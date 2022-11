Börsenbericht vom 22. November 2022 – SMI tritt auf der Stelle Am Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag eine Konsolidierung auf hohem Niveau zu beobachten.

Nach ihrem starken Lauf in den vergangenen Wochen legen die Finanzmärkte aktuell eine kleine Verschnaufpause ein - Konsolidierung auf hohem Niveau heisst es im Handel. Der SMI ist immerhin nach einem tieferen Start mittlerweile knapp im Plus. Gleichwohl mangle es an Nachrichten, heisst es im Handel. Auch die Tatsache, dass dem wichtigen US-Markt wegen Thanksgiving am Donnerstag eine verkürzte Handelswoche bevorstehe, halte Investoren zurück. Hinzu gesellen sich Befürchtungen, dass China seine Null-Covid-Politik angesichts der steigenden Fallzahlen wieder strikter anwenden könnte. Dies schüre Sorgen über die möglichen negative Auswirkungen auf die chinesische und somit auch auf die weltweite Konjunktur. «Ein Ende der restriktiven Corona-Politik scheint erst einmal vom Tisch zu sein», fasst ein Händler zusammen.



Dass sich die Märkte dennoch vergleichsweise robust präsentieren, begründet ein weiterer Marktteilnehmer mit institutionellen Investoren. «Diese haben zuletzt ihre Aktienquote reduziert und sitzen auf einen grossem Berg an Geld.» Diese hohe Liquidität im Schlussquartal könnte wiederum dazu führen, dass die «starken Hände» im Rahmen des «Window Dressings» bis zum Jahresende ihre Bilanzen aufpolieren möchten und im grossen Stil Aktien kaufen könnten. Hilfreich sei dabei auch, dass Marktteilnehmer eine globale rezessive Konjunkturtendenz aus den Finanzmärkten ausgepreist hätten, ergänzt ein weiterer Experte. «Die Konjunktur wird sich abschwächen aber einen starken globalen Konjunkturrückgang sehen viele Investoren nicht mehr.» Wichtig sei noch der morgige Mittwoch mit dem Sitzungsprotokoll der letzten Fed-Sitzung, das Einblicke über die Zinstendenz in den USA gebe.



Der SMI gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,08% hinzu auf 11'093,48 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,14% auf 1700,54 Punkte und der breite SPI um 0,12% auf 14'177,53 Zähler. Von den 30 SLI-Werten gewinnen 19 hinzu und elf geben nach.



Im Spitzenfeld tummeln sich Vertreter der unterschiedlichsten Branchen. So gewinnen etwa Alcon (+1,4%) erneut überdurchschnittlich hinzu. Sie hatten bereits am Vortag zu den grösseren Gewinnern gezählt. Als Stütze für den Markt erweisen sich auch die Kursgewinne von Schwergewicht Novartis (+0,6%), die damit ebenfalls ihren zuletzt guten Lauf fortsetzen.



Dass auch Schwergewicht Nummer zwei, Nestlé um 0,1% steigen, hilft ebenfalls. Auch der Nahrungsmittelhersteller erfährt nach dem starken Wochenauftakt damit Anschlusskäufe.



Erneut gesucht sind auch die Anteilsscheine von Julius Bär (+1,3%). Nachdem die Privatbank am Vortag über den Geschäftsverlauf in den ersten zehn Monaten berichtet hatte, haben sich nun verschiedene Analysten wohlwollend über den Finanzdienstleister geäussert.



Mit Zurich (+0,7%), Swiss Re (+0,2%) und UBS (+0,1%) sind noch weitere Vertreter aus der Finanzbranche auf den Einkaufslisten der Investoren zu finden. Die beiden Versicherer profitieren von einer Branchenstudie von Barclays. Darin schreiben die Experten, dass der Versicherungssektor in ein unsicheres und kompliziertes Jahr 2023 in einer Position relativer Stärke gehen werde.



Darüber hinaus gewinnen Zykliker wie Adecco, ABB oder Kühne und Nagel mit Aufschlägen von bis zu 0,9% überdurchschnittlich stark hinzu. Auch Swisscom (+0,6%) seien in dem aktuellen Umfeld gesucht. Derzeit rückten dividendenstarke und -stabile Titel wieder verstärkt in den Fokus der Investoren.



Am Ende der Kurstafel sind Titel wie Lonza (-1,0%), Swatch (-0,8%) oder auch Schwergewicht Nummer drei, Roche (-0,6%), zu finden. Auch technologienahe Papiere wie AMS Osram, VAT und Logitech sind auf der Verliererliste vertreten. Sie verbilligen sich um bis zu 0,6%. Neben den generell schwachen Vorgaben aus den USA habe zudem der Computer-Hersteller Dell mit seinem Ausblick für Schatten gesorgt.



In den hinteren Reihen stechen Obseva mit +79% hervor. Das angeschlagene Biotechunternehmen kann seine Überschuldungslage dank eines Lizenzverkaufs lösen.



U-Blox (-0,7%) pendeln an ihrem Investorentag derweil zwischen Gewinnen und Verlusten.

Bonds Schweiz: Kurse geben erneut nach

Die Kurse am Schweizer Anleihenmarkt geben auch am Dienstag erneut nach, allerdings mit klar gedrosseltem Tempo. Am Primärmarkt setzt sich das rege Treiben der letzten Wochen fort.



«Ich denke, wir dürften auch in den kommenden zwei Wochen noch ein reges Geschäft sehen, bevor dann die vorweihnachtliche Ruhe eintritt», prognostiziert ein Händler. Die Investoren wollten ihr restliches Cash noch investieren.

Der Grund dafür sei einfach: Es gebe wieder Zinsen. Damit würde der Bondmarkt für Assetmanager wieder interessanter. Tatsächlich rückt mit den steigenden Zinsen das Anleihengeschäft wieder verstärkt in den Fokus der institutionellen Investoren und bietet ihnen eine Möglichkeit, Anlagen in andere Assetklassen etwas zu reduzieren.



Dieser Trend dürfte nach Ansicht von Marktstrategen denn auch weiter anhalten. So sei der Schweizer Primärmarkt aktuell mit einem Emissionsvolumen von etwa 60 Mrd. Fr. für 2022 auf Rekordkurs. «Ich gehe nicht davon aus, dass das im kommenden Jahr stark nachlassen wird», zeigt sich ein Marktteilnehmer zuversichtlich.

Der Dezember-Conf-Future gibt gegen 13.00 Uhr um 11 Basispunkte (BP) nach auf 145,72%. Der Umsatz beträgt 6 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 5 BP gefallen. Der richtungsweisende Swiss Bond Index verliert 8 BP auf 125,77%.



Bei den bislang gehandelten Eidgenossen halten sich Kursgewinner und -verlierer die Waage. Die Benchmarkbonds sind noch ungehandelt. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) rentiert zum gestellten Kurs mit 0,73% und die Zehnjährige (0,5/2032) mit 0,99%.



Der Kassazinssatz sinkt auf 0,991 von 1,039% am Vortag.



Euro erholt sich zum Dollar weiter

Der Kurs des Euro ist am Dienstagvormittag etwas gestiegen. Die Gemeinschaftswährung konnte kann einen Teil der deutlichen Verluste vom Wochenauftakt wettmachen. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0275 $ gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend bis auf 1.0223 $ gefallen war und am früheren Dienstagmorgen bei 1.0250 $ notiert hatte.



Gegenüber dem Schweizer Franken bewegt sich der Euro seitwärts und hält sich mit derzeit kaum veränderten 0.9812 Fr. weiter knapp über der Marke von 0.98. Der US-Dollar geht derweil tiefer bei 0.9549 Fr. um.



Marktbeobachter sprechen von einer Gegenreaktion nach dem schwachen Wochenauftakt. Am Montag hatten Hinweise auf eine nachlassende Preisdynamik in Deutschland den Eurokurs etwa einen Cent sinken lassen. Die Erzeugerpreise waren deutlich schwächer gestiegen als erwartet. Am Markt sorgte dies für Spekulationen auf ein weniger aggressives Vorgeben der EZB bei künftigen Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation.



Jüngste Aussagen aus den Reihen der EZB lassen allerdings ein weiter konsequentes Vorgehen der Notenbank bei der Eindämmung der starken Teuerung erwarten. So dürfte die Inflation im Euroraum ihren Höhepunkt noch nicht erreicht habe, sagte Bundesbankpräsident und EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel. Zudem hat sich das österreichische Ratsmitglied Robert Holzmann am Dienstag für eine erneut starke Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte im Dezember ausgesprochen.

Ölpreise stabilisieren sich nach Berg- und Talfahrt

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach einer wilden Berg- und Talfahrt zu Wochenbeginn stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 88.13 $. Das waren 69 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 62 Cent auf 80.66 $.

Am Vortag hatte ein Pressebericht am Ölmarkt für grosse Aufregung und heftige Preisschwankungen gesorgt. Das «Wall Street Journal» hatte berichtet, Saudi-Arabien diskutiere mit anderen Opec-Staaten über eine Förderanhebung. Daraufhin gaben die Erdölpreise stark nach. Als Saudi-Arabien den Bericht wenige Stunden später dementierte, legten die Ölpreise wieder auf ihr Ausgangsniveau zu. Mittlerweile hat auch Kuwait den Bericht dementiert.

Hintergrund der Berg- und Talfahrt ist, dass eine Produktionsausweitung dem erst kürzlich beschlossenen Kurs des Ölverbunds Opec+ entgegenstehen würde. Seit Anfang November fördern die von Saudi-Arabien und Russland angeführten rund zwanzig Staaten deutlich weniger Öl. Grund für die Kürzung waren die in den Sommermonaten deutlich gefallenen Rohölpreise - eine Folge der zunehmend schwachen globalen Konjunktur.

Stetige Belastung kommt auch aus China. Dort spitzt sich die Corona-Lage in einzelnen Grossstädten weiter zu. Nicht nur steigen die Fallzahlen, am Wochenende meldete die Volksrepublik nach langer Zeit auch ihren ersten Corona-Todesfall. Die politische Führung geht seit langem äusserst strikt gegen das Virus vor. Dies führt zu erheblicher wirtschaftlicher Belastung - mit entsprechenden Konsequenzen für den Energieverbrauch und den Ölverbrauch.

Zurückhaltung an US-Börsen

Der Aktienhandel an Wallstreet ist gestern impulsarm und mit tendenziell nachgebenden Kursen in die verkürzte Thanksgiving-Woche gestartet. Das Geschehen wirkte über weite Strecken lustlos, die Marktteilnehmer blieben zurückhaltend.

Wegen der Coronalage in China machte sich Verunsicherung breit. Die dortigen Infektionszahlen tendieren wieder höher; am Wochenende wurde ein Todesfall gemeldet, der erste seit langem. Deshalb gibt es Befürchtungen, die geplante Lockerung der Pandemiepolitik könnte rückgängig gemacht werden.

Der Dow Jones Industrial gab so am Montag 0,1% auf 33’700 nach. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,4% auf 3950, während der Nasdaq Composite 1,1% auf 11’025 einbüsste.

Unter den Einzelwerten stachen die Aktien von Disney hervor. Sie befestigten sich 6,3%. Nach dem Rücktritt von Bob Chapek kehrt der langjährige Konzernlenker Bob Iger an die Spitze des Unternehmens zurück. Zu den gefragtesten Titeln im Dow Jones zählten zudem Walgreens Boots (+2,1%) und Coca-Cola (+1,5%). Generell finden sich unter den Tagesgewinnern gehäuft defensive Werte.

Demgegenüber stehen Technologietitel eher auf der Verliererseite, darunter Intel (–3,1%), Salesforce (–2,2%) und Apple (–2,2%). Eine empfindliche Einbusse verzeichneten am ersten Handelstag der Woche zudem Tesla. Die Unsicherheit im wichtigen chinesischen Markt und eine Rückrufaktion liessen die Titel 6,8% sinken.

Aktien Asien/Pazifik: Durchwachsene Entwicklung

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag eine durchwachsene Entwicklung verzeichnet. Etwas stärker ging es an technologielastigen Märkten wie Hongkong und Südkorea nach unten. Sie folgten damit den Vorgaben der Nasdaq. Besser sah es in Japan, Australien und Indien aus.



Erneut dämpften Sorgen vor einem Lockdown in China die Stimmung, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Verschärfte Restriktionen in betroffenen Städten verstärkten die Bedenken, die bereits zu Wochenbeginn belastet hatten. «Die jüngste Welle stellt Chinas Entschlossenheit auf die Probe, die kürzlich eingeleitete Anpassung der strikten Null-Covid-Politik beizubehalten», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg. «Diese verlangt von den Städten ein gezielteres Vorgehen und eine Abkehr von den weit verbreiteten Lockdowns und Kontrollen, die die Wirtschaft belasten und für Frust in der Bevölkerung sorgen.»



An der Börse der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong lagen Werte wie Alibaba, die auch in den USA notiert sind, stärker im Minus. Der Hang Seng fiel zuletzt um 1,27% auf 17’432,48 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen notierte dagegen kaum verändert.



Besser sah es an den anderen Börsen aus. In Australien legte der S&P ASX 200 um 0,59% auf 7181,30 Punkte zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 knüpfte mit einem Plus von 0,61% auf 28’115,74 Punkte an seine jüngste relative Stärke an. «Dank des schwachen Yen, der lockeren Geldpolitik und der robusten Unternehmensgewinne zeigen sich japanische Aktien widerstandsfähig gegenüber den wachsenden Risiken einer weltweiten Rezession und übertreffen ihre globalen Konkurrenten», begründeten die Analysten der Ratingangentur Scpope die überdurchschnittliche Entwicklung. «Angesichts attraktiver Bewertungen und einer verbesserten Kapitaldisziplin bleiben viele optimistisch, was die weitere Entwicklung des japanischen Aktienmarktes angeht.»

AWP/REUTERS

