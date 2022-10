Börsenbericht – SMI: Talfahrt geht weiter Wegen Zinsängsten und Konjunktursorgen geht es am Schweizer Aktienmarkt auch am Freitag weiter abwärts.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Am Schweier Aktienmarkt geht es zum Wochenschluss weiter nach unten. Steigende Anleiherenditen und zunehmende Konjunktursorgen trübten das Umfeld weiter ein und vergraulten die Anleger, erklärt ein Händler. Die Umsätze seien tendenziell rückläufig, auch wenn sie am Berichtstag verfallsbedingt etwas höher seien. «Die Anleger haben sich an die Seitenlinien zurückgezogen und bis sie wieder Zuversicht in den Markt gefasst haben, braucht es mehr als zwei Tage mit steigenden Kursen», sagt der Händler. Wie stark der Markt noch fallen könne, sei ungewiss. Erst wenn die Anleger Zinssenkungen antizipierten, sei der Boden erreicht, kommentierte die UBS.

Am Vortag war die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 4,24% gestiegen und dies hatte die Hoffnung vieler Anleger zerstört, die das Ende des Zinsanstiegs bei 4% erwartet hatten. Nun dürfte der erwartete Hochpunkt der US-Leitzinsen weiter nach oben verschoben werden, meint ein Händler. «Hier liegt noch ein langer, schwieriger Weg vor den Anlegern.» Kommende Woche wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Ökonomen erwarten eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte.

Der SMI fällt bis um 11.25 Uhr um 1,16% auf 10'351,53 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 1,68% auf 1556,11 Punkte und der breite SPI um 1,17% auf 13'231,15 Punkte. 27 SLI-Werte geben nach und drei legen zu.

Angeführt werden die Verlierer von Sika (-4,5%). Der Bauchemiekonzern hält zwar sein hohes Wachstumstempo bei - sowohl Umsatz als auch Gewinn erreichten neue Rekordwerte - dennoch hat Sika auf Gewinnebene die Markterwartungen knapp verfehlt. Zudem fehle es an einer positiven Überraschung, die den Kurs hätte beflügeln können, heisst es am Markt. Im Sog der Sika-Aktien geben auch Geberit (-2,9%) nach.

Die Aktien von Zurich (-3,6%) litten unter Medienberichten, wonach der Versicherungskonzern in den USA wegen des Verkaufs von Versicherungsmänteln an US-Amerikaner ins Visier der Behörden geraten sein soll. Die Kunden hätten diese zur Steuerhinterziehung genutzt. «Man hört US-Behörden und Untersuchung und denkt dann automatisch daran, wie es den Banken ergangen ist», sagt ein Händler. Daher würden die Titel verkauft. «Bisher galt Zurich ja als langweilig, aber gut. Und damit waren die Anleger zufrieden», sagt ein Händler.

Die steigenden Zinsen machen laut Händlern den Wachstumswerten zu schaffen. Daher verbuchten Straumann (-4,1%), Partners Group (-1,7%) und Sonova (-1,8%) grössere Verluste. Auch die schwachen Technologiewerte AMS Osram (-3,6%), Logitech (-1,6%) und VAT (-1,3%) litten unter den höheren Zinsen.

Dagegen belasteten schwache Ergebnisse von Luxusgüterkonzern Kering die Kurse der beiden Rivalen Richemont (-2,6%) und Swatch (-1,7%). Auch die dritte Gewinnwarnung in Folge des Sportartikelkonzerns Adidas trage zur Stimmungsverdüsterung im Sektor bei, heisst es am Markt.

Die Papiere der Banken UBS (-2,6%) und Credit Suisse (-2,7%) sacken ab. Bei der CS zieht sich der Ausverkauf weiter. So wurde die Allfunds-Beteiligung für 334 Mio. € verkauft. Zudem kursieren Gerüchte, wonach die Bank die Ausgabe von Wandelanleihen prüfen soll. Mit Spannung warten die Anleger auf den 27. Oktober, wenn die Bank über ihre neue Strategie informieren will.

Dagegen sind Schindler um 0,4% höher. Die Aktien des Liftherstellers waren am Vortag nach der Ergebnisvorlage stark gefallen.

Wenig verändert sind die Genussscheine des als defensiv taxierten Schwergewichts Roche (+0,1%) und dessen Rivalen Novartis (-0,1%). Nestlé (-0,3%) sind ebenfalls leichter. Die Aktien von Temenos (+0,4%) legen nach den jüngsten Verlusten leicht zu.

Am breiten Markt fallen Rieter (-4,9%) und Dottikon ES (-1,2%) nach Zahlen. Gurit (+2,5%) steigen dagegen - ebenfalls nach Zahlen.

Eurokurs gibt etwas nach

Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gesunken. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 0.9764 $ gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.



Auch zum Schweizer Franken zieht der US-Dollar etwas an und entfernt sich damit weiter von der Paritätsgrenze. Aktuell kostet der Dollar 1.0063 Fr. nach 1.0043 am Vorabend. Derweil bewegt sich der Euro in engen Spannen und wird mit 0.9826 Fr. unverändert gehandelt.



Im weiteren Tagesverlauf wird nicht mit stärkeren Impulsen beim Handel mit dem Euro gerechnet. Kurz vor dem Wochenende stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für mehr Kursbewegung sorgen könnten. Ähnlich wie der Euro stand auch das britische Pfund nur leicht unter Druck, nachdem die britische Premierministerin Liz Truss am Vortag ihren Rücktritt erklärt hatte und die konservative Tory-Partei eine schnelle Nachfolgelösung anstrebt.



Im Fokus der Anleger stand die Kursentwicklung des japanischen Yen. Am Vortag mussten für einen US-Dollar erstmals seit 1990 mehr als 150 Yen gezahlt werden. Die Yen-Schwäche hielt im frühen Freitagshandel an. Der Kurs zum Dollar wurde weiter über der Marke von 150 Yen gehandelt, was Spekulationen über ein erneutes Eingreifen der japanischen Regierung am Devisenmarkt zur Stützung des Yen verstärkte.

Ölpreise drehen leicht in die Verlustzone

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken und haben damit die Kursgewinne von Vortag gestoppt. Nachdem die Notierungen am Morgen noch zulegen konnten, drehten sie bis zum Mittag ins Minus. Die Kursverluste hielten sich aber in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 92.17 $. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 32 Cent auf 84.19 $.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise zuletzt durch den starken US-Dollar etwas ausgebremst. Kursgewinne beim Dollar verteuern den Rohstoff in Ländern ausserhalb des Dollar-Raums, was die Nachfrage bremst und den Preis belastet. Im Verlauf der Woche konnten die Ölpreise nur zeitweise von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Am Freitag wurde der Brent-Preis für Rohöl aus der Nordsee etwa auf dem gleichen Niveau gehandelt, mit dem er am Montag in die Woche gestartet war.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank dürften die Ölpreise «im Spannungsfeld zwischen Nachfragesorgen und knappem Angebot auf der Stelle treten». Demnach sollte sich der Brentölpreis in den kommenden Handelstagen zwischen 90 und 95 $ je Barrel einpendeln.

In den vergangenen Monaten hatte die Sorge über ein Abflauen der Weltwirtschaft deutlich auf die Ölpreise gedrückt. Belastet haben unter anderem die hohe Inflation und stark steigende Zinsen, die sich immer stärker zu einer Bremse für die konjunkturelle Entwicklung entwickelten.

US-Börsen im Minus

Nach einem erfreulichen Handelsbeginn haben die wichtigen Aktienindizes an Wallstreet ins Minus gedreht und mit Verlust geschlossen. Die Aussicht auf aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank sowie Rezessionsrisiken trübten die Anlegerstimmung. Der Dow Jones Industrial sank am Ende um 0,3% auf 30’333,59, während der marktbreite S&P 500 0,8% auf 3665,78 fiel. Der technologielastige Nasdaq Composite verzeichnete Abgaben von 0,6% auf 10’614,84.

Bei den Einzeltiteln rückten die Aktien des IT-Dienstleisters IBM in den Fokus. Nach erfreulichen Quartalszahlen setzten sie sich mit einem Plus von 4,7% an die Spitze des Dow Jones Industrial. Die grössten Abgaben im Index verzeichneten die Valoren der Baumarktkette Home Depot mit einem Minus von 2,2%. Deutliche Verluste erlitten die Aktien des Elektroautobauers Tesla. Nach der Publikation der Quartalsergebnisse, die die Analystenerwartungen verfehlten, fielen sie um 6,7%.

Asiatische Börsen folgen Wallstreet

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Freitag mehrheitlich dem Abwärtstrend an Wallstreet gefolgt. In Tokio büsst der Nikkei 225 0,3% ein, der breiter gefasste Topix notiert 0,4% schwächer. Dass in Japan die Kerninflation auf ein neues Achtjahreshoch geklettert ist, lastet zusätzlich auf der Stimmung.

Der Hang Seng in Hongkong sinkt 0,2%. Vergleichsweise positiv präsentieren sich die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 gewinnt 0,2%, während der Shanghai Composite und der Shenzhen Composite um 0,5 respektive 0,2% avancieren. In Australien verliert der S&P/ASX 200 0,8%. Der südkoreanische Leitindex Kospi büsst 0,2% ein.

AWP/REUTERS

