuell bei 0.9907 Fr. nach 0.9877 am Morgen. Derweil kostet ein Dollar 0.9952 Fr. nach zuvor 0.9895.



Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone stützen den Euro nicht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3%. Ökonomen hatten hingegen angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges im Schnitt mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung gerechnet. Auch die Wirtschaft Frankreichs ist in den Sommermonaten trotz der Energiekrise weiter gewachsen.



Ökonomen gehen aber davon aus, dass der deutschen Wirtschaft ein harter Winter bevorsteht. Nach Einschätzung von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer dürfte es sich bei dem unerwartet guten Quartalsergebnis nur «um die Ruhe vor dem Sturm handeln». Die hohe Inflation lasse die Kaufkraft der Konsumenten einbrechen. «Alles spricht für ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft im Winterhalbjahr.»



In der Eurozone trüben sich unterdessen die Aussichten für die weitere konjunkturelle Entwicklung ein. Daten zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone bestärkten das Bild einer wirtschaftlichen Abschwächung. Der von der Europäischen Kommission erhobene Economic Sentiment Indicator (ESI) sank im Oktober auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren.



Mit Spannung erwartet werden die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland für Oktober. Im September stieg die Jahresteuerungsrate auf 10,0% und damit auf den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren. Erste Daten aus den Bundesländern deuten für Oktober erneut auf eine Rate im zweistelligen Bereich hin.



Bereits am Donnerstag war der Kurs des Euro nach geldpolitischen Beschlüssen der EZB und Aussagen der Notenbankpräsidentin Christine Lagarde im Anschluss an die Zinsentscheidung gefallen und mehr als einen Cent abgerutscht. Die EZB hatte zwar den Leitzins wie erwartet deutlich um 0,75 Prozentpunkte im Kampf gegen die hohe Inflation angehoben. Die Aussagen von Lagarde wurden am Markt allerdings als Hinweis gedeutet, dass künftige Leitzinserhöhungen niedriger ausfallen dürften.

Ölpreise sinken

Die Ölpreise sind am Freitag gefallen und haben damit den Anstieg der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang mit einer allgemein trüben Stimmung an den asiatischen und europäischen Finanzmärkten, die auch die Ölpreise belastet hat. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 96.46 $. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 76 Cent auf 88.32 $.

In den vergangenen beiden Handelstagen waren die Ölpreise noch gestiegen, sodass die Notierungen auf Wochensicht kräftig zulegen konnten. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee ist seit Montag um etwa vier Dollar gestiegen. Unter anderem hat eine Kursschwäche des US-Dollar den Ölpreisen im Verlauf der Woche Auftrieb verliehen. Da Rohöl in Dollar gehandelt wird, macht eine schwächere US-Währung den Rohstoff in Ländern ausserhalb des Dollarraums günstiger, was die Nachfrage verstärkt und dem Preis Auftrieb verleiht.

Auch auf Monatssicht steuern die Ölpreise auf Kursgewinne zu. Nachdem die Ölpreise vier Monate in Folge wegen zunehmender Konjunktursorgen gefallen waren, dürfte die Notierungen im Oktober wieder zugelegt haben.

Uneinheitliche US-Börsen

Die US-Börsen haben sich uneinheitlich präsentiert. Während negative Nachrichten vom Facebook- und Instagram-Konzern Meta die Technologiewerte belasteten, sorgten Dow-Schwergewichte wie Caterpillar, McDonald’s, Merck & Co sowie Honeywell für eine freundliche Stimmung. So stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,6% auf 32’033 Punkte, es war der fünfte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte dagegen um 1,9% auf 11’192 Zähler ab. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,6% auf 3807 Punkte.

An der Nasdaq herrschte erneut Katerstimmung. Bei Meta hat sich der Umsatzrückgang im vergangenen Quartal noch beschleunigt. Das Unternehmen leidet unter der Sparsamkeit der Werbekunden. Zugleich steigen die Kosten, und die Entwicklung virtueller Metaverse-Welten verschlingt weiter viel Geld. Der Gewinn brach um mehr als die Hälfte ein. Für das laufende Vierteljahr stellt das Unternehmen einen Erlösrückgang von bis zu 10% in Aussicht. Nach den schwachen Zahlen brach der Kurs von Meta um fast ein Viertel auf den niedrigsten Stand seit 2016 ein.

Starke Quartalsberichte und Prognosen kamen von McDonald’s und Caterpillar. So übertrafen die Restaurantkette und der Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller die Erwartungen am Markt. Caterpillar setzten sich mit einem Aufschlag von fast 8% klar an die Spitze des Dow. McDonald's gewannen mehr als 3%, hier lobten Analysten das krisensichere Geschäftsmodell. Merck & Co gewannen 1,4%. Der Pharmahersteller hob dank guter Geschäfte mit den wichtigsten Medikamenten ein zweites Mal binnen drei Monaten die Jahresziele an. Die Papiere des Mischkonzerns Honeywell stiegen um gut 3%. Das Unternehmen ist mit Blick auf den Gewinn in diesem Jahr etwas optimistischer geworden.

Schlechte Stimmung an asiatischen Börsen

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte unfreundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,6%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,1% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland gibt der CSI 300 rund 1% nach, und der Shanghai Composite fällt 0,8%. Der Hang Seng sinkt 2,3%, der koreanische Kospi gibt 0,5% ab.

AWP/REUTERS

