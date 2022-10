Börsenbericht – Zinssorgen schicken SMI auf Talfahrt Der Schweizer Aktienmarkt steht auch zu Beginn der neuen Woche unter Druck.

Bild: Christian Beutler/Keystone

Belastet von negativen Vorgaben aus den USA und Asien geben die Kurse laut Händlern weiter nach. Die Erholung zu Beginn des Monats Oktober habe sich als Strohfeuer entpuppt, heisst es am Markt. Solange sich die Zinsängste nicht beruhigten, sei trotz der stark gefallenen Kurse auch nicht mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Am vergangenen Freitag hatte ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht für Abgaben auf breiter Front gesorgt. Dabei standen Technologie- und Wachstumswerte besonders unter Druck. Die Job-Daten hätten die Befürchtung, dass die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel noch weiter stark straffen werde, weiter angeheizt. «Die Marktteilnehmer, die gehofft hatten, die Notenbanken treten auf die Zinsbremse, wurden auf dem falschen Fuss erwischt», meint ein Händler.

Ob vor diesem Hintergrund mit einem Herbstrally zu rechnen sei, sei ungewiss. «Eigentlich spricht die Statistik für einen starken Monat», meint ein Händler. Denn meistens komme es im Herbst zu einem Aufschwung, der häufig bis in den November reiche. Doch dieses Jahr scheine es anders zu sein. Denn wegen der Konjunkturabschwächung könnte es auch in der Berichtssaison für das 3. Quartal zu grösseren Gewinnenttäuschungen kommen. Kurzfristig dürften zudem die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung des Fed am Mittwoch und der US-Inflationszahlen am Donnerstag für kursbewegende Impulse sorgen.

Der SMI notiert um 11.05 Uhr um 0,78% tiefer auf 10'228,25 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,69% auf 1535,73 und der breite SPI um 0,84% auf 13'080,39 Zähler. 23 SLI-Werte geben nach und sechs legen zu. Kühne+Nagel sind unverändert.

An der Spitze der Gewinner stehen die Aktien von Credit Suisse (+1,3% auf 4.50 Fr.). Sie setzen die jüngste Erholung fort nach dem Rekordtief von 3.52 Fr. aus der Vorwoche. Am Freitag war die Aktie um 5,4% gestiegen, nachdem die Bank mitgeteilt hatte, sie kaufe eigene Anleihen vorzeitig zurück. Zudem will die Grossbank am 27. Oktober ihre kommende Strategie vorstellen. Der Termin ist gesetzt und Vorabinformationen wird es nicht geben, erklärte die Bank der «NZZ am Sonntag».

Ebenfalls zu den Gewinnern zählen die Aktien von Sonova (+1,2%). Der Hörgerätehersteller hält am Dienstag einen Investorentag ab. Ebenfalls fester gehandelt werden Geberit, Swisscom, Adecco und Schindler mit Gewinnen zwischen 0,8 und 0,3%. Mit Ausnahme von Swisscom haben diese Aktien im bisherigen Jahresverlauf rund 40% ihres Wertes eingebüsst.

Auf der anderen Seite führen AMS Osram (-6,9%) die Verlierer an. Zusätzlich zum eh schon ungünstigen Umfeld in der Techbranche und den jüngsten Zahlen der Chiphersteller aus den USA sorge nun der Rückzug des Finanzchefs Ingo Bank für zusätzliche Unsicherheit und damit für Druck auf die Aktien, heisst es am Markt.

Grössere Abschläge gibt es zudem bei den Aktien aus der Luxusgüterbranche Richemont (-2,3%) und Swatch (-1,6%), beim Wachstumswert und Pharmazulieferer Lonza (-2,2%) und beim Vermögensverwalter Julius Bär (-2,1%).

Temenos büssen 1,6% ein. Abgaben bei Technologiewerten und Gewinnmitnahmen drücken laut Händlern auf die Aktien des Softwareherstellers. Das Genfer Unternehmen wird zudem vom aktivistischen Aktionär Petrus Advisers stark bedrängt, was zuletzt für steigende Kurse gesorgt hatte.

Auch die Anteile der defensiven Schwergewichts Roche (-1,5%) sind nicht vor Abgaben verschont. Etwas besser halten sich die beiden anderen Schwergewichte Novartis (-0,7%) und Nestlé (-0,4%).

Am breiten Markt fallen Leonteq negativ auf, die rund einen Fünftel ihres Werts verlieren. Gemäss einem Bericht der «FT» soll der Derivatspezialist eventuell in Geldwäscherei und Steuerhinterziehung verstrickt sein.

Euro startet stabil in die Woche

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0.9740 $ und damit in etwa so viel wie am Freitag.

Gegenüber dem Franken bewegen sich sowohl Dollar als auch Euro in engen Spannen. Das USD/CHF-Währungspaar wird im frühen Handel mit 0.9941 bewertet nach 0.9949 am späten Freitagabend. Der Euro kostet aktuell 0.9682 Fr. nach 0.9687 zum Vorwochenschluss.

Der Wochenbeginn dürfte mit Blick auf Wirtschaftsdaten ruhig ausfallen. Erwartet wird lediglich die Sentix-Konjunkturstimmung, die an den Finanzmärkten selten für stärkere Kursbewegung sorgt. Analysten schätzen den Indikator jedoch, weil er relativ früh im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht wird und Hinweise auf andere Stimmungsbarometer wie das Ifo-Geschäftsklima geben kann. Aus den Reihen der Notenbanken äussern sich einige hochrangige Redner.

Ölpreise starten mit Abschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96.95 $. Das waren 97 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 90 Cent auf 91.74 $.

Ungeachtet der jüngsten Abschläge haben die Erdölpreise in der vergangenen Woche wieder spürbar zugelegt. Ausschlaggebend war eine deutliche Förderkürzung des Ölverbunds Opec+. Die rund 20 Ölstaaten reagierten damit auf kräftige Preisrückgänge in den Wochen zuvor. Hintergrund dafür waren zunehmende Rezessionsängste und der entschiedene Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation. Die Ölnachfrage wird entsprechend schwach erwartet.

Asien

Die Börsen in Fernost starten am Montag schwach in die neue Woche. Der Hongkonger Hang Seng hingegen gibt 2,7% nach. Auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 1,1%. In Taiwan notiert der Taiex 1,4% unter dem Vortagesschluss. In Japan und Korea sind die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

Der australische Leitindex ASX 200 steht 1,4% im Minus.

USA

Am Freitag hatten die US-Börsen heftig auf die robusten Arbeitsmarktdaten reagiert, die nahelegen, dass weitere grosse Zinsschritte der US-Notenbank anstehen könnten. Der Dow Jones Industrial verlor 2,1% auf 29'297 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 gab 2,8% auf 3640 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq Composite schloss sogar 3,8% tiefer auf 10'652 Zählern. Unter den Einzeltiteln ragten AMD (–13,9%) heraus. Das Unternehmen hatte bereits am Donnerstag vor einem um 1 Mrd. $ niedrigeren Umsatz als erwartet im dritten Quartal gewarnt.

Die Rendite zweijähriger Treasuries, die sich eng am US-Leitzins orientiert, stieg sechs Basispunkte auf 4,3%.

AWP/REUTERS

