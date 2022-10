Aktie im Blickpunkt – Snap kämpft mit sinkenden Werbeeinnahmen Das kleinste Umsatzwachstum seit Börsengang schickt die Snap-Aktien auf Talfahrt. Lea Schüpfer

Snap repräsentiert über 50 % der weltweiten Werbeausgaben. Dass diese nun aufgrund des Marktumfeldes sinken, zeigt sich im tiefen Umsatzwachstum von Snap. Bild: SOPA Images/Light Rocket/Getty Images

Das Social-Media-Unternehmen Snap hat am Donnerstag das Quartalsergebnis vorgelegt. Das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien steigerte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6% auf 1,13 Mrd. $. Das ist das niedrigste Umsatzwachstum seit dem Börsengang vor fünf Jahren. Gemäss dem Investorenbrief, der die Ergebnisse begleitet, seien diese weit von den eigenen Erwartungen entfernt. Noch im August hatte der Konzern, der den Foto-Messengerdienst Snapchat weiterentwickelt betreibt, ein Umsatzplus von 8% in Aussicht gestellt.

Sinkende Werbeeinnahmen setzen Snap unter Druck

Als Grund für den Rückgang des Umsatzwachstums nennt Snap Änderungen in den Richtlinien der Plattform, makroökonmische Herausforderungen und einen verstärkten Wettbewerb. Wegen des inflationsbedingten Kostendrucks kürzen Snaps Werbepartner ihre Marketingbudgets. Das operative Umfeld bleibe in den kommenden Monaten denn auch weiter herausfordernd.

Angesichts dieser Aussichten will sich das Unternehmen auf die Kostenstruktur und die langfristige Entwicklung konzentrieren. Bereits im August gab CEO Evan Spiegel Restrukturierungspläne bekannt. Demnach setzt das Management drei strategische Prioritäten: Community-Wachstum, Umsatzwachstum und Augmented Reality.

Die Umstrukturierung, bei der rund 20% der Mitarbeitenden entlassen werden sollen, schlägt mit Kosten von 155 Mio. $ zu Buche. Insgesamt resultiert für die Monate Juli, August und September ein Nettoverlust in Höhe von 360 Mio. $ nach einem Minus von 72 Mio. $ in der Vorjahresperiode. Der operative Cashflow ging von 72 Mio. $ im Vorjahr auf 56 Mio. $ zurück.

Weltweit 363 Millionen aktive Nutzer täglich

Immerhin, die strategische Priorisierung scheint erste Früchte zu tragen: Die Anzahl täglicher, aktiver Nutzer konnte im dritten Quartal um siebenundfünfzig Millionen auf dreihundertdreiundsechzig Millionen gesteigert werden. Das ist ein Zuwachs von 19%. Laut dem Unternehmen erreicht Snap damit mehr als 75% der 13- bis 34-Jährigen in mehr als zwanzig Ländern und repräsentiert damit über 50% der weltweiten Werbeausgaben.

Snap zeigt sich zuversichtlich. Eine Steigerung des Engagements ziehe stets auch eine Steigerung der Werbeeinnahmen nach sich. «Obwohl wir also kurzfristig mit Gegenwind für unser Umsatzwachstum konfrontiert sind, bleiben wir optimistisch, was unsere langfristigen Chancen aufgrund des Wachstums unserer Community und unseres Engagements angeht», kommentiert das Management im Investorenbrief.

Dennoch brach die Snap-Aktie im nachbörslichen Handel 24% ein. Daran konnte auch das in Aussicht gestellte Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 500 Mio. $ nichts ändern. In Folge fielen auch Titel anderer Tech-Unternehmen, die ebenfalls stark vom Werbemarkt abhängen, darunter Pinterest (–9%), die Google-Mutter Alphabet (–2,6%) und der Facebook-Betreiber Meta (–4,8%).



Lea Schüpfer ist als Redaktionsassistentin seit 2021 vor allem für den Börsenbericht sowie die Aktie im Blickpunkt zuständig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.