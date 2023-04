Schweizerische Nationalbank – SNB-Jordan: «Wir sind an die Grenzen dessen gegangen, was für uns noch zulässig ist» Der Notenbankchef nutzt die Generalversammlung in Bern, um die Beteiligung der SNB an der Bewältigung der Credit-Suisse-Krise zu verteidigen. Andreas Neinhaus

Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, an einer Medienkonferenz vergangenen Monat in Zürich. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Der Chef der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, hat die Generalversammlung am Freitag in Bern zum Anlass genommen, um noch einmal die Rolle der SNB in der Credit-Suisse-Krise zu verteidigen. Es sei die klassische Rolle von Zentralbanken, in einer Krise als letzte Instanz Kredit zu geben. «Wichtig ist hierbei, dass diese Liquiditätsbereitstellung auch in Krisensituationen kein Geschenk ist», sagte er in seinem Referat gemäss Redetext. Im Fall der CS sei diese Regel eingehalten worden.