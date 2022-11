Markttechnik vom 18. November 2022 – SMI: Umsatzstarke Zonen wirken bremsend Die jüngste Verkaufswelle stoppte nicht zufällig, doch der gleiche Effekt wirkt sich jetzt auch auf der Oberseite als Hemmfaktor aus. Andreas Büchler

Die Gewinnmitnahmen beim Swiss Market Index endeten vorläufig knapp oberhalb der 10’800er-Marke und damit genau auf dem meistgehandelten Preisniveau der vorausgegangenen Aufwärtswelle, die vom 3. bis zum 11. November andauerte (blaue Volumenbalken). Doch nun ist das selbe Phänomen spiegelverkehrt zu beobachten: Die meisten Umsätze waren in den letzten Tagen bei rund 11’050 messbar (rote Balken), und hier ist der Anstieg aktuell blockiert. Eine dieser Volumenspitzen muss der Markt nun durchbrechen, was einen guten Richtungshinweis für die kommenden Tage liefern dürfte.

Auf der Oberseite wirkt darüber hinaus nach wie vor die markante Wendezone bei 11’200 Zählern, die auch beim nächsten Anlauf des Index wieder eine Atempause triggern könnte. Auf der Unterseite ist dagegen Luft bis derzeit etwa 10’600 / 10’700 an einen weiteren Umkehrbereich sowie an den südlichen Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (rote Kurven). In der Summe dürfte sich daraus eine Seitwärtsbewegung ableiten, in der diese Aussengrenzen zunächst nicht verlassen werden.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

