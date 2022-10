Markttechnik vom 27. Oktober 2022 – SMI: Stabilisierung erneut bestätigt Die Markttechnik des Swiss Market Index bessert sich weiter - ein Erreichen des nächsten Kursziels auf der Oberseite wird wahrscheinlicher. Andreas Büchler

Der SMI hat sich den zweiten Handelstag in Folge oberhalb der markanten horizontalen Wendezone im Bereich der 10’600er-Marke behauptet. Dabei hat der Index gleichzeitig nicht nur ein neues Verlaufshoch erreicht, sondern wurde auch schon bei zwischenzeitlichen Rückschlägen im Tagesverlauf an der vorgelagerten Umsatzhäufung bei 10’680 wieder nachgefragt (blaue Volumenspitzen), so dass er dort einen frühen Boden bilden konnte.

Noch ist der Markt im Erholungsmodus, so dass der nächstfolgende waagerechte Wendebereich um 11’200 weiterhin eine realistische Zielmarke bleibt. Auf dem Weg dahin dürfte der obere Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (rot) bei aktuell 10’850 ein - kontinuierlich steigendes - Limit darstellen.

Anleger sollten allerdings nicht vergessen, dass die Entwicklung auf der untergeordneten Zeitebene nur eine Bärenmarktrally ist, die sich im Rahmen des Abwärtstrends im Satellitenbild (schwarz) abspielt. Eine erneute Kehrtwende der Preise droht mittelfristig nach wie vor.

Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

