Börsenbericht vom 8. November 2022 – SMI vorsichtig freundlich vor US-Midterms Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich nach einem schwächeren Start eine Erholung ab.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einer schwachen Eröffnung schnell auf Erholungskurs eingeschwenkt. Er folgt damit den sehr freundlichen Vorgaben von der Wall Street. Die Bäume dürften aber laut Marktbeobachtern vorerst nicht in den Himmel wachsen, sind doch die Blicke auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet. Diese werden über den künftigen Spielraum von US-Präsident Joe Biden entscheiden. Das spreche für eine abwartende Haltung,



Welchen Einfluss die Wahlergebnisse auf die Aktien haben werden, wird sich dann am Mittwoch zeigen. Die Prognosen sagen voraus, dass die Republikaner in mindestens einer der beiden Kammern die Mehrheit übernehmen werden. Das lässt einen Stillstand in der US-Politik befürchten. Die nächste Bewährungsprobe für die Börse steht dann am Donnerstag an, wenn US-Inflationsdaten veröffentlicht werden. Diese könnten einen Fingerzeig dafür geben, ob der nächste Zinsschritt des Fed wirklich «nur» bei 50 Basispunkten liegen wird, statt wie zuletzt üblich 75 Basispunkte.



Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex gewinnt um 11 Uhr 0,43% auf 10'796,72 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,47% auf 1634,99 und der breite SPI 0,50% auf 13'804,95 Zähler. Von den 30 Blue Chips stehen nur sieben im Minus.



In den beiden Luxusgüteraktien Richemont (-1,0%) und Swatch (-3,4%) werden die China-Hoffnungen nun endgültig ausgepreist. Die beiden Papiere hatten zuletzt immer wieder von den Spekulationen auf ein mögliches Ende der Null-Covid-Strategie in China profitiert. Einer baldigen Lockerung haben die Granden der kommunistischen Partei aber zuletzt eine Absage erteilt.



Zudem hat der für die CS zuständige Analyst über beiden Valoren den Daumen gesenkt. Für Richemont gab es ein tieferes Kursziel, für Swatch wurde die Empfehlung gar direkt von «Outperform» auf «Underperform» gesenkt und das Kursziel halbiert.



Verkauft werden auch andere zyklische Valoren wie ABB (-0,3%) oder Schindler (-0,1%).



Deutlich nach oben geht es dafür mit verschiedenen «Jahresverlierern» wie Straumann (+2,8%), Sonova (+2,7%), Logitech (+2,4%), Geberit (+1,6%) oder Ams-Osram (+1,2%).



Auch VAT (+1,6%) zählen zu dieser Kategorie und setzten die vor zwei Tagen initiierte Erholung fort. Gestützt werden die Papiere von einer Studie der ZKB. Der zuständige Autor denkt, dass die dem Sektor bevorstehende Durststrecke nun weitgehend im Kurs des Chip-Zulieferers reflektiert ist.



Givaudan (+0,5%) kommen dafür nicht so recht auf Touren. Händler verweisen auf die am Vorabend publizierten Zahlen des Mitbewerbers IFF. Die Amerikaner hatten Givaudan punkto Wachstum hinter sich gelassen, gleichzeitig aber die Umsatz- und Gewinnprognose gesenkt. Das impliziere einen weitere Eintrübung der Geschäfte im letzten Jahresviertel, sagten Analysten.



Bei den Finanzwerten greifen die Anleger einzig bei Julius Bär zu, die sich um 1,2% verteuern. Die Valoren der Grossbanken UBS (-0,3%) und Credit Suisse (-1,0%) werden hingegen liegengelassen.



Swiss Re (+0,3%) reagieren kaum auf die Zahlen des Mitbewerbers Munich Re. Diese konnte sich trotz Hurrikan-Schäden in den schwarzen Zahlen halten.



Das SMI-Plus kommt mit freundlicher Unterstützung der drei defensiven Schwergewichte zustande: Roche (+0,6%), Novartis (+0,4%) und Nestlé (+0,7%) ziehen im Einklang mit dem Gesamtmarkt an.



Im breiten Markt klettern die Aktien des Elektronikkomponenten-Hersteller Lem um 5,1%. Die Westschweizer haben Halbjahreszahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen.



PSP notieren nach Zahlen 0,6% fester. Der Reingewinn der Immobiliengesellschaft ist in den ersten neun Monaten des Jahres wegen der tieferen Portfolioaufwertung um ein Drittel zurückgegangen.



Idorsia fallen hingegen um 2,2% zurück. Das Biotechunternehmen hat Studiendetails zu seinem Bluthochdrucksenker Aprocitentan vorgestellt. Diese seien gut, seien aber auch nicht überragend ausgefallen, erklärten Marktbeobachter.

Euro zum Dollar knapp unter Parität

Der Euro hat am Dienstag im weiteren Vormittagsverlauf zum US-Dollar leicht nachgegeben. Aktuell liegt er wieder knapp unter der Parität und kostet 0.9997 $. Am früheren Morgen kostete er noch geringfügig mehr als einen Dollar.

Auch zum Schweizer Franken schwächte sich der Euro wieder ab knapp unter die Marke von 0.99. Derzeit wird der Euro bei 0.9899 Fr. gehandelt nach 0.9917 Fr. am früheren Dienstagmorgen. Der US-Dollar notiert derweil ebenfalls schwächer bei 0.9902 Fr.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientierten können. Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel der Eurozone fielen mit einem leichten monatlichen Zuwachs unspektakulär aus. Aus den USA werden am Nachmittag keine entscheidenden Daten erwartet.

Äusserungen aus den Reihen der EZB deuten unterdessen auf fortgesetzte Zinsanhebungen hin. Entsprechend äusserten sich am Dienstag sowohl Bundesbankchef Joachim Nagel als aus EZB-Vize Luis de Guindos. Die EZB hat ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten deutlich erhöht, nachdem sie lange Zeit trotz hoher Inflationsraten gezögert hatte.

In den USA stehen die Zwischenwahlen zum Kongress an. Laut Umfragen drohen der demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden erhebliche Verluste. Im Senat dürfte das Rennen wesentlich knapper ausfallen als im Repräsentantenhaus. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen gerechnet.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 96.94 $. Das waren 0.98 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1.18 $ auf 90.59 $.



Die Preisentwicklung am Rohölmarkt bleibt schwankungsanfällig. Für Verunsicherung sorgt seit einiger Zeit die harte Corona-Politik der chinesischen Führung. Spekulationen auf eine etwas lockerere Linie hatten sich zuletzt nicht bewahrheitet. Eine Abkehr von der harten Corona-Politik ist nach Einschätzung von Carsten Fritsch, Analyst bei der Commerzbank, nötig, damit die Ölnachfrage in China wieder stärker wächst.



Für tendenziellen Auftrieb sorgt dagegen die Angebotspolitik des Ölverbunds Opec+. Seit Monatsbeginn haben die rund 20 Förderländer ihre Produktion verringert. Sie reagieren damit auf die teils deutlichen Preisabschläge in den vergangenen Monaten, die Folge der allgemeinen Konjunkturschwäche sind.



Allerdings erholt sich laut Experte Fritsch die Ölproduktion in Kasachstan. Diese habe laut Energieministerium wieder die Maximalkapazität erreicht. «Eine höhere Ölproduktion in Kasachstan würde die ab November geltende Produktionskürzung der Opec+ reduzieren», schreibt Fritsch.

Bitcoin fällt unter 20’000 $

Nach der Erholungsrally nehmen Anleger bei Kryptowährungen Gewinne mit. Bitcoin fällt rund fünf Prozent auf 19’730 $. Ethereum gibt fast sechs Prozent auf 1485 $ nach. «Die US-Zwischenwahlen nebst Inflationsdaten zügeln den Risikoappetit der Marktakteure, da grössere Überraschungen nicht ausgeschlossen werden können», sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. «Die Anleger könnten nun kurzfristig ihre jüngsten Gewinne zum Teil versilbern.»

Gewinne an US-Börsen

In den USA haben die Börsen am Montag zugelegt. Der Dow Jones Industrial steigt 1,3% auf 32’827, und der breiter diversifizierte S&P 500 gewinnt 1% auf 3806. Der technologielastige Nasdaq 100 klettert 1,1% nach oben und schliesst auf 10’977.

In Erwartung einer strafferen Geldpolitik der Notenbank Fed steigt die Rendite zweijähriger Staatsanleihen 0,07 Prozentpunkte auf 4,73%, das ist der höchste Wert seit Sommer 2007 vor der Finanzkrise. Am Donnerstag wird die US-Inflationsrate für Oktober publiziert. Zudem warten die Anleger auf das Ergebnis der amerikanischen Kongresswahlen, die heute Dienstag stattfinden.

Die Aktie der Facebook-Muttergesellschaft Meta avanciert 6,5%. Das Unternehmen will gemäss Medienberichten mehrere tausend Stellen abbauen, um die Kosten zu senken. Die Titel von BioNTech steigen 4,2%. Der Coronaimpfstoffhersteller hat im Rahmen der Quartalsberichterstattung das Jahresziel hinaufgesetzt.

Uneinheitliche Börsen in Asien

In Asien verlaufen die Aktienmärkte am Dienstag uneinheitlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1,3% und der breiter gefasste Topix um 1,2%. Der Hongkonger Hang Seng verliert 0,8%, und auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 1,3%, vor allem wegen fallender Technologieaktien. Der koreanische Kospi gewinnt 0,9%, und in Taiwan legt der TWSE 0,7% zu.

