Inflation Schweiz – SNB-Direktorin schliesst Zinserhöhung im Dezember nicht aus Der Leitzins von derzeit 0,5% könnte erneut erhöht werden. Laut SNB-Direktoriumsmitglied Andréa Maechler ist der Kampf gegen die Inflation trotz des Rückgangs auf 3% im Oktober noch nicht gewonnen.

Die SNB hat die Zinsen in diesem Jahr bereits zwei Mal angehoben. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) könnte im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal anheben, um die Inflation zu bekämpfen. Die Teuerung sei nach wie vor zu hoch, sagte SNB-Direktoriumsmitglied Andréa Maechler in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Wirtschaftszeitung «L'Agefi».



Der Kampf gegen die Inflation sei trotz des Rückgangs auf 3,0% im Oktober noch nicht gewonnen, betonte Maechler. «Wir werden den Sieg ausrufen, wenn sich die Inflation dauerhaft unter 2% einpendelt», sagte sie. «Es ist nicht auszuschliessen, dass auf der Grundlage neuer Zahlen und Entwicklungen weitere Zinserhöhungen erforderlich sind, um mittelfristig Preisstabilität zu gewährleisten», betonte Maechler daher.



Es gibt laut der SNB-Vize immer mehr Anzeichen dafür, dass die Preissteigerungen nicht auf Waren und Dienstleistungen beschränkt sind, die direkt vom Krieg in der Ukraine oder den Folgen der Pandemie betroffen sind. «Darüber hinaus wissen wir, dass die Strompreise in den nächsten Monaten ziemlich stark steigen werden», erklärte Maechler.



Die SNB hat die Zinsen in diesem Jahr bereits zweimal angehoben. Aktuell steht der SNB-Leitzins bei 0,5%.

