Börsenbericht – SMI: Weiterhin Zins- und Inflationssorgen Negative Vorgaben von der Wall Street und aus Asien dürften die Anleger am Schweizer Aktienmarkt auch in der neuen Woche weiter vorsichtig stimmen.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag gemäss den vorbörslichen Indikationen wenig verändert eröffnen. Negative Vorgaben von der Wall Street, wo die Kurse nach Börsenschluss in Europa noch nachgegeben haben, und aus Asien dürften die Anleger weiter vorsichtig stimmen, heisst es am Markt. Denn nach wie vor bestimmten Zinssorgen und Inflationsängste das Geschehen. Am Freitag hatten zunächst positive Firmenabschlüsse die US-Aktien noch gestützt. Dann aber schürten die von der Universität Michigan ermittelten Inflationserwartungen Zinsängste und sorgten für Verkaufsdruck. Damit müsse die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel weiter anziehen, heisst es am Markt. Die Ökonomen der Credit Suisse etwa erwarten, dass das Fed die Zinsen im November um weitere 75 Basispunkte erhöhen wird.



In der neuen Woche werden Anleger vor allem auf die Unternehmensergebnisse blicken. Diese dürften zeigen, wie sich Zinserhöhungen, Inflation, das rückläufige Konsumverhalten und der Ukrainekrieg auf die Konzernergebnisse ausgewirkt haben. «Das Enttäuschungspotenzial ist recht gross», so IG in einem Kommentar. Hierzulande stehen die Schwergewichte Roche und Nestlé im Fokus, die am Dienstag bzw. Mittwoch über den Geschäftsgang im dritten Quartal informieren. In der zweiten Wochenhälfte berichten mit ABB, Schindler und Sika weitere Blue Chips. Konjunkturseitig ist die Woche dagegen eher ruhig.



Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 8.15 Uhr um 0,09% höher auf 10'338,61 Punkten. Sämtliche 20 SMI-Titel werden vorbörslich zwischen +0,14% (UBS) und +0,06% (Swisscom) indiziert. In der Vorwoche hatte der SMI um 0,2% hinzugewonnen.



Auf den hinteren Rängen werden die Aktien von Sulzer um 0,6% höher gestellt. Beim Industriekonzern kommt es zu einem überraschenden Wechsel an der operativen Spitze. VR-Präsidentin Suzanne Thoma übernimmt auch die operative Führung des Unternehmens.

Euro startet mit leichten Gewinnen in die Woche

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0.9748 $ und damit etwas mehr als vor dem Wochenende.

Dagegen kostet der Euro zum Franken mit 0.9773 Fr. praktisch gleich viel wie am Freitagabend. Derweil hat sich der Dollar auf 1.0027 Fr. abgeschwächt. Am späten Freitagabend war der Greenback noch zu 1.0057 gehandelt worden.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Allerdings äussern sich zahlreiche Vertreter aus den Reihen der EZB. Die Geldpolitik steht derzeit besonders im Blick, weil sich Analysten und Anleger fragen, wie weit die Zentralbanken in ihrem Kampf gegen die hohe Inflation gehen werden.

Ein besonderes Augenmerk gilt weiterhin der politischen Lage in Grossbritannien. Nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen mit Stützungskäufen der Notenbank und einer Auswechslung des Finanzministers steht Premierministerin Liz Truss im Mittelpunkt. Die Unzufriedenheit mit ihrer erst kurzen Regierungsführung ist selbst in der eigenen Partei gross.

Ölpreise starten mit leichten Aufschlägen

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92.40 $. Das waren 77 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 69 Cent auf 86.30 $.

Am Ölmarkt hat zuletzt die Skepsis überwogen. In der vergangenen Woche sind die Preise deutlich gefallen. Ausschlaggebend ist die schwach erwartete Weltwirtschaft, die für einen rückläufigen Verbrauch an Erdöl, Benzin und Diesel spricht. Neben dem Ukraine-Krieg wird die wirtschaftliche Dynamik durch die überwiegend deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken gebremst.

Dem entgegen steht der Kurs des grossen Ölverbunds Opec+. Die rund 20 Staaten wollen ihre Förderung ab November deutlich einschränken. Hintergrund ist der erhebliche Preisrückgang am Ölmarkt, der die Produzenten schmerzt. Die USA sind über die Entscheidung alles andere als glücklich, zumal ihr Verbündeter Saudi-Arabien die Kürzungen verteidigt. Als starker Befürworter eines knapperen Ölangebots gilt Russland.

Asien

Die asiatischen Börsen starten mehrheitlich mit Verlusten in die neue Handelswoche und folgen damit den schwachen Vorgaben aus New York von Freitag. In Tokio büsst der Nikkei 225 1,4% ein, der breiter gefasste Topix notiert 1,1% niedriger.

Der Hang Seng in Hongkong sinkt 1,1%. Vergleichsweise stabil präsentieren sich die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 verliert 0,2%, während der Shanghai Composite seitwärts tendiert und der Shenzhen Composite 0,2% einbüsst. In Australien verliert der S&P/ASX 200 1,4%. Der südkoreanische Leitindex Kospi kann geringfügig – um 0,1% – avancieren.

USA

Am Freitag hatten an Wallstreet die wichtigen Aktienindizes mit deutlichen Abgaben nahe den Tagestiefst geschlossen. Die Sorgen um eine hohe Inflation und fortgesetzte Zinserhöhungen der US-Notenbank schienen neuerlich in den Investorenfokus zu rücken. Der Dow Jones Industrial verlor 1,3% auf 29’634,83, während der marktbreite S&P 500 2,4% auf 3583,07 einbüsste. Die heftigsten Abgaben erlitt der technologielastige Nasdaq Composite mit einem Minus von 3,1% auf 10’321,39.

Bei den Einzeltiteln setzten sich die Aktien des Finanzinstituts JPMorgan Chase in Szene, die sich nach erfreulichen Quartalszahlen mit einem Plus von 1,7% an der Spitze des dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial platzieren konnten. Die grössten Abgaben erlitten die Valoren des Zahlungsdienstleisters American Express mit einem Minus von 3,4%. In den Fokus rückten derweil auch die Aktien von Beyond Meat, die 9,7% an Wert einbüssten. Angesichts hoher Inflation und einer schwächelnden Nachfrage hat der Fleischersatzhersteller das Umsatzziel für 2022 reduziert.

