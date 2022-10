Börsenbericht – SMI: Opec-Förderkürzung sorgt für Unruhe Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag etwas geschwächt. Die Titel der Credit Suisse verzeichnen dagegen ein Kursplus.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Anleger an der Schweizer Börse gehen am Donnerstag in Deckung. Im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten bestimmt die Frage nach der weiteren Zinspolitik der Notenbanken das Marktgeschehen massgeblich. Und hierfür wird der am (morgigen) Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht einen wichtigen Indikator liefern. Bisher gibt es von der US-Notenbank Fed kaum Signale, beim nächsten Treffen im November einen Gang herunterschalten zu wollen. Die soeben publizierten Erstanträge Arbeitslosenhilfe in den USA allerdings sind etwas schwächer als erwartet ausgefallen.



Für Gesprächsstoff sorgt auch die Öl-Allianz Opec+. Diese hat ihre grösste Förderkürzung seit 2020 angekündigt, um den Rohölpreis zu stützen. Gleichzeitig hat die EU ein Embargo gegen russische Energie verhängt. Die Fördermengenkürzung vor dem Winter schürt Inflationsängste, erklärten Börsianer. Die Notenbanken - allen voran das Fed - könnten sich nach dem Schritt der OPEC bestätigt sehen und ihren Kurs beibehalten, wenn nicht sogar beschleunigen, hiess es im Handel.



Der SMI büsst um 14.45 Uhr 0,43% auf 10'432,98 Punkte ein. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,25% auf 1575,52 und der breite SPI um 0,29% auf 13'375,71 Punkte.



Aus einem schwachen Gesamtmarkt ragen Credit Suisse mit einem Kursplus von 4,2% heraus. Die angeschlagene Grossbank sucht laut Medienberichten aktiv nach einem Investor für die Auslagerung von Teilen ihrer Investmentbank. Sie könnte damit möglicherweise auch eine Kapitalerhöhung vermeiden, berichtete Bloomberg. Die Spekulationen um die bevorstehende Restrukturierung der Bank gehen somit weiter. Gesichert ist jedenfalls, dass die CS einen Käufer für das Hotel Savoy am Zürcher Paradeplatz sucht.



UBS fallen am anderen Ende um 2,2% zurück. Händler verweisen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der nächsten Berichtssaison. Der Gegenwind im dritten Quartal sei stärker als erwartet gewesen.



Die Papiere der Rückversicherers Swiss Re fallen um 2,8%. Für Verunsicherung sorgen Aussagen der Hannover Rück. Der Mitbewerber wagt sich aktuell nicht, die Belastung durch den Hurrikan «Ian» in Florida zu beziffern. Die Schadenschätzungen von unabhängigen Experten liegen bisher weit auseinander. Zuletzt reichten die Prognosen für die versicherten Schäden von 12 Mrd. bis 80 Mrd. $.



Als Stütze für den Markt erweisen sich die Nestlé-Aktien mit einem Plus von 0,3%. Den negativen Einfluss der beiden Pharmaschwergewichte Novartis (-1,1%) und Roche (-1,1%) vermögen sie aber nicht aufzuheben.



Ausblick New York: Weitere moderate Verluste nach Erholungsrally

An den US-Börsen zeichnen sich nach dem kleinen Kursrücksetzer zur Wochenmitte am Donnerstag weitere moderate Verluste ab. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3% im Minus auf 30’185 Punkte und den Nasdaq 100 0,2% schwächer auf 11’554 Zähler.



Nach starken Daten vom privaten Arbeitsmarkt und angesichts steigender Ölpreise rücken zuletzt die Ängste vor einer anziehenden Inflation und weiteren aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed wieder mehr in den Vordergrund. Ein überraschend deutlicher Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sorgte bei den Anlegern am Donnerstag zwar kurz für etwas Entspannung. Allerdings wurde der Wert für die vergangene Woche etwas nach unten revidiert, und im historischen Vergleich sind die Zahlen immer noch niedrig.



Die Fed orientiert sich in ihrer Geldpolitik stark an der Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Sie hat die solide Behäftigungslage als Argument gegen eine tiefe Rezession angeführt und versucht, mit starken Zinserhöhungen die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Sowohl der gestrige Bericht zur US-Privatwirtschaft als auch die Erstanträge gelten als Indikatoren für den am Freitag anstehenden, offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.



Die Aktien von Constellation Brands verbilligten sich am Donnerstag vorbörslich um 0,4 Prozent. Der Produzent von Wein und anderen alkoholischen Getränken unterzeichnete eine Vereinbarung mit dem Branchenkollegen The Wine Group zur Übernahme eines Teils seines Wein-Portfolios. Finanzielle Details zu der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Zudem legte Constellation Brands Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vor.



Der Lebensmittelhersteller Conagra berichtete für das vergangene Quartal dank höherer Preise eine überraschend gute Umsatzentwicklung, was die Aktien um 1,8% steigen liess.



Analystenaussagen sorgten für deutlichere Kursbewegungen. So legten die Papiere von Pinterest um fast 5,5% zu, nachdem die US-Investmentbank Goldman Sachs sie hochgestuft hatte und nun zum Kauf rät. Analyst Eric Sheridan verwies auf verbesserte Nutzertendenzen und das Potenzial für eine Beschleunigung des Umsatzwachstums sowie die Steigerung der operativen Marge. Die Anteilsscheine des Computerspiele-Herstellers Take-Two , dem Goldman fundamental verbesserte Geschäftsbedingungen attestierte, legten um über zweieinhalb Prozent zu.

Euro gibt in ruhigem Handel leicht nach

Der Euro hat am Donnerstag in einem eher richtungslosen Handel leicht nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 0.9885 $ und damit etwas weniger als am Morgen. Leicht belastet wurde der Euro durch den US-Dollar, der zu vielen Währungen etwas zulegte.



Zum Schweizer Franken etwa verteuerte sich der Dollar auf 0.9842, nach 0.9810 im frühen Handel. Der Euro kostet aktuell 0.9727 Fr. und hat sich damit seit dem Morgen praktisch nicht verändert. Die überwiegend geringen Kursschwankungen an den Devisenmärkten erklärten Händler mit dem Ausbleiben entscheidender Impulse.



Auftragsdaten aus der deutschen Industrie enttäuschten zwar die Erwartungen für den Berichtsmonat August. Allerdings wurden Zahlen für den Vormonat Juli deutlich nach oben korrigiert. «Damit verliert der Auftragsrückgang im August an Brisanz», kommentierte Thomas Gitzel, Chefökonom der Liechtensteiner VP Bank. Ohne Berücksichtigung der volatilen Grossaufträge sei sogar ein Auftragsplus im August aufgetreten.



Am Nachmittag dürften Anleger auch auf neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt achten. Mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe stehen die wöchentlichen Daten vom Jobmarkt auf dem Programm, bevor am Freitag der an den Börsen stark beachtete monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung veröffentlicht wird.

Ölpreise verteidigen Vortagsgewinne weitgehend

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Vortagesgewinne weitgehend gehalten. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93.31 $. Das waren vier Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 87.68 $.



In den vergangenen Tagen haben sich die Ölpreise etwas von ihrer schwachen Tendenz in den Wochen zuvor erholt. Dazu trug eine deutliche Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ bei. Wie die rund 20 Länder am Mittwoch bekanntgaben, soll die Tagesproduktion ab November um zwei Millionen Barrel verringert werden. Unter dem Strich werde die Kürzung allerdings nur etwa halb so hoch ausfallen, da mehrere Opec-Länder seit längerem weniger als die vereinbarte Förderung produzierten, erklärte der Energieminister Saudi-Arabiens.



Unterdessen hat die Europäische Union am Mittwoch ein achtes Massnahmenpaket gegen Moskau auf den Weg gebracht. Die Sanktionen, die von den ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten gebilligt wurden, umfassen unter anderem die rechtlichen Voraussetzungen für einen Preisdeckel auf Öl-Importe aus Russland. Dies könnte dazu führen, dass die Nachfrage nach nicht-russischem Öl steigt und die Preise weiter steigen.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.