Markttechnik vom 5. Dezember 2022 – SMI: Tempoverlust, aber keine Vollbremsung Der Swiss Market Index bleibt beharrlich oberhalb von seinen ersten potenziellen Pufferzonen im Süden – und verzeichnet dabei sogar noch kleine Landgewinne. Andreas Büchler

Der SMI stagniert unverändert im starken horizontalen Wendebereich um 11’250 Zählern, an dem schon mehrere Erholungen scheiterten (grau). Allerdings bleiben stärkere Gegenbewegungen nach unten dabei bislang aus, was zumindest als leichtes Hoffnungssignal gewertet werden kann.

Ebenfalls positiv fällt auf, dass die zwischendurch auftretenden, kleineren Rückschläge bereits an der ersten umsatzstärkeren Wendezone bei 11’050 / 11’100 zum Stillstand kommen (blau, orange). Solange dieses Phänomen anhält, bleibt die Prognose für die nächsten Tage trotz der bevorstehenden technischen Hürde verhalten optimistisch. Selbst ein Rückschlag an die nächstfolgende, mit höheren Volumina gehandelte Auffangzone (grün) bei 10’800 wäre noch kein Drama. und würde einen weiteren Anstieg in Richtung 11’400 nicht ernsthaft gefährden.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.