Börsenbericht – SMI dank Roche im Plus Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch getrübt, und die Mehrheit der Titel gibt nach.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Grosse Ausnahme sind die schwergewichtigen Roche, welche nach einer positiven Studie eines Konkurrenten in die Höhe schnellen. Dies führt beim SMI zu einem klaren Plus.

Gleichwohl habe die Stimmung am Markt nach dem leichten Plus vom Vortag, welches auf fünf Handelstage mit zum Teil happigen Verlusten folgte, wieder gedreht, meinen Händler. Ein Grund seien negative Vorgaben aus den USA und Asien. Als Belastung erwiesen sich in New York einmal mehr die steigenden Zinsen und Aussagen mehrerer Fed-Vertreter, die wegen der hohen Inflation weitere Zinserhöhungen ankündigten. Für Verunsicherung sorgt auch die Situation am europäischen Gasmarkt, wo nicht zuletzt infolge der Lecks an den Ostseepipelines die Preise am Dienstag wieder stark angestiegen waren.

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,54% auf 10'1181,58 Punkte und der breite SPI 0,44% auf 13'062,79 Stellen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und im dem das Gewicht der Schwergewichte stärker gekappt ist, sinkt hingegen um 0,35% auf 1517,84 Punkte. 25 der 30 SLI-Titel erleiden Verluste.

Die grossen Ausreisser sind Roche, die um 5,6% anziehen und damit dem Gesamtmarkt ihren Stempel aufdrücken. Grund für diese Avancen ist die Alzheimerstudie eines Konkurrenten. Deren positive Ergebnisse seien ein gutes Omen für eine laufende Roche-Alzheimer-Studie, meinen Börsianer. Die Studiendaten von Roche zum Wirkstoff Gantenerumab werden im Oktober oder November erwartet.

Klare Gewinne verbuchen daneben noch Lonza (+4,8%). Laut Börsianern könnten die Papiere des Pharmazulieferers ebenfalls von den guten Nachrichten in Sachen Alzheimer profitieren.

Auf der anderen Seite geben rund zwei Drittel der Blue Chips mehr als 1% nach. Besonders ausgeprägt geht es mit den Technologietiteln VAT (-5,0%) und AMS Osram (-3,9%) bergab.

Einen schweren Stand haben auch die Grossbankenpapiere UBS (-2,1%) und CS (-3,3%). Die Institute haben am Vorabend in den USA saftige Bussen von je 200 Mio. $ aufgebrummt bekommen.

Euro fällt erneut auf 20-jährigen Tiefstand

Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter hohem Druck. Am Mittwoch fiel die Gemeinschaftswährung mit 0.9544 $ erneut auf einen 20-jährigen Tiefstand. Aktuell notiert sie bei 0.9554.



Auch zum Franken blieb der Euro unter Druck. Das Währungspaar fiel zeitweise wieder unter die Marke von 0.95, aktuell steht es mit 0.9504 wieder leicht darüber. Zum Dollar hingegen neigt der Franken wie der Euro zur Schwäche. Der USD/CHF-Kurs liegt aktuell bei 0.9950, nachdem er am Vortag noch grösstenteils bei der Marke von 0.99 gelegen hatte.



Die US-Währung erhält Auftrieb von der allgemein unsicheren Lage, da sie als weltweite Reservewährung gilt. Hinzu kommt der straffe geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed, die sich mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation stemmt. Der Euro wird seinerseits durch die Energiekrise in Europa und die schwachen Konjunkturaussichten belastet.

Ölpreise geben wieder nach

Nach einer kurzen Erholung haben die Ölpreise am Mittwoch wieder nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84.80 $. Das waren 1.47 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1.34 $ auf 77.16 $.



Die Ölpreise rangieren damit wieder in der Nähe ihrer tiefsten Stände seit Januar. Die wichtigsten Gründe für die deutlichen Abschläge in den vergangenen Wochen sind die trüben Konjunkturaussichten und die vielerorts stark steigenden Zinsen. Hinzu kommt der starke US-Dollar, der Erdöl für Interessenten aus Ländern ausserhalb des Dollarraums wechselkursbedingt verteuert und die Nachfrage drückt.



Aufgrund der fallenden Preise sind am Rohölmarkt zunehmend Spekulationen über eine Förderkürzung durch den Ölverbund Opec+ zu vernehmen. Die rund 20 Länder, angeführt von Saudi-Arabien und Russland, wollen in einer Woche über ihre Förderpolitik entscheiden.

USA

Am Dienstag gingen die Märkte in den USA uneinheitlich aus dem Handel. Der Dow Jones Industrial schloss 0,4% tiefer auf 29'135 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab 0,2% auf 3647 Zähler nach. Damit erreichten beide Indizes neue Jahrestiefstwerte. Anders der technologielastige Nasdaq Composite. Er avancierte 0,3% auf 10'830 Punkte und notiert damit weiter über dem Jahrestief von Juni.

Während die Indizes zu Handelsbeginn zulegten, belasteten Aussagen des Fed-Mitglieds James Bullard bezüglich der notwendigen Zinsschritte die Kurse. Bestätigt wurde die Erwartung einer straffen Geldpolitik von überraschend starken Konjunkturdaten.

Am meisten unter Druck waren konsumnahe Unternehmen wie Coca-Cola (–2,6%), Procter & Gamble (–2,8%) sowie McDonald's (–2,9%).

Asien

Die Börsen in Asien zeigen am Mittwoch kein erfreuliches Bild. In Tokio sinkt der Nikkei 225 2,1% und der breiter gefasste Topix 1,5%. Der Hongkonger Hang Seng gibt 2,3% nach und auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 0,8% schwächer. Der koreanische Kospi verliert gar 3,1% und der Taiex in Taiwan 2,1%.

Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,8% schwächer.

AWP/REUTERS

