Kampf gegen die Inflation – SNB-Präsident deutet weitere Zinserhöhung an Laut Reuters hält Thomas Jordan es für sehr «sehr wahrscheinlich», dass beim Treffen der Schweizerischen Nationalbank im Dezember weitere Zinsschritte beschlossen werden.

SNB-Präsident Jordan hat erst am vergangenen Freitag erklärt, dass die Zentralbank bereit sei, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um die Inflation wieder in den Zielbereich von 0 bis 2% zu drücken. Bild: Michael Buholzer/Keystone

SNB-Präsident Thomas Jordan sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit für weitere Zinsschritte am nächsten SNB-Treffen im Dezember. Hauptgrund sei die weiterhin hohe Inflation, sagte Jordan gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am Montag an einem Anlass in Lausanne.



Zudem betonte Jordan die Rolle des starken Schweizer Frankens für die Inflationsbekämpfung. Die SNB sei bereit, weiterhin Franken zu kaufen und zu verkaufen, um die Währung auf einem angemessenen Niveau zu halten und gleichzeitig gegen die Inflation vorzugehen.



2023 werde das Wirtschaftswachstum der Schweiz voraussichtlich unter dem Wert von 2022 liegen, schreibt Reuters weiter. Für das laufende Jahr rechnet die SNB gemäss der letzten Schätzung mit einem Zuwachs von rund 2%.

AWP

