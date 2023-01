Jahreszahlen der Schweizerischen Nationalbank – SNB fährt massives Minus ein Die Schweizerische Nationalbank weist gemäss provisorischen Berechnungen für 2022 einen Verlust von 132 Mrd. Fr. aus.

Das SNB-Gebäude in Zürich. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Geschäftsjahr 2022 einen massiven Verlust eingefahren. Der Bund und die Kantone müssen nun auf eine Gewinnausschüttung verzichten. Auch die Aktionäre gehen leer aus.



Konkret weist die SNB gemäss provisorischer Berechnungen einen Verlust von 132 Mrd, Fr. aus, wie sie am Montag mitteilte. Allein die Aufwertung des Schweizer Franken hat der SNB ein Minus von 131 Mrd. eingebrockt.



Die Notenbank sitzt auf einem gewaltigen Berg an Fremdwährungen. Diese wurden zur Verteidigung des 2015 aufgegebenen Euro-Mindestkurses und danach zur Schwächung des Franken gekauft. Erst seit einigen Monaten verkauft die SNB wieder Devisen im kleinen Rahmen.



Der herbe Verlust in 2022 ist keine Überraschung. Denn die SNB hatte schon für die ersten drei Quartale des Jahres einen Verlust von 142,4 Mrd. Fr. ausgewiesen.



Bund und Kantone gehen leer aus

Die Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven wird laut SNB 9,6 Mrd. Fr. betragen. Nach Berücksichtigung der Ausschüttungsreserve von 102,5 Mrd. resultiere ein Bilanzverlust von rund 39 Mrd..



Dieser Bilanzverlust verunmöglicht laut der SNB gemäss den Bestimmungen eine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2022. Das betreffe sowohl die Gewinnausschüttung an Bund und Kantone als auch die Dividende an die Aktionärinnen und Aktionäre.



Letztes Jahr konnten sich die Säckelmeister von Bund und Kantonen noch über eine Gewinnausschüttung von 6 Mrd. Fr. freuen - das ist der maximal mögliche Betrag. Das Geld ging zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone.

Schwankungen inklusive

Die SNB betonte in der Vergangenheit stets, dass ihr Ergebnis überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig sei. Starke Schwankungen seien deshalb die Regel.



Im Jahr 2021 etwa erzielte die SNB einen Gewinn von über 26 Mrd. Fr., im Jahr davor betrug der Überschuss gut 20 Mrd.



Es gab aber auch schon vor 2022 Jahre mit hohen Verlusten, was jeweils vor allem mit einer schwachen Börsenentwicklung oder einem sehr starken Franken zu tun hatte. 2018 oder 2015 etwa waren solche Jahre: Da mussten die hiesigen Währungshüter Verluste von knapp 15 Mrd. bzw. von über 23 Mrd. ausweisen.



Der ausführliche Bericht zum Jahresabschluss 2022 mit den definitiven Zahlen wird am 6. März, der Geschäftsbericht am 22. März 2023 publiziert.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.