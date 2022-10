Börsenbericht – SMI: Leichte Abgaben nach starkem Vortag Am Schweizer Aktienmarkt kommt es am Mittwoch nach dem massiven Plus des Leitindex vom Vortag zu Gewinnmitnahmen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch gegen Mittag etwas tiefer. Nach einem verhaltenen Start notierte der Leitindex SMI vorübergehend auch schon im Plus, konnte dieses Niveau aber nicht lange halten. Nach dem aussergewöhnlich starken Vortag kommt es damit zwar zu Gewinnmitnahmen, insgesamt werden die gestrigen Gewinne des SMI von beinahe 3% aber zum grösseren Teil verteidigt. Nach dem Rally der vergangenen Tage ist nun Konsolidierung angesagt.



Die Grundstimmung an den Börsen bleibt aber von den Ungewissheiten über die künftige konjunkturelle Entwicklung und das Tempo der Verschärfung der Geldpolitik geprägt, insbesondere in den USA. Die Erholung der vergangenen Tage sei zwar eindrücklich gewesen, aber auch von einem Blick durch die rosarote Brille gestützt, sagt in diesem Zusammenhang ein Marktteilnehmer. Zuletzt nährten durchwachsene Konjunkturdaten aus den USA die Hoffnung, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen etwas weniger aggressiv anheben könnte als bislang befürchtet. Mehr Klarheit erhoffen sich die Börsianer diesbezüglich im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht vom kommenden Freitag.



Der SMI büsst bis um 10.55 Uhr 0,39% auf 10'550,04 Punkte ein. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gibt 0,53% auf 1590,03 Punkte nach und der breite SPI 0,39% auf 13'503,77 Punkte. Im SLI überwiegen die Verlierer die Gewinner im Verhältnis 5:1.



Am meisten unter Druck stehen derzeit konjunktursensitive Aktien wie Kühne + Nagel (-2,8%) und Adecco (-2,7%) sowie für einmal auch die defensiven Swisscom (-2,3%).



Auch der Kurs der CS-Aktien (-2,3%) bröckelt am Mittwoch nach der starken Erholung vom Vortag mit einem Plus von beinahe 9% wieder deutlich ab. Die angeschlagene Grossbank bleibt weiterhin ein beherrschendes Thema nicht nur am Schweizer Markt, sondern auch an den internationalen Finanzmärkten. Analysten korrigieren nun ihre Kursziele deutlich nach unten.



Weitere Finanzwerte wie Julius Bär (-1,4%), UBS (-1,0%) oder Swiss Re (-0,8%) fallen moderater zurück.



Holcim (-0,8%) halten sich nach einer weiteren kleineren Ergänzungsakquisition eher unauffällig im breiten Mittelfeld.



Die Schwergewichte Novartis und Roche büssen je 0,1% ein und stützen damit den Markt nach unten etwas ab. Für Novartis hat Goldman Sachs das Kursziel leicht zurückgenommen, die Empfehlung «Buy» aber bestätigt. Das gleiche Institut hat gleichzeitig das Kursziel für Roche moderat angehoben und auch hier am Rating «Buy» festgehalten.



Auch Nestlé (-0,1%) wirken derzeit stabilisierend. Zu den wenigen Gewinnern gehören indes Straumann (+1,4%) und AMS Osram (+0,9%).



Im breiten Markt ziehen Bachem gegen den Trend um 3,8% an, nachdem das Unternehmen seine Expansionspläne in der Schweiz konkretisiert hat. Im Kanton Aargau sollen in einer dritten Fabrikationsstätte bis 2030 vorerst über 500 Arbeitsplätze geschaffen und dafür 750 Mio. Fr. investiert werden.



Die seit Wochenbeginn neu an der SIX gelisteten Accelleron-Aktien (-0,6% auf 18,15 Fr.) zeigen sich relativ stabil und halten sich weiterhin über dem Niveau des ersten Kurses von 18 Fr. bei der Eröffnung am Montag. Mittlerweile gibt es eine weitere erste Abdeckung durch Kepler Cheuvreux. Das Institut empfiehlt den Titel zum Kauf und nennt ein Kursziel von 26 Fr.



Zur Rose (-4,2%) werden von einem kritischen Kommentar der Deutschen Bank etwas gebremst. Diese hat zwar das «Hold»-Rating bestätigt, das Kursziel dabei aber beinahe halbiert. Gute Zahlen des Konkurrenten Shop Apotheke in Deutschland vermögen die Aktien nicht zu pushen.



Ebenfalls unter Druck stehen Rieter (-3,7%) nach einer massiven Kurszielsenkung durch die UBS und einer Bestätigung der Empfehlung «Neutral». Makroökonomische Daten deuteten darauf hin, dass das Umfeld für den Spinnereimaschinen-Hersteller nicht nur kurz- sondern auch mittelfristig schwierig bleibe, heisst es unter anderem zur Begründung.



Euro fällt zum US-Dollar

Der Eurokurs hat nach seiner Vortagesrally wieder nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung fiel bis zum Mittwochmittag auf 0,9921 $ und kostete damit knapp einen Cent weniger als noch am Dienstagabend.



Auch der Franken schwächt sich zum Dollar ab. Dieser steigt auf 0,9834 Fr. wieder deutlich über 98 Rappen, nachdem er am Morgen noch bei 0,9796 notiert hatte. Der Euro geht gleichzeitig auf 0,9756 zurück, im frühen Geschäft wurde er noch zu 0,9771 gehandelt.



Zuletzt hatte die freundliche Stimmung an den Börsen den Euro angetrieben. Zur Wochenmitte jedoch legten die Aktienmärkte eine Verschnaufpause ein, sodass auch die Gemeinschaftswährung etwas unter Druck geriet.



Mit Blick auf frische Konjunkturdaten standen insbesondere die viel beachteten Einkaufsmanager-Indizes im Fokus. Sie fielen unter dem Strich enttäuschend aus. Die Unternehmensstimmung trübte sich in der Eurozone im September einmal mehr ein und fiel auf den tiefsten Stand seit Januar 2021.



«Die hohe Inflation, rasant steigende Energiekosten, die zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit und die nachlassende Nachfrage sorgten dafür, dass die Industrieproduktion und die Geschäftstätigkeit im Servicesektor jeweils mit beschleunigter Rate sanken», schrieb S&P-Chefökonom Chris Williamson.



Laut Analystin Jessica Hinds von Capital Economics deuten die Daten darauf hin, dass der Preisdruck in der Region noch nicht nachlässt, auch wenn die Wirtschaftstätigkeit offenbar rückläufig sei. Die Expertin geht davon aus, dass einige Volkswirtschaften, darunter auch Deutschland, bereits schrumpfen, und erwartet, dass die Eurozone insgesamt im vierten Quartal in eine Rezession fallen wird.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag etwas nachgegeben. Am Mittwoch kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91,48 $. Das waren 32 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 44 Cent auf 86,08 $.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Kursgewinnen. Zuletzt stützten Meldungen über eine bevorstehende Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ die Ölpreise. Laut Opec-Delegierten könnte diese bis zu zwei Millionen Barrel pro Tag betragen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch berichtete. Nachfragesorgen aufgrund der schwachen Konjunkturentwicklung und der steigende Dollar hatte die Ölpreise Ende September auf das niedrigste Niveau seit Januar fallen lassen.

«Die beabsichtigte Produktionskürzung würde den Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht bringen», schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank. «Denn von der beschlossenen Produktionskürzung würde in Realität nur rund die Hälfte umgesetzt werden.» Schliesslich würden viele Länder der Opec+ weniger produzieren als vereinbart und ein reduziertes Produktionsziel würde für sie keinen Unterschied machen. Dies gelte insbesondere für Angola, Nigeria und Russland. Trotz der westlichen Sanktionen gegen Russland sei der Ölmarkt gut versorgt.

US-Märkte mit deutlichen Gewinnen

Der Handel in New York startete mit deutlichen Kursgewinnen. Den Hintergrund bilden anhaltende Spekulationen, die gestern zusätzlich von einem unerwartet kleinen Zinsschritt der australischen Notenbank untermauert wurden. Demnach könnte die amerikanische Notenbank ihr Zinserhöhungstempo bereits am nächsten Offenmarktausschuss Anfang November drosseln. Der heute zur Veröffentlichung anstehende US-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor wird hierüber weniger Auskunft geben als die am Freitag bekanntgegebenen Arbeitsmarktdaten. Daneben wartet der Markt auf das Resultat des heutigen Treffens des Ölkartells Opec+. Erwartet wird eine Förderkürzung von 1 bis 1,5 Mio. Fass pro Tag. Dies liess auch den Ölpreis zulegen.

Der Dow Jones Industrial verzeichnete am Dienstag einen Kursgewinn von 2,8%. Der breit gefasste S&P 500 notierte 3,1% fester. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann sogar 3,3%.

Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 3,6%.

Den mit Abstand stärksten Kurssprung mit über 22% verzeichnete Twitter: Gerüchten zufolge ist Tesla-Chef Elon Musk nun doch bereit, die Übernahme zum ursprünglich angebotenen Kaufpreis durchzuführen. Luftfahrtunternehmen wie Delta Air Lines und American Airlines verzeichneten Kursgewinne von über 8%. Aber auch Technologiewerte wie Apple, Microsoft und Alphabet kletterten um bis zu 3,4%. Lediglich Basiskonsumtitel wie Coca-Cola verharrten mehrheitlich auf ihrem Vortagesniveau.

Uneinheitliches Bild in Asien

Kaum Auswirkungen hatte die Erholungsrally an den US-Börsen in Japan: In Tokio erholten sich der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix am Mittwoch lediglich um 0,4%. Mit einem Kursplus von 5,5% profitiert der Hongkonger Hang Seng weit mehr von den guten Vorgaben aus den USA. Demgegenüber notiert der CSI 300 auf dem chinesischen Festland 0,6% schwächer. Der koreanische Kospi verharrt wiederum auf dem Vortagesniveau, während der Taiex in Taiwan immerhin um 1,4% zulegt.

Der australische Leitindex ASX 200 erholte sich nach dem Mini-Zinsschritt der australischen Notenbank vom Vortag weiter und legte um 1,7% zu.

Der Futures auf den S&P 500 ebenso wie derjenige auf den Euro Stoxx 50 handeln am Mittwochmorgen rund 0,4% im Minus.

AWP/REUTERS

