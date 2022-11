Börsenbericht vom 11. November 2022 – SMI legt weiter zu Am Schweizer Aktienmarkt geht es auch am Freitag weiter bergauf. Richemont sind stark gesucht – Defensive Werte bremsen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Freitag weiter zu und knüpft damit an den positiven Trend der Vortage an. Getragen wird der Optimismus der Anleger von der unerwartet moderat ausgefallenen US-Teuerung im Oktober. Dies hatte zu massiven Deckungskäufen vor allem bei den arg gebeutelten Technologie- und Wachstumswerten geführt. Viele Marktteilnehmer, die auf fallende Kurse gewettet hatten, sahen sich gezwungen, ihre Baissepositionen glattzustellen. Schützenhilfe gibt es auch aus China, wo die Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas gelockert hat. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert.



Die moderate US-Teuerung weckte bei den Anlegern die Hoffnung, dass die US-Notenbank inskünftig weniger stark auf die geldpolitische Bremse treten wird. Dies reduzierte die Markterwartungen bezüglich einer Zinserhöhung des Fed im Dezember auf noch +50 Basispunkte (BP) von zuvor 75 BP. Allerdings warnen Marktteilnehmer, dass die Teuerung noch weit von den vom Fed angepeilten Ziel von 2% entfernt sei. Die Credit Suisse hält denn auch an ihrer Empfehlung zur Untergewichtung von Aktien fest. Es bestehe weiterhin ein erhebliches Abwärtsrisiko, heisst es dort. Daher dürften im weiteren Verlauf Gewinnmitnahmen nicht überraschen. Vor dem Wochenende würden gerne Risiken reduziert, meinte ein Händler.



Der SMI notiert um 11.15 Uhr noch um 0,35% höher auf 11'159,02 Punkten. Zunächst war der Leitindex, der am Vortag schon zwei Prozent gewonnen hatte, bis auf 11'252 Zähler gestiegen. Dann liess der Schwung aber deutlich nach. Der breite SPI avanciert aktuell 0,27% auf 14'282,08 Punkte. Der 30 Titel umfassende SLI, in dem die wichtigsten Aktien nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, legt mit +1,10% auf 1722,72 Zähler deutlich stärker zu. 25 der SLI-Werte notieren fester und fünf schwächer.



Die Aktien von Richemont (+10%) führen die Gewinnerliste weiterhin an. Kurz nach Eröffnung betrug das Kursplus gar mehr als einen Fünftel. Ursache dafür ist das deutlich besser als erwartet ausgefallene Halbjahresergebnis. Der Luxusgüterkonzern hat zwar aufgrund eines Goodwill-Abschreibers einen hohen Verlust verbucht. Dieser geht aber auf den im August angekündigten Verkauf der Online-Tochter Yoox-Net-A-Porter (YNAP) zurück. Dagegen waren die Zahlen der fortgeführten Geschäfte deutlich besser als erwartet.



Im Sog der guten Richemont-Zahlen klettern Swatch um 5,0% in die Höhe. «Was den beiden Aktien zusätzlich hilft, sind die Lockerungen in China», sagte ein Händler. China ist ein sehr wichtiger Markt für die Branche.



Weit oben auf der Kurstafel rangieren Technologie- und Wachstumswerte wie Logitech, Straumann, VAT, Alcon und Sonova mit Kursgewinnen zwischen 3,0 und 1,7%. VAT, AMS Osram und Straumann hatten am Vortag bis zu 14% gewonnen.



Gefragt sind aber auch Finanzwerte wie Partners Group (+4,2%), Julius Bär (+4,0%), UBS (+3,0%) und CS (+2,2%). Mit Sika, Kühne + Nagel, Givaudan und Geberit reihen sich weitere Aktien, die im laufenden Jahr laut Händlern übertrieben stark korrigiert hatten, bei den Gewinnern ein. Sie rücken bis zu rund zwei Prozent vor.



Die Anteile von Holcim gewinnen 1,9%. Der Zementkonzern will am kommenden Montag mit seinem Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 2 Mrd. Fr. beginnen.



Gebremst wird die Erholung von den eher defensiven Aktien wie Swisscom (-2,5%) sowie den Pharmariesen Novartis (-1,4%) und Roche (-1,2%). Auch Nestlé (-1,7%) und Zurich Insurance (-0,4%) - der im laufenden Jahr kursmässig beste Blue Chip - geben nach.



Auf den hinteren Rängen gewinnen Flughafen Zürich 3,7%. Der Flughafen erholt sich schneller als erwartet vom coronabedingten Rückschlag. Daher stellt das Unternehmen für 2022 wieder eine Dividende in Aussicht.



Addex steigen um 4,5% und machen damit den Vortageseinbruch wieder wett. Das Biotechunternehmen hat auch im 3. Quartal rote Zahlen geschrieben und sucht nun nach Partnern.



Euro zum Dollar auf Dreimonatshoch

Der Euro hat am Freitag seine deutlichen Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar vom Vortag halten können. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1.0224 $ und damit so viel wie seit etwa drei Monaten nicht mehr.



Auch zum Franken tendiert der Dollar weiter zur Schwäche. Mit Kursen von zuletzt 0.9643 nimmt das Dollar/Franken-Paar langsam die 0.96er Marke ins Visier. Vor den US-Inflationsdaten am gestrigen Donnerstag hatte sich das Paar noch um die 0.99er Marke bewegt. Das Euro/Franken-Währungspaar geht aktuell mit 0.9862 um, was etwas höher ist als noch am Vorabend.



Der Euro hatte am Donnerstagnachmittag einen Schub erhalten. Die Inflationsdaten aus den USA sind niedriger ausgefallen als erwartet und belasten den US-Dollar. Hintergrund ist der geldpolitische Kurs der US-Notenbank: Die rückläufige Teuerung lässt der Federal Reserve Luft, ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas gelassener zu führen. Schon für die kommende Zinssitzung im Dezember rechnen viele Analysten mit einer weniger starken Zinsanhebung als zuletzt.

Ölpreise legen deutlich zu

Die Ölpreise haben am Freitag deutlich von einer leichten Lockerung der strengen Corona-Regeln in China profitiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 95,48 US-Dollar. Das waren 1.81 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1.79 $ auf 88.26 $.



Für Kursauftrieb sorgte, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas lockerte. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert. An den Märkten wurde der Schritt als Hinweis gedeutet, dass die Volksrepublik gewillt sein könnte, ein Stück weit von ihrer strikten Corona-Linie abzuweichen. Die scharfen Bestimmungen stellen seit längerem eine erhebliche Belastung für die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt dar. China ist auch einer der global grössten Ölverbraucher.

Kursfeuerwerk an US-Börsen

Unerwartet moderat ausgefallene amerikanische Inflationsdaten haben an den US-Aktienmärkten am Donnerstag ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Gemäss dem aktuellen Konsumentenpreisindex des US-Arbeitsdepartements beträgt die Teuerung im Oktober 7,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Erwartet wurden 7,9%. Der Dow Jones Industrial Average schloss mit einem Plus von 3,7%. Der marktbreite S&P 500 gewann 5,5%, und der technologielastige Nasdaq Composite schnellte gar 7,4% hoch. Das war der stärkste Anstieg seit März 2020.

Vor allem die in den vergangenen Monaten unter Verkaufsdruck geratenen Technologiewerte waren heiss begehrt. Angeführt wurde die Rally unter anderem von Schwergewichten wie Amazon (+12%), Apple (+8,9%) und Microsoft (8,2%). Die Papiere der Chiphersteller Nvidia und AMD gewannen je mehr als 14% und die des Softwarekonzerns Salesforce als Dow-Spitzenreiter gut 10%. Beyond Meat schossen um mehr als 20% hoch. Der Quartalsverlust des Fleischersatzherstellers verfehlte zwar die Erwartungen, der Umsatz fiel aber höher als prognostiziert aus.

Auch US-Staatsanleihen reagierten mit starken Kursgewinnen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Futures) stieg zuletzt um 1,97%. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,83%.

Asiatische Märkte ebenfalls im Plus

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag die starken Kursgewinne an der Wall Street nachvollzogen. Gefragt waren Technologiewerte, nachdem die Nasdaq einen Kurssprung hingelegt hatte. Dank des Anstiegs lagen die Börsen der Region Asien-Pazifik auch auf Wochenbasis im Plus.



Damit reagierten die Finanzmärkte in Fernost auf die günstigen Nachrichten zur US-Inflation. «Der geringere Anstieg der Inflation dürfte in den Reihen der US-Notenbank für ein gewisses Aufatmen sorgen», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg. «Insbesondere die im Vergleich zu den Vormonaten geringer ausgefallene Kerninflation bekräftigt uns in der Einschätzung, dass die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung im Dezember ihr Zielband für den Tagesgeldsatz nur noch um 50 Basispunkte anheben wird, nach zuvor vier kräftigen Anhebungen in Höhe von jeweils 75 Basispunkten in Folge.»



Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen zudem auf die Corona-Massnahmen in China. Das Land hat seine strikten Corona-Einreisebeschränkungen ein wenig gelockert. Reduziert wurde auch die Länge der Zwangsquarantäne für Menschen, die innerhalb Chinas als enger Kontakt eines Corona-Infizierten identifiziert wurden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt 2,79% auf 3788,44 Punkte. Der technologielastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sprang sogar um 7,48% auf 17’284,42 Punkte.



Auch japanische Aktien legten kräftig zu. Der Leitindex Nikkei 225 zog um 2,98% auf 28’263,57 Punkte an. Hier hatten die Produzentenpreise die geringste Wachstumsdynamik seit Januar aufgewiesen, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Der australische S&P ASX 200 gewann unterdessen 2,78% auf 7157,95 Punkte.

AWP/REUTERS

