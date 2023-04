Notenbank – SNB dürfte trotz schwarzer Zahlen nicht ausschütten Das erste Quartal wird die Schweizerische Nationalbank (SNB) dank der positiven Entwicklung an den Finanzmärkten wohl mit schwarzen Zahlen abschliessen. Für Ausschüttungen an den Bund und die Kantone dürfte dies laut Ökonomen nicht reichen. Marc Forster

Sitz der Schweizerischen Nationalbank (SNB), von der Zürcher Bahnhofstrasse aus gesehen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte am Donnerstag für das erste Quartal gemäss UBS-Analyse 17,5 bis 27,5 Mrd. Fr. Gewinn ausweisen. Damit hellt sich das bisher trübe Bild auf, das der Rekordverlust im vergangenen Jahr auf die Notenbank gelegt hatte. In der Rechnung 2022 war das Minus mit 132,5 Mrd. Fr. so massiv ausgefallen wie nie zuvor.