CS-Übernahme – SNB legt Zinsen für Hilfen an CS und UBS offen Damit CS zahlungsfähig bleibt, hat die SNB drei Liquiditätsinstrumente kreiert. Nun steht fest, wie diese in der Höhe von insgesamt 250 Mrd. Fr. verzinst werden.

Credit Suisse und UBS können ein mit einem Konkursprivileg gesichertes Liquiditätshilfe-Darlehen der SNB in Höhe von insgesamt bis zu 100 Mrd. Fr. beziehen. Bild: Stefan Wermuth/Bloomberg

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) legt am Donnerstag offen, wie die drei Liquiditätsinstrumente in der Höhe von insgesamt 250 Mrd. Fr. verzinst werden, die ins Leben gerufen wurden, um die Zahlungsfähigkeit von Credit Suisse zu gewährleisten. Der Bundesrat hatte sich schon tags zuvor in einer Sonderbotschaft dazu geäussert.

Laut Angaben der SNB entschädigen die Banken den Bund mit jährlich 0,25% für die Bereitstellung der Liquiditätshilfe PLB. Das sind in einem Jahr 100 Mio. Fr. Dazu kommen weitere Zinsen. Auf die staatliche Liquiditätssicherung werden weitere 4,5% fällig (SNB-Leitzins plus 3 Prozentpunkte).

Ebenfalls zum SNB-Leitzins plus 3 Prozentpunkte verzinst wird die zusätzliche Emergency Liquidity Assistance namens «ELA+». Für dieses Darlehen setzt sich die Risikoprämie aus jeweils 1,5% zusammen, die an den Bund und die SNB gehen.

Credit Suisse und UBS können, wie seit dem vorletzten Sonntag bekannt, basierend auf der Notverordnung des Bundesrates ein mit einem Konkursprivileg gesichertes Liquiditätshilfe-Darlehen der SNB in Höhe von insgesamt bis zu 100 Mrd. Fr. beziehen. Zusätzlich dazu kann die SNB basierend auf der Notverordnung des Bundesrates der Credit Suisse ein mit einer Ausfallgarantie des Bundes gesichertes Liquiditätshilfe-Darlehen in der Höhe von bis zu 100 Mrd. Fr. gewähren.

Auf die bereits am 15. März gezogene ausserordentliche Liquiditätshilfe der SNB (ELA) über 50 Mrd. Fr. muss die CS – wie bereits früher kommuniziert – aktuell einen Zins von 2% zahlen (SNB-Leitzins plus 0,5 Prozentpunkte).

AWP

