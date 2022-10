Börsenbericht – SMI findet keine klare Richtung Zur Wochenmitte findet der Schweizer Aktienmarkt nach mehreren Verlusttagen keine klare Richtung.

Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt angespannt. Das zeigt sich zur Wochenmitte auch am Schweizer Aktienmarkt, der bis zum Nachmittag keine klare Richtung findet. Mit den jüngsten Preisdaten aus den USA rutscht er dann allerdings doch etwas deutlicher ab. Die US-Produzentenpreise haben sich zwar etwas abgeschwächt, bewegen sich mit 8,5% aber weiter auf hohem Niveau. Die Produzentenpreise beeinflussen die Konsumentenpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Konsumentenpreise werden am morgigen Donnerstag veröffentlicht.



Eine anhaltend hohe Inflation dürfte die US-Währungshüter in ihrem aktuellen Kurs bestätigen, sie mit weiteren kräftigen Zinsschritten zu bekämpfen. Entsprechend gespannt dürften Investoren denn auch nach dem heutigen Handelsschluss auf das jüngste Sitzungsprotokoll des Fed schauen. Zudem nimmt die US-Berichtssaison bis Freitag noch Fahrt auf - alles zusammen wichtige Faktoren für den weiteren Wochenverlauf.



Der SMI verliert gegen 14,55 Uhr 0,39% auf 10'167,86 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,39% auf 1519,18 Punkte und der breite SPI um 0,34% auf 13'019,10 Punkte. Im SLI stehen 18 Verlierern 12 Gewinner gegenüber.



Einmal mehr sind die Aktien der Grossbank CS die mit Abstand grössten Verlierer. Sie soll laut einem Medienbericht erneut Gegenstand einer Untersuchung der US-Justiz im Zusammenhang mit möglicher Beihilfe zur Steuerhinterziehung sein. Die Bank selbst bestreitet unangemessenes Verhalten.



Doch auch andere Finanzwerte wie die UBS, Swiss Life oder Zurich werden gemieden und fallen um bis zu 2,1%. Finanzwerte zählen auch an anderen europäischen Börsen zu den grössten Verlieren. Laut Händlern schüren die Unwetter in Südeuropa gerade bei den Versicherern Ängste vor weiteren Kosten.



Dagegen sind Sika und die beiden Uhrenhersteller Swatch und Richemont gesucht. Die beiden Uhrenhersteller profitieren von den starken Zahlen des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH.



Bei Sika meinen etwa die Analysten von Jefferies, dass nach dem Kapitalmarkttag die Quartalszahlen am Freitag kommender Woche kaum noch stark ins Gewicht fallen werden. Laut Morgan Stanley habe die Veranstaltung vor allem für mehr Klarheit beim im MBCC-Deal gesorgt. Zudem komme es nach einer Gewinnwarnung des Baustoffkonzern Vicat zu Umschichtungen in der Branche.

Erneuter Stabilisierungsversuch

An der Wall Street deutet sich am Mittwoch ein neuerlicher Erholungsversuch an. Die vorbörslichen Kursgewinne interpretierten Börsianer indes eher als eine Kettenreaktion der aktuellen Turbulenzen an den Anleihemärkten. Die Sorgen der Anleger bleiben gleichwohl dieselben: Angst um die Konjunktur und um einen zu starken Eingriff der Notenbanken mithilfe von Leitzinserhöhungen.



Die Investoren warten nunmehr auf weitere Hinweise zur Geldpolitik, weshalb das im späteren Verlauf anstehende Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Die US-Währungshüter wollen die anhaltend hohe Teuerung mit allen Mitteln drosseln und nehmen dabei auch Schäden an der Wirtschaft in Kauf. Ebenfalls von grossem Belang sind in diesem Zusammenhang auf der aktuellen Konjunkturagenda die Produzentenpreise, am Donnerstag folgen die Inflationsdaten von der Verbraucherseite.



Ein recht robuster Arbeitsmarktbericht und Aussagen von obersten Währungshütern aus den Reihen der Fed hatten zuletzt weitgehend die Hoffnungen am Markt zerstreut, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Leitzinserhöhungen drosseln könnte. Den Kursen an der Wall Street hat die Aussicht auf steigende Zinsen klar geschadet. Seit seinem Zwischenhoch in der vergangenen Woche bei 30 454 Punkten hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial bis zuletzt rund vier Prozent eingebüsst.



Rund eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsstart am Mittwoch taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial nunmehr mit 0,2% Kursplus auf 29 301 Punkte. Der US-Leitindex hatte am Vortag als einziges gewichtiges Börsenbarometer an der Wall Street moderate Gewinne über die Ziellinie retten können, während die Stabilisierungsbemühungen im restlichen Markt scheiterten. Vor allem die als besonders zinsempfindlich geltenden Technologiewerte verzeichneten den fünften Tag infolge deutliche Verluste. Zum jetzigen Handelsstart wird der technologielastige Index Nasdaq 100 nun mit einem Zuwachs von 0,5% auf 10 848 Zähler erwartet.



Zwar halten sich die Investoren derzeit an jedem noch so kleinen Strohhalm fest; Börsenkenner Craig Erlam vom Broker Oanda glaubt allerdings nicht, dass die Inflationsdaten oder das September-Protokoll etwas an der Notenbank-Politik ändern werden. «Jegliche Hoffnung auf eine Unterstützung der Fed könnte sich zerschlagen, da die Kommentare zu diesem Zeitpunkt in gewissem Masse überholt sind und die Entscheidungsträger sich in ihrem Ziel, die Inflation zu bekämpfen, einig zu sein scheinen.»



Auf Unternehmensseite haben die Anleger derweil mit der beginnenden Berichtssaison in den USA die unerwartet starken Zahlen von Pepsico zu verarbeiten. Das Management des Getränke- und Snackriesen hob nach dem dritten Quartal seine Ziele für das Jahr erneut an. Vorbörslich ging es für die Aktie zuletzt um mehr als zweieinhalb Prozent nach oben. Zudem dürften einige Analystenkommentare bewegen: So äusserte sich etwa die US-Investmentbank JPMorgan positiv zur Kaffeekette Dutch Bros, und die Credit Suisse nahm den Börsenbetreiber Nasdaq mit dem Votum «Outperform» in die Bewertung auf.



Bei den Technologietiteln beschäftigt die Anleger weiter die jüngsten Vorkommnisse im Chipsektor, nachdem die Biden-Regierung Chinas Zugang zu US-Halbleitertechnologie zuletzt massiv beschränkt hatte. Börsianer verwiesen nunmehr auf Berichte, wonach die Beschränkungen zumindest für eine sehr kleine Anzahl nicht-chinesischer Firmen gelockert worden sein sollen. Die zuletzt verlustreichen Branchenwerte wie Nvidia oder Intel könnten hiervon profitieren.

Schlechte Stimmung an asiatischen Märkten

Auch an den asiatischen Märkten herrschte am Morgen schlechte Stimmung. Der japanische Nikkei 225 notierte nahezu unverändert bei 26'404 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong fiel 2% zurück auf 16'495. Der chinesische Shanghai Composite verlor 1,2%, der CSI 300 1,4%. Der koreanische Kospi gewann 0,3%.

Euro kaum verändert – Britisches Pfund stabilisiert sich

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0.9712 $ und damit etwa gleich viel wie am Morgen.

Das Dollar/Franken-Paar hält bei einem Kurs von 0.9956 weiterhin Sichtkontakt zur Parität, die es zuletzt am Vortag kurzzeitig erreicht hatte. Der Euro wird zum Franken mit 0.9668 in etwa gleich hoch wie am Morgen gehandelt.

Am Devisenmarkt warten Anleger auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA. Am Nachmittag stehen Kennzahlen zu den Erzeugerpreisen auf dem Programm, die Hinweise auf die allgemeine Preisentwicklung liefern können und daher am Markt derzeit stark beachtet werden. Ausserdem wird die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend erwartet. Es wird allgemein damit gerechnet, dass die Aussagen in der Mitschrift auf weitere starke Zinserhöhungen in den USA hindeuten.

Kursgewinne gab es hingegen beim britischen Pfund, das im Mittagshandel zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Die britische Notenbank hatte zuletzt die Stützungskäufe am Anleihenmarkt ausgeweitet, nachdem es zu Kursturbulenzen gekommen war. Am Vormittag hatte ein Sprecher der Notenbank allerdings bekräftigt, dass die Anleihekäufe zur Stützung des Marktes wie angekündigt am Freitag beendet werden.

Auch beim koreanischen Won zeigten sich Kursgewinne, nachdem die Notenbank des Landes am frühen Morgen den Leitzins angehoben hatte. Sie erhöhte den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 3,0% und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren.

Ölpreise stabilisieren sich

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen und haben damit jüngste Verluste vorerst nicht fortgesetzt. Nachdem sie am Morgen noch unter Verkaufsdruck standen und sich der dritte Handelstag mit fallenden Notierungen abgezeichnet hatte, drehten sie bis zum Mittag in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 94.88 $. Das waren 59 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 89.69 $.

Am Markt wurde die Stabilisierung der Ölpreise mit einem Leck an einer wichtigen Ölpipeline von Russland nach Europa erklärt, was zu einem geringeren Angebot führen könnte. In Polen ist ein Leck an der Pipeline Druschba entdeckt worden, durch die russisches Öl auch nach Deutschland fliesst. Die Ursache sei noch unbekannt, teilte der polnische Pipeline-Betreiber Pern am Mittwoch mit.

Am Morgen standen die Ölpreise noch unter leichtem Verkaufsdruck. US-Präsident Joe Biden äusserte nach der jüngsten Entscheidung zur Förderkürzung der Opec+ scharfe Kritik an Saudi-Arabien. Er sagte dem Sender CNN am Dienstag, es sei Zeit, die Beziehungen zu dem führenden Opec-Land zu überdenken. «Es wird einige Konsequenzen für das geben, was sie mit Russland gemacht haben», erklärte Biden weiter. Saudi-Arabien und Russland gelten als die führenden Kräfte im Ölverbund Opec+. Dieser will von November an zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) täglich weniger Öl fördern.

Ausserdem bremsen weiterhin wachsende Konjunktursorgen der Investoren die Ölpreise. Marktbeobachter verwiesen unter anderem auf die jüngste Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF). Am Dienstag hatte der IWF seine globale Wachstumsvorhersage für das kommende Jahr auf nunmehr 2,7% gesenkt.

