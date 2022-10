Markttechnik vom 13. Oktober 2022 – SMI: Untergrenzen bleiben auf dem Prüfstand Die Bodenbildungsversuche des Swiss Market Index sind nach wie vor wackelig. Der kleinste Impuls in die falsche Richtung wäre bereits verheerend. Andreas Büchler

Der SMI testet aktuell wieder seine jüngsten Tiefs um 10’120 / 10’150, was nicht gerade Vertrauen in ein schnelles Ende der jüngsten Verkaufswelle weckt. Das wäre erst der Fall, wenn der umsatzstarke Bereich um 10’200 / 10’250 / 10’280 deutlich überwunden würde, an dem aktuell auch die fallende Orientierungslinie der Vortage verläuft.

Nur im Idealfall ist daher noch in der näheren Zukunft mit weiteren Gewinnen bis an die folgenden Volumenhäufungen bei 10’400 / 10’450 oder 10’550 zu rechnen (blaue Rechteckmarkierungen). Zu befürchten ist vielmehr, dass der September-Zwischenboden im Bereich der 10’000er-Marke erneut angesteuert und mittelfristig sogar unterschritten wird. Bereits jetzt lässt das kurzfristige Schwankungsband (rot) den entsprechenden Spielraum im Süden zu.

Folgt der Index weiter dem fallenden Kurskorridor (schwarz) auf der übergeordneten Zeitebene, ist das nächste Orientierungsziel derzeit im Bereich um 9900 an dessen unterer Begrenzungsgeraden zu finden. Noch besteht aber die Option einer zumindest temporären Stabilisierung des Marktes bei 10’000 Punkten.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.