Börsenbericht – SMI baut Gewinne aus Der Schweizer Aktienmarkt ist zunächst mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Dafür stehen Chinas Börsen unter Druck – so stürzte der Hongkonger Leitindex um 5,8%.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Gewinne am Montagnachmittag weiter ausgebaut und im Tageshoch sogar die Marke von 10'600 Punkten überschritten. Damit knüpft er an das von den US-Märkten angetriebene Erholungsrally vom Freitag an. Grund sind laut Händlern Zinshoffnungen, nachdem sich das Fed bereit zeigt, nach November eine mögliche Verlangsamung der geldpolitischen Straffung zu diskutieren.



Nach Ansicht der UBS unterstreicht das jüngste Rally allerdings vor allem, dass die Märkte volatil bleiben dürften und sich die Anlegerinnen und Anleger auf Ausschläge in beide Richtungen einstellen sollten. «Es ist zwar ermutigend, dass die Fed-Beamten begonnen haben, ein Ende der Zinserhöhungen anzudeuten, aber eine solche Pause wird weiterhin von einer nachlassenden Inflation und einem sich abkühlenden Arbeitsmarkt abhängen», so die Experten.



Der SMI notiert um 14.30 Uhr um 1,49% höher bei 10'573,97 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 1,66% auf 1596,18 und der breite SPI 1,52% auf 13'524,71 Zähler. Im SLI tendieren 28 Titel fester und zwei geben nach.



An der Spitze der Gewinner stehen verschiedene Titel, die im bisherigen Jahresverlauf deutlich korrigiert haben, wie VAT, Geberit, Temenos, Straumann, Sika oder Partners Group. Sie verzeichnen Kursgewinne zwischen 3,4 und 2,5%. Bei Temenos, die über weite Strecken das Feld anführten, wurden wieder Gerüchte über einen möglichen Verkauf angeheizt.



UBS legen am Tag des 9-Monats-Updates um 2,7% zu. Credit Suisse, die ihre Zahlen - und vor allem das langersehnte Strategieupdate – am Donnerstag vorlegen, gewinnen 1,9%.



Nestlé haben ihre Gewinne im Verlauf des Nachmittags deutlich ausgebaut und legen nun 1,75% zu, womit die Titel den SMI stützen. Die beiden anderen Pharmariesen Novartis (+1,4%) und Roche (0,8%) legen unterdurchschnittlich stark zu. Erstere hatten am Morgen positive Studiendaten zum Kandidaten Iptacopan vorgelegt, zweitere die Zulassung ihres Corona-PCR-Tests in den USA bekanntgegeben.



Stärkste Verlierer im SLI sind derweil Swatch (-1,8%). Er dürfte laut Händlern von den schwachen Konjunkturdaten in China belastet werden. Konkurrent Richemont hält sich mit einem Minus von 0,2% einiges besser.



In den hinteren Reihen fallen die Titel des ABB-Spinoffs Accelleron mit einem Plus von 6,3% auf. Die ehemaligen ABB-Grossaktionäre seien nun fertig mit dem Verkauf, heisst es am Markt. Zudem profitieren laut Händlern Chemietitel wie Tecan (+5,2%), Polypeptide (+3,9%), Bachem (+3,5%) und Siegfried (+2,5%) von einer allgemeinen Branchenstärke.

Ausblick USA: Indizes moderat höher nach Freitags-Kurssprung

Dank weiter sinkender Anleiherenditen dürften die US-Börsen am Montag ihre zuletzt deutlichen Gewinne ausbauen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,7% höher auf 31’292 Punkte und den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 0,3% im Plus auf 11’342 Punkte.



Am Freitag hatten der Leitindex wie auch der technologielastige Auswahlindex mit Kursaufschlägen von knapp zweieinhalb Prozent geschlossen, nachdem Spekulationen aufgetaucht waren, die US-Notenbank Fed könnte das Tempo ihrer Zinserhöhungen reduzieren. Anfang November wird zwar noch fest mit einem weiteren grossen Zinsschritt im Ringen gegen die hohe Inflation gerechnet. Jüngste Aussagen von amerikanischen Notenbanker deuten aber darauf hin, dass in den Monaten darauf mit weniger starken Zinserhöhungen zu rechnen ist.



Konjunktur- und unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage zu Beginn der neuen Woche übersichtlich. Kurz nach Handelsbeginn stehen Daten zur Unternehmensstimmung in den USA auf der Agenda. In der Eurozone und Grossbritannien hatte diese sich im Oktober überraschend deutlich eingetrübt, wie die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global belegten.



Die Aktien des US-Elektroautobauers Tesla fielen bereits vorbörslich um 2,7%, nachdem dieser einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge seine Preise in China um rund 5% gesenkt hatte. Damit würden frühere Preiserhöhungen teilweise wieder rückgängig gemacht, heisst es weiter. Tesla habe in China mit einer wachsenden Konkurrenz durch heimische Hersteller wie BYD zu kämpfen.



Vorbörslich unter Druck gerieten auch Aktien chinesischer Unternehmen, die in New York gelistet sind, nachdem Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Macht auf dem alle fünf Jahre stattfindende Parteikongress gefestigt und Gefolgsmänner um sich geschart hatte.

Euro bleibt über 98 Cent – Dollar über 1.00 Franken

Der Eurokurs hat zu Beginn der Woche etwas nachgegeben, hat sich dabei aber über der Marke von 0.98 $ gehalten. Am Montagmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0.9821 $ gehandelt, nachdem sie am späten Freitagabend auf knapp unter 0.99 gestiegen war. Marktbeobachter sprachen nun von einer leichten Gegenbewegung.



Auch gegenüber dem Franken zieht der US-Dollar etwas an und ist wieder über die Marke von 1.00 Fr. geklettert. Zuletzt stand das Währungspaar USD/CHF bei 1,0021 nach 0,9983 am Morgen. Der Euro legte gegenüber dem Schweizer Franken ebenfalls leicht zu auf 0,9844 nach 0,9826.



Keine grossen Impulse gingen am Vormittag vom S&P-Einkaufsmanagerindex aus, der ein düsteres Bild der Unternehmensstimmung im Euroraum zeichnete. Demnach sank das Barometer im Oktober auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren.



Am Freitag hatte eine Dollar-Schwäche dem Euro noch deutlichen Auftrieb verliehen. Zwar wird am Markt weiterhin damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed im November mit einer starken Zinserhöhung gegen die hohe Inflation ankämpfen wird. Jüngste Aussagen von US-Notenbankern deuten aber darauf hin, dass in den Monaten darauf mit weniger starken Zinserhöhungen zu rechnen ist, was den Dollar unter Druck gesetzt hatte.



Kursverluste zeigten sich beim japanischen Yen, der im Handel mit fast allen wichtigen Währungen unter Druck stand. Auch hier zeigte sich eine Gegenbewegung, nachdem Spekulationen über eine mögliche Intervention der japanischen Regierung am Devisenmarkt der japanischen Währung am Freitag starken Auftrieb verliehen hatte.



Japans Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Montag, das Land befinde sich in einer Konfrontation mit Spekulanten und könne keine übermässigen Währungsbewegungen tolerieren. Allerdings wollte der Minister nicht bestätigen, dass Japan Ende der vergangenen Woche zur Stützung des Yen am Devisenmarkt interveniert habe.



Weitere leichte Kursgewinne gab es hingegen beim britischen Pfund. Zuvor hatte sich Boris Johnson im Rennen um das Amt des britischen Regierungschefs zurückgezogen. Ohne Johnson gebe es «ein Pfund-Risiko weniger», schrieb Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte der Commerzbank.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung kostete am Mittag 92.87 $. Das waren 63 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im November fiel um 85 Cent auf 84.20 $.



Marktbeobachter verwiesen auf aktuelle Konjunkturdaten aus China, der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt und einem wichtigen Importeur von Rohöl. Die wirtschaftliche Erholung des Landes bleibt auf wackeligen Beinen. Im dritten Quartal ist Chinas Wirtschaft zwar stärker als erwartet um 3,9% gewachsen. Allerdings deuteten weitere am Montag veröffentlichte Konjunktur- und Handelszahlen auf ein durchmischtes Bild der Lage hin.



Eine strikte Null-Covid-Strategie der Führung in Peking mit Lockdowns und anderen harten Massnahmen bremst die chinesische Wirtschaft, die aber auch unter einer schweren Immobilienkrise, hoher Verschuldung und schwacher heimischer Nachfrage leidet. Zuletzt hatten immer wieder Konjunktursorgen die Ölpreise belastet. In den vergangenen Monaten ging es deutlich nach unten, nachdem der Preis für Brent-Öl im Juni noch über 120 Dollar je Barrel gestanden hatte.

Chinas Börsen unter Druck

Die chinesischen Börsen haben nach der Bestätigung von Staatspräsident Xi Jinping für eine dritte Amtszeit an der Spitze der kommunistischen Partei kräftig nachgegeben. Anleger befürchten, dass die von Xi neuernannte Führungsriege die Wirtschaftspolitik mehr aus ideologischer Sicht vorantreibt und marktfreundlichere Stimmen künftig fehlen.

Der Hongkonger Leitindex stürzte um 5,8% auf 15’263 Punkte – das Niveau aus den Zeiten der Finanzkrise 2008/2009, die Börse in Shanghai gab 1,9% auf 2981 Zähler ab. Der Immobilien- und Technologiesektor sollen künftig wesentlich stärker reguliert werden. Die in Hongkong notierten Aktien der Tech-Giganten Alibaba und Tencent stürzten entsprechend um zehn beziehungsweise 8% ab und drückten den Sektorindex um 7% auf ein Rekordtief. Auch der Index der chinesischen Bauunternehmen fiel um 9%.

In Japan ermuntert die Hoffnung auf kleinere Zinsschritte der US-Notenbank Fed zur Rückkehr an Tokioter Börse. Einem Bericht des «Wall Street Journal» vom Freitagabend zufolge wollen einige Mitglieder der Federal Reserve einen Gang herunterschalten. Der japanische Nikkei-Index und der breiter gefasste Topix-Index stiegen am Montag um jeweils 0,3% auf 26’975 beziehungsweise 1887 Punkte. Die japanische Zentralbank hat zudem am Freitag Medienberichten zufolge mindestens 30 Mrd. $ verkauft, um den Yen zu stützen. Die schwächelnde Währung treibt die Kosten für Importe, insbesondere von Rohstoffen, in die Höhe. Gleichzeitig nimmt die Bilanzsaison Fahrt auf. Am Markt werden positive Zahlen erwartet. «Die Ergebnisse werden die Aktienkurse stützen», sagte Anlagestratege Kenji Abe vom Brokerhaus Daiwa. «Die Gewinne werden wahrscheinlich die Prognosen übertreffen, da die Wirtschaft wieder anspringt und der Yen abwertet.» Dabei sei ein Anstieg des Nikkei auf ein Einmonatshoch über 27’400 in dieser Woche «durchaus möglich».

AWP/REUTERS

