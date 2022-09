Markttechnik vom 29. September 2022 – SMI: Vor dem Minimalziel gescheitert? Der Swiss Market Index erreicht nicht einmal die erste technische Barriere, bevor er wieder einen Schwächeanfall erleidet. Andreas Büchler

Die Kaufzurückhaltung der Marktteilnehmer bleibt extrem hoch und lässt den Index nicht einmal das Minimalkursziel für eine Bärenmarktrally bei 10.400 Punkten ausschöpfen. Dort kam es vor rund einer Woche zu gesteigerten Umsätzen in Folgen eines letztendlich fehlgeschlagenen Stabilisierungsversuches.

Fällt nun auch noch die zuletzt bodenbildend wirkende Nachfrage an der 10’000er-Marke weg, droht aus technischer Sicht ein weiterer Rückfall entlang der unteren Begrenzungsgeraden des mittelfristigen Abwärtstrendkanals (schwarz). Diese Orientierungslinie ist momentan bei rund 9’950 Punkten auszumachen. Nur der bereits überverkaufte Marktzustand dürfte stärkere Verluste bis an die nächste horizontale Wendezone um 9’400 derzeit noch bremsen: Der SMI hat sein mittelfristiges Schwankungsband (blau) bereits nach Süden durchbrochen, und damit das vorläufige Potenzial in diese Richtung schon weitestgehend ausgereizt.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

