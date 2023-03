Notübernahme von Credit Suisse – Jordan zu CS Schweiz: «Abspaltung steht nicht auf dem Papier» Bei der Medienkonferenz der Schweizerischen Nationalbank zur geldpolitischen Lagebeurteilung wurde auch die Übernahme von CS durch UBS thematisiert.

SNB-Chef Thomas Jordan (Mitte) verteidigt an der Medienkonferenz am Donnerstag die am Wochenende getroffene Lösung ganz generell. Bild: Michael Buholzer/Keystone

SNB-Präsident Thomas Jordan relativiert die Risiken für die Stabilität des Schweizer Finanzsystems, weil es nach der Notübernahme der CS durch die UBS nur noch eine Grossbank gibt. Entscheidend sei nicht nur die Grösse eines Instituts, sondern das Geschäftsmodell, so Jordan am Donnerstag vor den Medien.



«Eine Bank kann gross sein, aber die Risiken können limitiert sein; oder eine Bank kann klein sein, aber die Risiken können viel grösser sein», so Jordan. «Wir müssen es aber natürlich anschauen», sagte er. Vize-Präsident Martin Schlegel erinnerte in diesem Zusammenhang an die Gesetzgebung: Je grösser eine Bank werde, desto mehr Kapital müsse sie proportional halten.



Im Auge behalten werden muss laut der SNB auch die Wettbewerbsituation. Aktuell macht sich Jordan keine Sorgen. «Aber es ist sehr wichtig, mittel- bis langfristig genug Wettbewerb für alle Bank-Dienstleistungen sicherzustellen.» In der Verwortung sei hier primär die Wettbewerbskommission.

Nicht zu spät gehandelt

Jordan verteidigte ausserdem die am Wochenende getroffene Lösung ganz generell. «Indem es gelungen ist, eine Systemkrise zu verhindern, konnten wir grossen Schaden abwenden. Wäre diese Lösunge nicht gelungen, wäre die Credit Suisse in einen Konkurs geraten - mit extremen Folgen für die Schweiz, aber auch für die Weltwirtschaft.»



Er betonte ausserdem, dass man nicht zu spät gehandelt habe und auch nicht auf Druck einer ausländischen Behörde. «Vorbereitungsarbeiten liefen seit Langem», so der SNB-Chef. Und eine Bereitstellung von Liquidität im voraus wäre laut Jordan «keine gute Idee» gewesen. Denn eine solche könne einen Sturm auf eine Bank gerade auch auslösen. Daher habe es die Begleitung einer anderen Lösung gebraucht.



Nicht äussern wollte sich Jordan zur Frage, wer wann welche Fehler gemacht habe. Das vom neuen Management angestrebte Geschäftsmodell der CS sei «an sich gut» gewesen, jedoch anfällig für Schocks. Und die Krisenbewältigung habe zu viel Zeit in Anspruch genommen.



Auch auf Fragen zu Spekulationen, der Deal sei noch nicht in trockenen Tüchern, ging er inhaltlich nicht ein. Eine Abspaltung des Schweizer Geschäfts stehe aktuell nicht «auf dem Papier».

SNB: Verschwinden der Credit Suisse wird Wirkung der Geldpolitik nicht tangieren

Damit die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) auch am Markt ankommt, sind die Währungshüter auf ein funktionierendes Bankensystem angewiesen. Vor allem ein gut funktionierender Geldmarkt ist von grosser Bedeutung, damit die neuen SNB-Zinsen auch ankommen. Das bevorstehende Aus für die Credit Suisse hat aus dieser Optik keine negativen Folgen.



Er gehe nicht davon aus, dass die sogenannte Transmission der Geldpolitik vom Verschwinden der Credit Suisse beeinflusst wird, sagte SNB-Direktor Thomas Jordan. «Und die Umsetzung der Geldpolitik wird nicht von einer Bank alleine getrieben», ergänzte Direktoriumsmitglied Andréa Maechler.



AWP

