Im vergangenen Jahr 2022 etwa musste die SNB wegen der schwachen Entwicklung an den Finanzmärkten einen massiven Verlust von 132,5 Mrd. Fr. ausweisen. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Einschätzung von Andreas Neinhaus um 9.15 Uhr

Nach dem Rekordverlust des vergangenen Jahres hat 2023 für die Nationalbank mit einem beachtlichen Gewinn begonnen. Sie hat im ersten Quartal 26,9 Mrd. Fr. verdient. Der Ausweis liegt am oberen Rand der Erwartungen. Die Gewinn- und Verlustrechnung steht und fällt mit dem Anlageergebnis des 760 Mrd. Fr. umfassenden Bergs an Devisenreserven, den die Nationalbank als Folge der Wechselkurspflege in der Vergangenheit aufgetürmt hat, den sie aber seit einigen Monaten vorsichtig abträgt: Sie verdiente 11 Mrd. Fr. mit Anleihen und anderen Zinsinstrumenten (Kursentwicklung und Coupons) sowie fast 16 Mrd. Fr. mit Aktien (Kurse und Dividenden).