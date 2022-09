Börsenbericht – SMI sagt Stabilisierung Adieu Mit teilweise kräftigen Kursverlusten werden die zaghaften Optimisten der letzten Tage eines Besseren belehrt.

Die Märkte sind alles andere als auf Stabilisierungskurs. Wie auch, fragen Händler. Das Umfeld sei immer noch beherrscht durch eine anhalten hohe Inflation und Rezessionsgefahren. Darüber hinaus habe sich die Lage rund um das Thema Energieversorgung mit den Lecks in den Nord-Stream-Gasleitungen eher weiter verschärft. Behörden sprechen nun von insgesamt vier statt wie bisher bekannt drei Lecks.



«Dass die Märkte gestern zugelegt haben, war ein paar eingefleischten Optimisten zuzuschreiben, die dachten, die Kurse seien tief genug gefallen,» kommentiert ein Händler die Stabilisierungsansätze der vergangenen zwei Handelstage. Dabei sei die Intervention der Bank of England als ein Zeichen gesehen worden, dass sich die Notenbanken der Belastung durch ihren Zinserhöhungskurs bewusst seien. Dass es nun mit geradezu verstärktem Tempo wieder abwärts gehe, könne auch so gedeutet werden, dass die Anleger zunehmend das Vertrauen in die Fähigkeit der Zentralbanken verlieren.



Der SMI verliert gegen 10.55 Uhr 1,55% auf 10'062,64 Punkte. Damit rückt auch die psychologisch wichtige Marke von 10'000 Punkten wieder etwas näher. Charttechniker warnen, dass die Abwärtsbewegung nochmals Schwung erhalten könnte, sollte sie unterschritten werden.



Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 1,83% auf 1503,82 Punkte und der breite SPI um 1,46% auf 12'906,90 Stellen. Im SLI geben alle 30 Titel nach.



Dabei reicht die Spannweite von -0,5% bei Nestlé bis -5,3% bei den Aktien der CS. Damit haben sich die Bankaktien allerdings etwas von ihren bisherigen Tiefständen erholt. Laut Händlern bleibe das Sentiment den Titeln gegenüber angeschlagen. Die Spekulationen über eine Kapitalerhöhung halte er jedoch für unsinnig. «Auf diesem tiefen Niveau wäre ein solcher Schritt auch nicht im Interesse der Grossaktionäre», so der Börsianer.



Dass bei den Investoren erneut die Rezessions- und Inflationsängste hochkochen, zeigt sich auch bei den übrigen Verlierern. Gerade Wachstumswerte wie AMS Osram (-4,4%) leiden unter der Aussicht auf steigende Zinsen. Kühne+Nagel, Straumann oder auch Richemont, die allesamt mehr als 3% verlieren, dürften eine sich abkühlende Konjunktur zu spüren bekommen. Gerade bei Kühne+Nagel hatten zuletzt verschiedene Analysten auf die regelrecht eingebrochenen Frachtraten verwiesen, die das Geschäft belasten dürften.



Im Fall von Richemont und auch Swatch (-2,3%) hebt ein Börsianer hervor, dass europaweit konsumnahe Aktien in den Keller gestossen werden, nachdem die Modekette Next eine Gewinnwarnung ausgegeben und H&M mit Zahlen enttäuscht habe.



Investoren trennen sich im Finanzsektor nicht nur von den Aktien der CS. Weitere Branchenvertreter wie Julius Bär, Partners Group, UBS, oder auch Zurich fallen um bis zu 3,5% zurück. Schon zu Beginn der Woche hatten Marktteilnehmer betont, dass sich bei Finanzwerten derzeit eine etwas kurzfristigere Sicht auf die jüngsten Zinserhöhungen und deren Auswirkungen durchsetze. So hob die ZKB in Studie hervor, dass mit der Rückkehr der Zinsen in positives Terrain zunächst auch der Zinserfolg sinke.



Etwas besser als der Gesamtmarkt halten sich die Aktien von Schwergewicht Nestlé mit -0,5%. CEO Mark Schneider sagte während einer Konferenz, dass das Unternehmen die Preise weiter erhöhen müsse.



Lonza halten sich zusammen mit Alcon (beide -1,0%) ebenfalls etwas besser. Lonza hatten am Vortag gemeinsam mit Roche (-1,8%) zu den Favoriten gehört, nachdem die Firmen Eisai/Biogen einen Durchbruch in der Alzheimer-Forschung gemeldet hatten.



In der zweiten Reihe werden Santhera (-12%) nach Halbjahreszahlen durchgereicht. Auch die LM Group (-9,6%) und Bossard (-6,2%) sacken ab. Im Rahmen der laufenden Untersuchungen gegen die frühere Geschäftsleitung des Online-Reiseanbieters LM Group wird nun auch Interim-CEO Laura Amoretti verdächtigt.



Deutlich zulegen können dagegen Biotechwerte wie Kuros, Kinarus und der MedTech-Spezialist Medartis, die bis zu 11% hinzugewinnen.



EUR/CHF erneut unter 0,95er Marke

Der Euro hat am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar seine Vortagsgewinne weitgehend gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9664 $ und damit geringfügig weniger als am späten Vorabend.



Das Euro/Franken-Paar ist derweil wieder unter die 0,95er Marke gerutscht und geht aktuell zu 0,9485 um. Am Vortag hatte das Paar eine regelrechte Achterbahnfahrt hingelegt. Der US-Dollar hat bei einem Stand von 0,9813 Fr. die 0,98er Marke wieder überschritten, nachdem er am Mittwoch zeitweise klar darunter notiert hatte.



Trotz der Erholung zur Wochenmitte steht der Euro an den Finanzmärkten weiterhin unter hohem Druck. Der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und die trüben Konjunkturaussichten haben die Gemeinschaftswährung unlängst auf einen 20-jährigen Tiefstand fallen lassen. Der US-Dollar profitiert hingegen als Reservewährung von der grossen Unsicherheit unter Anlegern.



An Konjunkturzahlen dürften am Donnerstag Preisdaten aus Deutschland von Interesse sein. Die bereits sehr hohe Inflation dürfte nach dem Auslaufen von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket weiter steigen. In den USA stehen Wachstumszahlen zum zweiten Vierteljahr auf dem Programm, es handelt sich aber nur um Detaildaten. Nach bisherigen Zahlen ist die grösste Volkswirtschaft der Welt im ersten Halbjahr geschrumpft. Viele Experten bezweifeln jedoch, dass es sich um eine typische Rezession handelt.

Ölpreise können Vortagsgewinne halten

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre am Vortag erzielten kräftigen Aufschläge weitgehend halten können. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 88,75 US-Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 81,61 Dollar.



Zur Wochenmitte hatten sich die Ölpreise spürbar von ihrem Sinkflug der vergangenen Wochen erholen können. Ausschlaggebend war eine insgesamt bessere Stimmung an den Finanzmärkten. Erdöl gehört zu den riskanten Finanzinvestitionen, die von steigenden Kursen an den Aktienmärkten profitieren. Unterstützung bietet auch der zuletzt etwas weniger starke Dollar, da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird. Fällt der Dollar, steigt meist die Ölnachfrage aus anderen Währungsregionen.



Die Ölpreise bleiben allerdings angeschlagen. Nachdem sie infolge des Ukraine-Kriegs stark gestiegen waren, ging es in den vergangenen Wochen deutlich nach unten. Ausschlaggebend sind vor allem die trüben Konjunkturaussichten, die eine schwache Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel erwarten lassen.

US-Börsen im Plus

Mit einem Kurssprung von rund 2% (S&P 500: 2,0%, Dow Jones: 1,9%; Nasdaq 100: 2,1%) beendeten die US-Märkte ihre sechstägige Verlustserie. Auslöser der guten Stimmung war ein kräftiger Rückgang der Renditen, nachdem die Bank of England angekündigt hatte, wieder langlaufende britische Staatsanleihen bis Mitte Oktober zu erwerben. Dort kam es nach Ankündigung eines umfangreichen Steuersenkungsprogramms zu Marktverwerfungen, von denen wiederum andere Märkte wie der amerikanische Anleihenmarkt in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Die 10-jährige US-Rendite, die vormittags noch auf 4% geklettert war – das erste Mal seit 2008 –, gab anschliessend wieder auf 3,7% nach.

