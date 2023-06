Schweizer Börse – SMI umfasst zum ersten Mal nur noch eine Bank Bei der Gründung im Jahr 1988 war der Schweizer Aktienindex noch deutlich bankenlastig. Doch ganz ohne Geldhäuser muss der SMI wohl so schnell nicht auskommen.

Die Schweizer Börse in Zürich. Bild: Iris C. Ritter

Nachdem die CS endgültig in der ehemaligen Konkurrentin UBS aufgegangen ist, hat das Bankenland Schweiz nur noch eine Grossbank. Das wirkt sich auch auf den Schweizer Aktienleitindex SMI aus.

Bei seiner Gründung im Jahr 1988 war der Leitindex noch sehr bankenlastig. Damals gehörten dem exklusiven Kreis der SMI-Unternehmen mit der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA), der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG), dem Schweizerischen Bankverein (SBV) sowie der Schweizerischen Volksbank (SVB) nämlich noch vier Banken an.

Damit stellten sie einen Fünftel aller im Index vertretenen Unternehmen dar. Zusammen mit der damaligen Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft, der Zürich und der damaligen Winterthur machte der Finanzsektor bei der Gründung sogar rund einen Drittel der im Index vertretenen Firmen aus.

Fusionen und Übernahmen beeinflussen den SMI

Von den 20 Firmen, die aktuell im Index vertreten sind, waren gerade einmal acht bei der Gründung vor 35 Jahren schon dabei. Viele haben heute auch einen neuen Namen, so etwa ABB (früher Brown, Boveri & Cie.), Holcim (früher Holderbank), Novartis (früher Ciba-Geigy und Sandoz) oder Swiss Re (früher Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft).

Dabei war die Zusammensetzung des SMI schon seit Beginn von zahlreichen Fusionen und Übernahmen geprägt. So übernahm die SKA bzw. deren damalige Holdinggesellschaft CS Holding 1993 die fast hundertjährige Volksbank. 1997 wurde daraus die Credit Suisse Group, die dann später die Winterthur übernahm und damit vorübergehend zu einem der grössten Allfinanzkonzerne der Welt wurde.

Ein Jahr darauf folgte eine weitere gewichtige Bankenfusion zweier im SMI vertretenen Institute: So schlossen sich der Bankverein und die Bankgesellschaft zusammen: Die UBS war geboren. Fortan prägten UBS und CS das Geschehen am Markt.

Zwar gab es mit Julius Bär im Index zumindest vorübergehend noch eine dritte Bank. Doch als Privatbank ist sie mit den beiden Grossinstituten kaum vergleichbar. 2019 musste sie nach knapp 20 Jahren im SMI ihren Platz an Alcon abtreten, womit sich die Zahl der im Index vertretenen Banken wieder auf zwei verringerte.

Gewicht der Banken lässt nach

2007 wurde der SMI auf 20 Titel limitiert, nachdem die Zahl der vertretenen Firmen vorher zwischen 18 und 29 Unternehmen gelegen hatte (mit einer Limite von 30 Firmen). Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden Grossbanken zusammen noch ein Gewicht von über 20% am gesamten Schweizer Aktienmarkt (gerechnet Jahresmitte bis Jahresmitte). Die UBS belegte nach Novartis und Nestlé sogar den dritten Index-Platz - noch vor dem Pharma-Riesen Roche. Die CS lag auf dem fünften Rang.

Doch mit der Finanzkrise 2008 begann die Bedeutung der Banken abzunehmen. Das Börsengewicht von UBS und CS, das 2007 noch 11,6 bzw. 8,8% betragen hatte, ging 2009 auf 7,8 bzw. 7,3% zurück. Damit bekleideten die beide Banken zwar immer noch die Plätze 6 und 7, büssten jedoch gegenüber den Pharma-Schwergewichten sowie dem Lebensmittelriesen Nestlé deutlich an Gewicht ein.

Zehn Jahre später, also 2019, lag der Anteil der UBS am Gesamtmarkt noch bei 3,5 und derjenige der CS bei 2,4%. Während sich die UBS damit auf Rang 6 halten konnte, sackte die CS auf Rang 9 ab, ein Jahr später dann auf Rang 11 und 2022 schliesslich auf Rang 16.

UBS dürfte Platz verteidigen

Mit der Übernahme der CS durch die UBS ist nun erstmals nur noch eine Bank im SMI vertreten - die UBS, die als letzte Vertreterin des Schweizer Bankenplatzes die Stellung hält. Damit ist der Index deutlich weniger finanzlastig als früher.

Nebst der UBS können noch die Versicherungen Swiss Life, Swiss Re, Zurich und die Private-Equity-Gesellschaft Partners Group dem Finanzsektor zugeordnet werden. Zusammen kommen sie (gemessen am Durchschnittwert von April 2022 bis März 2023) insgesamt auf einen Anteil von 13,8%, wobei die 20 SMI-Titel knapp 80% des Gesamtmarktes ausmachen. Zum Vergleich: Im Jahr der Begrenzung auf 20 Titel 2007 lag der Finanzanteil des Index (hier von Juli 2006 bis Juni 2007) noch bei 32,1% bei einem SMI-Anteil am Gesamtmarkt von 85%.

Dafür hat im Laufe der Jahre der Pharma- und Medtech-Anteil deutlich zugenommen. Lag dieser 2007 noch bei 25,6% und damit unter dem Finanzanteil, so ergibt das summierte Gewicht der Pharmariesen Novartis und Roche, des Augenheilmittelherstellers Alcon, des Hörgerätekonzerns Sonova und des Pharmazulieferers Lonza nun 30,0% am Gesamtmarkt.

Auch die baunahe Industrie ist heute mit Vertretern wie Sika, Holcim und Geberit im Index deutlich gewichtiger geworden (2023: 6,2%; 2007: 2,0%), genauso wie die Lebensmittelindustrie mit Nestlé und Givaudan (2023: 18,2%; 2007: 11,9%).

Doch ganz ohne Banken muss der SMI wohl so schnell nicht auskommen. Aktuell befindet sich die UBS anhand ihrer Marktkapitalisierung auf Rang 7 der SMI-Titel. Sobald der Marktwert der CS hinzugezählt wird, dürfte die UBS gar wieder auf den fünften Rang vorstossen (nach Nestlé, Novartis, Roche und Richemont). Ihr Börsenwert von rund 67 Mrd. Fr. (UBS und CS zusammen) ist immerhin doppelt so hoch wie derjenige des CS-Nachfolgers Kühne + Nagel. Bis die UBS aus dem Index herausfallen würde, müsste also noch sehr viel passieren.

AWP

