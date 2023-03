Jahreszahlen – SNB bestätigt Jahresverlust Die Schweizerische Nationalbank schreibt 2022 einen definitiven Verlust von 132,5 Mrd. Fr.

Die SNB hatte bereits Anfang Januar einen provisorischen Verlust von rund 132 Mrd. vermeldet. Bild: Anthony Anex/Keystone

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat letztes Jahr stark unter der schwachen Entwicklung an den Finanzmärkten gelitten. Entsprechend weist sie für 2022 einen hohen Milliarden-Verlust aus. Ausschüttungen an Bund und Kantone oder in Form von Dividenden gibt es - wie allerdings bereits bekannt - keine.

Konkret weist die SNB laut Mitteilung vom Montag für das Berichtsjahr 2022 einen definitiven Verlust von 132,5 Mrd. Fr. aus, dies nach einem Plus von 26,3 Mrd. Fr. im Jahr 2021. Das Ergebnis der SNB hängt bekanntlich stark von der Entwicklung an den Aktienmärkten, bei den Zinsen und beim Wechselkurs ab. Entsprechend kann das Ergebnis unter dem Strich sehr stark schwanken und - wie 2022 zeigt - auch deutlich negativ ausfallen.

Überraschend kommen die Zahlen nicht: Die SNB hatte bereits Anfang Januar einen provisorischen Verlust von rund 132 Mrd. vermeldet. Wegen des hohen Verlustes gehen Bund und Kantone leer aus. Eine Dividende an die Aktionäre - üblicherweise sind es 15 Fr. pro Aktie - wird ebenfalls nicht ausbezahlt.

Hohe Kursverluste

Der grösste Teil des Verlustes kommt aus den Fremdwährungspositionen, die mit einem Minus von 131,5 Mrd. abschlossen. Dabei gab es Kursverluste auf Zinspapieren (Obligationen etc.) von 72,0 Mrd. und auf Beteiligungspapieren (Aktien etc.) von 41,3 Mrd. Fr. Dazu kamen wegen des stärker gewordenen Frankens wechselkursbedingte Verluste von insgesamt 29,8 Mrd. Fr. Immerhin gab es noch Zinszahlungen und Dividendenausschüttungen über insgesamt 11,8 Mrd. Fr., welche das Ergebnis etwas aufbesserten.



Auf den Frankenpositionen resultierte ebenfalls ein Verlust von 1 Mrd. Fr. Auf dem unveränderten Goldbestand gab es hingegen einen kleinen Bewertungsgewinn von 0,4 Mrd. Fr. Dies, weil der Goldpreis Ende 2022 um 0,7% höher lag als ein Jahr davor.



Die Nationalbank hat ausserdem die Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven für das abgelaufene Geschäftsjahr auf 9,6 Mrd. Fr. festgelegt. Die gesamten Rückstellungen betragen damit 105,2 Mrd. Die SNB strebe eine robuste Bilanz mit hinreichendem Eigenkapital an, um auch hohe Verluste absorbieren zu können. Daher seien jährliche Zuweisungen an die Rückstellungen für Währungsreserven erforderlich, begründet sie den hohen Betrag.



Nach Berücksichtigung der vorhandenen Ausschüttungsreserve von 102,5 Mrd. Fr. resultiert somit ein Bilanzverlust von 39,5 Mrd. Die Ausschüttungsreserve beträgt damit neu minus 39,5 Mrd.



