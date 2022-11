US-Aktienportfolio – SNB dürfte von Elon Musk über 150 Mio. $ erhalten Die amerikanischen Aktien der Schweizerischen Nationalbank haben im dritten Quartal erneut an Wert verloren. Dafür ist die SNB einer der Profiteure der Übernahme von Twitter. Valentin Ade , New York

Von SNB-Präsident Thomas Jordan wird eine weitere Leitzinserhöhung Mitte Dezember erwartet. Bild: Anthony Anex/Keystone

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) macht weiter Buchverluste auf ihrem US-Aktienportfolio. Im dritten Quartal per Ende September haben ihre amerikanischen Valoren knapp 8 Mrd. $ an Wert verloren und stehen noch bei einer Gesamtsumme von 139,8 Mrd. $. Das geht aus den am Mittwoch publizierten Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC hervor.