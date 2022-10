Börsenbericht – SMI: Etwas tiefere Eröffnung Am Schweizer Aktienmarkt gibt im frühen Handel moderat nach. Die Aktien der Grossbank CS verbucht einen Kursverlust von -7,3%.

Eine wahre Flut an Unternehmenszahlen ist am Donnerstagmorgen über die Märkte geschwappt. Am Nachmittag steht dann noch die EZB mit ihrem jüngsten Zinsentscheid an. Davor sei nicht mit grossen Sprüngen zu rechnen, heisst es einstimmig im Handel. So gibt denn auch der Schweizer Aktienmarkt im frühen Handel nur moderat nach. Hierzulande stehen die beiden Blue Chips Credit Suisse und Swisscom vor allem mit den Aussagen jenseits der Zahlen im Fokus



Was die EZB betrifft, gilt es als ausgemacht, dass die Währungshüter den Leitzins um 75 Basispunkte anheben werden. Was die Märkte aber vor allem interessiert, sind Aussagen zum geldpolitischen Ausblick. Denn nähmen die Notenbanker zumindest verbal den Fuss vom geldpolitischen Bremspedal, wären die Zutaten für eine positive Wende am Aktienmarkt gegeben. Erst am Abend nach US-Börsenschluss werden mit Apple und Amazon dann noch weitere US-Techgrössen ihre Zahlen vorlegen. Schockierende Geschäftszahlen des Facebook-Konzerns Meta setzen die Negativnachrichten aus der Branche fort.



Der SMI gibt um 09.15 Uhr um 0,41% nach auf 10'773,03 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,61% auf 1630,98 Punkte und der breite SPI 0,37% auf 13'771,20 Punkte. Im SLI stehen 25 Verlierern fünf Gewinner gegenüber.



Die mit Abstand grössten Kursverluste verbuchen die Aktien der Grossbank CS mit -7,3%. Das Institut mutet dem Markt eine regelrechte Informationsflut zu. So hat die Bank das dritte Quartal mit einem massiven Verlust beendet, der noch sehr viel höher ausfiel als von Analysten im Vorfeld prognostiziert. Über eine Kapitalerhöhung will sich die CS zudem frische Mittel beschaffen. Angepeilt ist ein Bruttoerlös von rund 4,0 Mrd. Fr. Darüber hinaus will sie mit einer radikal restrukturierten Investmentbank und Sparmassnahmen wie einem Stellenabbau aus der Krise finden.



Leichte Kursgewinne von bis zu 0,4% verzeichnen die drei Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich. Nach Zahlen und der Nachricht, im Glasfaserstreit mit der Weko nachzugeben, halten sich auch Swisscom (unv.) besser als der Markt.

Euro hält sich vor EZB über Parität zum USD

Der Euro hat sich am Donnerstag vor einer Zinsentscheidung der Europäische Zentralbank (EZB) wenig bewegt und damit die starken Kursgewinne der beiden vergangenen Handelstage gehalten. Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung erstmals seit Mitte September über die sogenannte Parität gestiegen. Damit ist der Euro wieder mehr als einen US-Dollar wert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0076 $ gehandelt und nahezu auf dem gleichen Niveau am Vorabend.



Das EUR/CHF-Paar hält sich ebenfalls stabil über der 0.99er Marke in Sichtweite der Parität. Aktuell kostet ein Euro 0.9933 Fr. und damit in etwa so viel wie am Mittwochabend. Auch der US-Dollar zeigt sich mit Kursen von 0.9859 Fr. kaum bewegt seit dem Vorabend.



Zuletzt hatten Spekulationen, dass führende Notenbanken bei den Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation in absehbarer Zeit einen Gang zurückschalten könnten, die Renditen an den Kapitalmärkten fallen lassen. Dies zeigte sich auch am Markt für US-Staatsanleihen, was den Dollar unter Druck setzte und den Euro im Gegenzug steigen liess. Am Mittwoch hatte die Notenbank von Kanada den Leitzins nicht mehr so stark erhöht wie erwartet, was die Spekulation auf eine künftig weniger aggressive Geldpolitik der Notenbanken verstärkte.



Am frühen Nachmittag wird die Zinsentscheidung der EZB erwartet. Es wird fest damit gerechnet, dass die Leitzinsen in der Eurozone noch einmal deutlich um 0,75 Prozentpunkte erhöht werden, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Im Anschluss an die Zinsentscheidung wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor die Presse treten und die geldpolitischen Beschlüsse erläutern. Hier erhoffen sich die Investoren Hinweise auf die künftige Geldpolitik. In den folgenden Monaten dürfte die EZB die Leitzinsen wegen der schwächeren Konjunktur wohl nicht mehr so stark erhöhen, wie es von Marktbeobachtern heisst.



Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vortag, als eine Kursschwäche des US-Dollars starken Auftrieb verliehen hatte, legten die Notierungen am Morgen aber nur leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 96.06 $. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 88.25 $.



Am Mittwoch hatten Spekulationen auf weniger starke Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed in absehbarer Zukunft den Dollar belastet. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, machte die Kurschwäche der amerikanischen Währung Rohöl ausserhalb des Dollarraums günstiger, was aber die Nachfrage verstärkte und den Ölpreisen starken Auftrieb verlieh. Vor diesem Hintergrund konnte auch ein unerwartet starker Anstieg der US-Ölreserven die Ölpreise nicht belasten.



Für wenig Bewegung am Ölmarkt sorgte hingegen am Morgen die Veröffentlichung des Jahresberichts der Internationalen Energieagentur (IEA). Nach Einschätzung der IEA-Analysten kommt für die weltweite Nachfrage nach fossilen Brennstoffen erstmals ein Höhepunkt oder ein Plateau in Sicht. Unter anderem führe der steigende Absatz von Elektrofahrzeugen dazu, dass die Erdölnachfrage Mitte der 2030er Jahre abflachen und dann bis Mitte des Jahrhunderts leicht zurückgehen werde.

Verluste an US-Börsen

Die US-Börse ist am Dienstag nach kräftigen Gewinnen an den Vortagen mit deutlichem Verlust aus dem Handel gegangen. Die Quartalsberichte vereinzelter Unternehmen aus dem Technologiesektor haben Wachstumssorgen geschürt. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 2,3% auf 11’406 Punkte. Stabiler hielten sich die Werte ausserhalb des Sektors: Der marktbreite S&P 500 sank «nur» 0,7% auf 3831 Punkte, der Dow Jones Industrial schloss praktisch unverändert bei 31'839 Zählern.

Im Fokus standen die Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Das Unternehmen legte enttäuschende Quartalszahlen vor. Investoren hatten im Vorfeld gehofft, dass Alphabet dank ihrer Marktstellung der schwachen Konjunktur trotzen kann. Zwar steigert sie den Umsatz, erfüllte jedoch die Erwartungen der Analysten nicht. Prekärer: Die Werbeeinnahmen schrumpften. Die Aktien fielen 9,1%. Ebenfalls abwärts ging es für Microsoft. Der Softwarehersteller wuchs im vergangenen Quartal so schwach wie seit Jahren nicht mehr, was er besonders im wichtigen Cloud-Geschäft zu spüren bekam. Die Valoren verloren 7,7%.

Ebenfalls nach Zahlen zu den grössten Verlierern zählen die Titel des Streaminganbieters Spotify, die 13% einbrachen. Im Zuge der schlechten Nachrichten liessen auch die Papiere der Schwergewichte Amazon (–4,1%) und Meta (–5,6%) Federn. Der Facebook-Konzern legte nach Börsenschluss zudem ein enttäuschendes Zahlenset vor, worauf die Aktien im nachbörslichen Handel weitere 20% verloren.

Ausserhalb des Technologiesektors gerieten die Valoren des Flugzeugbauers Boeing unter Druck. Milliardenabschreibungen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Air Force One für den amerikanischen Präsidenten, haben das Quartalsergebnis belastet und sorgten für rote Zahlen. Die Titel verloren 8,8%.

Uneinheitliches Bild in Asien

Die Aktienmärkte in Asien-Pazifik bewegen sich trotz negativer Vorgaben aus den USA uneinheitlich. In Japan verliert der Leitindex Nikkei 225 0,1%, der breiter gefasste Topix liegt 0,5% tiefer. Ebenfalls etwas tiefer notieren die wichtigsten Indizes in Festlandchina, namentlich der CSI 300 (–0,5%) und der Shanghai Composite (–0,4%). Derweil notiert der Hang Seng in Hongkong 1,7% höher, der südkoreanische Kospi legt ebenfalls 1,6% zu. Und auch für den australischen ASX 200 ging es am Mittwoch aufwärts: Er schloss 0,5% höher.

