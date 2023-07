Schweizerische Nationalbank – SNB dürfte im zweiten Quartal deutlichen Verlust erlitten haben Ökonomen von UBS erwarten unter anderem wegen eines stärker gewordene Frankens bei der Nationalbank ein Minus zwischen 15 und 25 Mrd. Fr.

Die genauen Zahlen veröffentlicht die SNB am kommenden Montag (31.7.). Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat nach Einschätzung von Experten im zweiten Quartal 2023 einen hohen Verlust erlitten. Die Ökonomen von UBS erwarten unter dem Strich ein Minus zwischen 15 und 25 Mrd. Fr., wobei der stärker gewordene Franken zu einem guten Teil dafür verantwortlich gewesen sein dürfte.

Der Start ins Jahr war der SNB mit einem Plus von 26,9 Mrd. Fr. bekanntlich noch geglückt. Mit dem genannten Minus für die Periode von April bis Juni wäre für die SNB damit im ersten Semester noch ein kleiner Gewinn in der Grössenordnung von 2 bis 12 Mrd. Fr. zu erwarten. Die genauen Zahlen werden am kommenden Montag (31.7.) veröffentlicht.

Gemäss den am Montag veröffentlichten Schätzungen der Grossbank dürfte die Aufwertung des Frankens den Wert des SNB-Portfolios um fast 20 Mrd. Fr. vermindert haben. Der Franken notierte im zweiten Quartal gegenüber fast allen Währungen im Plus, gegenüber dem japanischen Yen beispielsweise waren es fast 10%.

Verluste gab es wohl auch bei den Anleihen. Insgesamt dürfte die SNB aufgrund des Zinsanstiegs auf ihren Anleihen rund 10 Mrd. Fr. verloren haben, schreibt die UBS in ihrer Analyse. Auf dem Goldbestand verlor die SNB – auch wegen der Dollarschwäche – rund 3 Mrd. Fr.

Profitiert haben dürfte die SNB hingegen vom anhaltenden Kursanstieg an den Aktienbörsen. Globale Aktien konnten laut UBS um mehr als 5% zulegen, angeführt von der positiven Entwicklung in den USA. Davon dürfte das SNB-Portfolio mit rund 10 Mrd. Fr. profitiert haben.

Eine Ausschüttung an Bund und Kantone in diesem Jahr rückt unter diesen Voraussetzungen in weite Ferne. Für eine Minimal-Ausschüttung müsste die SNB einen Gewinn (vor Zuweisungen an die Rückstellungen) von 45 bis 50 Mrd. Fr. erzielen, für eine Maximalausschüttung 85 bis 90 Mrd.

Ein Gewinn von rund 50 Mrd. in einem halben Jahr sei zwar nicht unmöglich, meint die UBS. Es sei aber unwahrscheinlich angesichts der Tatsache, dass das SNB-Portfolio ein Gewinnpotenzial von 10 bis 15 Mrd. Fr. pro Jahr besitze.

AWP

