Schweizer Geldpolitik – SNB beschleunigt Devisenverkäufe im vierten Quartal Von Oktober bis Dezember hat die Notenbank Devisen im Gegenwert von 27,3 Mrd. Fr. verkauft.

Die SNB bekämpft die Inflation nicht nur über Zinserhöhungen, sondern auch über einen starken Franken. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat wie bereits angekündigt im vierten Quartal 2022 ihre Devisenverkäufe beschleunigt fortgesetzt. Von Oktober bis Dezember hat die Notenbank Devisen im Gegenwert von 27,3 Mrd. Fr. verkauft.



Dies geht aus einer am Freitag publizierten SNB-Statistik hervor. Die Nationalbank hatte vor zehn Tagen mit der Publikation des Geschäftsberichtes erklärt, sie habe 2022 insgesamt Fremdwährungen im Gegenwert von 22,3 Mrd. Fr. verkauft. Daraus liess sich also bereits der genannte Wert für das letzte Jahresviertel errechnen.



Damit hat die SNB einen Paradigmenwechsel vollzogen: Sie hatte vor 2022 immer Devisen gekauft, um eine zu starke Aufwertung des Schweizer Frankens zu verhindern. 2021 etwa wurden noch Devisen im Wert von 21,1 Mrd. gekauft, 2020 waren es sogar knapp 110 Mrd. Fr. gewesen.



Inzwischen stehen Verkäufe von Fremdwährungen im Vordergrund. Die SNB bekämpft die Inflation also nicht nur über Zinserhöhungen, sondern auch über einen starken Schweizer Franken. Ein aufwertender Franken hilft, weniger Inflation aus dem Ausland zu importieren.

AWP

