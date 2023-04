Markttechniker vom 19. April 2023 – SMI: Verzögerung bei 11’450 Der Swiss Market Index bleibt unterhalb der bereits mehrfach bewährten Verkaufszone gehemmt, doch vermutlich nicht auf Dauer. Andreas Büchler

Im mittelfristigen Kursbild zeigt der dort kalkulierbare Schwankungskorridor des Marktes (blau) Potenzial bis an die 11’650er-Marke. Um es abzurufen, muss der SMI jedoch erst den offenbar noch immer vorhandenen Abgabedruck an den jüngsten Zwischenhochs um 11’450 Zählern kompensieren. Spätestens dann wäre auch die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) endlich abgeschlossen, was auf eine länger anhaltende Bodenbildung hindeuten würde.



Auf dem Weg nach oben wurde der Index zuletzt vor allem um 11’250 und 11’100 verstärkt gehandelt, woraus sich kurzfristig wirksame Stabilisierungsbereiche ableiten lassen (grün). Solange diese Areale nicht unterschritten werden, ist der Aufwärtstrend auf der untergeordneten Zeitebene intakt.

Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

