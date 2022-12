Der Chart des Tages – SNB macht bald Schluss Der Terminmarkt geht davon aus, dass die Leitzinsen hierzulande bei 1,25% ihre Spitze erreichen. Frank Heiniger

Quelle der Grafik: UniCredit

In der laufenden Woche werden gleich mehrere hochrangige Notenbanken an der Zinsschraube drehen – darunter auch die Schweizer Währungshüter. Die Nationalbank dürfte in ihrer Sitzung am Donnerstag eine Zinserhöhung um 25 oder 50 Basispunkte beschliessen. Der hiesige Leitzins würde dann auf 0,75 respektive 1% steigen.

Dank einer leichten Entspannung an der Inflationsfront ist allerdings davon auszugehen, dass sich spätestens im kommenden Frühjahr das Tempo der Zinsschritte verringert. Bis dahin dürfte auch die bremsende Wirkung der Geldpolitik auf die Konjunkturentwicklung immer deutlicher zutage treten.

Die Markterwartung, dass hierzulande die Zinsspitze bald erreicht ist, zeigt sich in den Futures auf den kurzfristigen Geldmarktsatz Saron (Swiss Average Rate Overnight), der sich jeweils nahe am Leitzins bewegt. Wie der obige Chart illustriert, erwartet man am Terminmarkt, dass der Saron im kommenden Jahr bei rund 1,3% sein Höchst erreichen wird (untere Kurve).

Das im internationalen Vergleich niedrigere Niveau – immerhin erwartet man etwa in Grossbritannien für nächstes Jahr einen Leitzins von über 4,5% – kann sich die Schweiz dank des starken Frankens leisten. Die Heimwährung hat den vom Ausland ausgehenden Teuerungsdruck bislang wirksam abgefedert.

Frank Heiniger schreibt seit 2008 für die «Finanz und Wirtschaft» – zuerst mit Fokus auf Technologietitel, dann im Märkteressort mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Seit 2019 amtiert er als Co-Ressortleiter. Zuvor war der studierte Ökonom unter anderem als Energieanalyst tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.