Börsenbericht – SMI erneut leicht im Plus Nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen bleibt der Schweizer Aktienmarkt im «Risk-On»-Modus.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Aktienmarkt bleibt im «Risk-On»-Modus. Hierzulande knackt denn auch der Leitindex SMI die nächste runde Marke und überspringt kurzzeitig die 10'800er-Schwelle. Allerdings werde die Luft langsam dünner, meinen Händler. Der SMI hat seit Wochenstart bereits um gut 3,5% zugelegt. Seit dem neu erreichten Jahrestief vor etwa zwei Wochen hat der Index annähernd 800 Punkte hinzugewonnen. «Auch wenn die noch laufende Berichtssaison Hoffnungen schürt, sollte Hoffnung keine Strategie an den Börsen sein», kommentiert eine Händlerin. «Das Herbstrally konnte sich bisher in diesem Jahr paradehaft entfalten.» Allerdings sei historisch zu beobachten, dass nach einem Herbstrally in US-Zwischenwahljahren das Jahresendrally ins Wasser falle.

Mit Blick auf die Berichtssaison stünden zur Wochenmitte schwache Daten von US-Techgrössen wie der Google-Mutter Alphabet und Microsoft den Zahlen verschiedener europäischer Schwergewichte aus den unterschiedlichsten Branchen gegenüber. Eine wichtige Rolle in der aktuellen Gemengelage spielten weiterhin die Notenbanken. «Nehmen sie zumindest verbal den Fuss vom geldpolitischen Bremspedal, wären die Zutaten für eine positive Wende am Aktienmarkt bereitet,» kommentiert ein Händler. Vor diesem Hintergrund werfe denn auch die Sitzung der EZB am morgigen Donnerstag bereits ihre Schatten voraus.

Der SMI notiert gegen 11.05 Uhr mit einem knappen Plus von 0,08% auf 10'780,37 Punkten. Zuvor war er bis auf 10'813 Zähler geklettert. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,12% auf 1634,02 Punkte und der breite SPI 0,11% auf 13'779,50 Stellen. Im SLI ist das Verhältnis zwischen Gewinnern und Verlierern 2:1.

Es sind denn auch vor allem konjunktursensible Titel, die besonders stark zulegen. Neben Adecco (+2,1%) gewinnen auch Sika, Schindler und die CS (alle +1,1%) überdurchschnittlich stark hinzu. Seit Jahresbeginn haben sie alle um mehr als 30% nachgegeben, wobei die CS diese Liste mit -45% anführt.

Die Grossbank wird am morgigen Donnerstag das heiss ersehnte Strategie-Update präsentieren und Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Am gestrigen Dienstag hatte bereits die UBS (-1,3%) über den Geschäftsverlauf im dritten Quartal berichtet und damit die Marktteilnehmer positiv überrascht.

Unterstützung erhält der Gesamtmarkt zudem von den beiden Pharmaschwergewichten Novartis (+1,0%) und Roche (+0,1%). Novartis hatte ebenfalls am Vortag Zahlen vorgelegt, konnte damit aber am eigentlichen Berichtstag nicht recht überzeugen. Wie den nachfolgenden Analystenkommentaren zu entnehmen ist, sorgt die bestätigte Jahresprognose nun aber für eine gewisse Beruhigung.

Neben den beiden Pharmawerten können mit Straumann und Sonova (beide +1,0%) noch weitere Vertreter aus der Lifescience-Branche hinzugewinnen.

Derweil setzen die schwachen US-Vorgaben auch den hiesigen Techwerten zunächst zu. Unter den Blue Chips geben Logitech und VAT um bis zu 3,5% nach. Logitech hatten allerdings am Vortag mit einem Kurssprung von mehr als 12% auf die vorgelegten Zahlen reagiert. Temenos (+0,3%) und AMS Osram (+0,1%) sind mittlerweile leicht ins Plus gedreht.

Kühne+Nagel (-0,6%) sind ebenfalls unter den grösseren Verlierern zu finden. Der Logistik-Konzern hatte am Vortag im späteren Handel nach Zahlen noch einen kräftigen Schub nach oben erhalten.

In den hinteren Reihen stechen Werte wie Idorsia (+6,0%) hervor. Bereits am Dienstag waren die Papiere des Biotechunternehmens nach Quartalszahlen am Ende mit einem deutlichen Kursplus aus dem Handel gegangen. Auch Sulzer (+2,0%) können nach am Morgen vorgelegten Zahlen zulegen.

Dagegen bewegen sich die Namenaktien von Lindt&Sprüngli (-0,9% auf 99'400 Fr.) nach einem erneut negativen Analystenkommentar unter der 100'000 Fr. Kursmarke.

Euro zum Dollar über Parität

Der Euro ist am Mittwoch erstmals seit Mitte September wieder über die Parität gestiegen. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0026 $. Der Euro knüpfte damit an die Gewinne vom Vortag an.



Auch zum Franken bleibt die Gemeinschaftswährung bei Kursen jenseits der 0,99er Marke in Blickkontakt mit der Parität. Aktuell kostet ein Euro 0,9915 Fr. Der US-Dollar neigt unterdessen auch zum Franken zu einer leichten Schwäche und hat sich seit dem Morgen um gut einen halben Rappen auf 0,9889 Fr. abgeschwächt.



Der Dollar steht im Handel mit allen wichtigen Währungen unter Druck. Bereits am Vortag hatten unerwartet schwache US-Konjunkturdaten dem Euro Auftrieb verliehen und der Kurs war in kurzer Zeit etwa einen Cent gestiegen. In den USA hatten sich die Häuserpreise schwächer als erwartet entwickelt. Am Markt verstärkte dies die Spekulation, dass die US-Notenbank Fed künftig weniger stark mit Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation ankämpfen wird, was den Dollar belastete.



Nach Einschätzung der Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank könnte die starke Kursreaktion des Euro auf die US-Immobiliendaten ein Anzeichen sein, dass der Wechselkurs von Euro und Dollar vor einer «fundamentale Wende» stehe. Die Daten liefern Hinweise, dass das Fed bei den Zinserhöhungen in absehbarer Zeit «einen Gang runterschalten könnte». Ausserdem haben die gut gefüllten Gasspeicher die Risiken für die Eurozone verringert.



Gestützt wurde der Euro auch durch unerwartet gute Konjunkturdaten aus der Eurozone. Am Morgen war bekannt geworden, dass sich das Verbrauchervertrauen in Frankreich überraschend aufgehellt hat. Im Oktober stieg der Indikator des Statistikamts Insee um drei Punkte an, während Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten.



Die Dollar-Schwäche beflügelte zudem das Pfund Sterling, das seinen Aufwärtstrend der vergangenen Tage fortsetzte. Die britische Währung gewann seit Dienstagmittag zum Dollar mehr als zwei Cent und stieg auf den höchsten Stand seit Mitte September. Zuletzt hat der frisch gekürte britische Premier Rishi Sunak direkt nach Amtsantritt die Weichen für seine Regierung gestellt. Der Neue in der Downing Street verspricht mehr Stabilität in der britischen Regierung.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas zugelegt. Nach Verlusten im frühen Handel drehten die Kurse bis zum Mittag leicht in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 93,59 $. Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 85,60 $.



Am Ölmarkt haben die Anleger die Entwicklung der US-Ölreserven im Blick. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 4,5 Mio. Barrel verzeichnet hat. Der Anstieg der amerikanischen Ölvorräte hatte die Notierungen am Morgen noch belastet, hiess es von Marktbeobachtern.



Im Handelsverlauf sorgte dann aber eine Dollar-Schwäche für Auftrieb bei den Ölpreisen. Die US-Währung ist zuletzt im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen unter Druck geraten. Eine Dollar-Schwäche macht Rohöl in Ländern ausserhalb des Dollarraums günstiger, was die Nachfrage erhöht und den Preis stützt.



Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Hier rechnet der Markt damit, dass die Lagerbestände in der vergangenen Woche nur um 1,5 Mio. Barrel gestiegen sind. Sollten die Daten von den Erwartungen abweichen, könnte dies für neue Impulse am Ölmarkt sorgen.

Bitcoin getrieben von Zinshoffnung

Die Kryptowährung Bitcoin hat wieder einmal die Marke von 20'000 $ überschreiten können. Damit nimmt die Blockchain-Devise im Sog der von Zinshoffnungen geprägten Aktienmärkte erneut an Fahrt auf.



Erstmals seit anfangs Oktober notiert der Kurs am Mittwochmittag wieder über der wichtigen Marke von 20'000 $ bei rund 20'690 $. Damit baut der Bitcoin das Wochenplus auf gut 6,8% aus. Die Marktkapitalisierung liegt bei knapp 397 Mrd. $ und damit rund 28 Mrd. über dem Wert der Vorwoche.

«Es ist die Hoffnung auf eine Drosselung des Tempos im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed, was den Risikoappetit zum Leben erweckt», schreibt Timo Emden zu den jüngsten Zugewinnen im Kryptomarkt. Wie lange der Hunger aber anhalte bleibe fraglich, da eine «nachhaltige Trendwende vorerst nicht in Sicht» sei. Dass es so rasant in so kurzer Zeit hinauf ging, macht Analyst Emden zudem an einem Short-Squeeze fest: «Anders lässt sich dieser Sprung in dieser Art und Weise nur schwer erklären.»



Noch höhere Zugewinne verbuchen derweil weitere Kryptowährungen wie Ether, die allerdings in den vergangenen Wochen auch mehr gelitten haben als der «grosse Bruder» Bitcoin. So beträgt das Wochenplus für Ether satte 17,5% auf 1540 $. Marktbeobachter verweisen hier auf die Tatsache, dass die Menge an neu ausgegebenen Ether seit dem «Merge» erstmals rückläufig war.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal «CoinGecko» aufgeführten gut 13'000 Kryptowährungen steigt daher innert Wochenfrist wieder über die runde Marke von einer Billion Dollar und beträgt aktuell 1039 Mrd. $.

USA

Besser als erwartet ausfallende Unternehmensbilanzen und die anhaltende Hoffnung auf einen weniger energischen Zinserhöhungskurs der amerikanischen Notenbank liessen die US-Indizes am Dienstag auf breiter Front zulegen. Der Dow Jones kletterte 1,1% auf 31’836 Zähler – nur noch unweit von 32’000 Punkten entfernt. Der breit gefasste S&P 500 gewann 1,6% auf 3859 Punkte, der technologielastige Nasdaq gar 2,3% auf 11’199 Punkte. So konnten vom Schwinden der Zinserhöhungsängste gerade die zuvor massiv abgestraften Tech-Werte überdurchschnittlich profitieren. Angesichts dieser Hoffnungen gab die Rendite zehnjähriger US-Treasuries auf 4,08% nach.

Zu den grössten Tagesgewinnern gehörten die Aktien des Finanzdienstleisters MSCI, die mehr als 36% zulegten. Es folgten die Titel des Zahlungsabwicklers PayPal, die rund 6% höher schlossen. Hintergrund des Kursplus bildete die Ankündigung Amazons, künftig eine Plattform von PayPal zu benutzen. Über 5% höher notierten auch die Dividendenpapiere des Grafikkartenherstellers Nvidia.

Aber auch der Getränkehersteller Coca-Cola überraschte mit guten Quartalsdaten. Infolgedessen legten seine Aktien um 2,4% zu. Zu den überdurchschnittlichen Tagesgewinnern zählten ebenso die Dividendenpapiere des Autobauers General Motors, die um 3,6% kletterten.

Am anderen Ende der Kursskala stehen etwa Valoren des Dokumentenherstellers Xerox, die fast 25% verloren und damit auf den tiefsten Stand seit dreizehn Jahren rutschten.

Asien

Von den guten US-Vorgaben profitierten auch die meisten asiatischen Börsen. Der japanische Nikkei 225 gewann 2,2% und der breiter gefasste Topix 0,9%. Nach den kräftigen Kursverlusten seit Wochenbeginn konnte sich der Hongkonger Hang Seng immerhin um 2,3% erholen; der CSI auf dem chinesischen Festland stieg 1,6%. Höher notieren auch der koreanische Kospi mit 0,9% und der Taiex in Taiwan mit 0,7%.

Nahezu unverändert verharrt der australische Leitindex ASX 200 bei 6808 Punkten.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.