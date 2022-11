Schweizerische Nationalbank – SNB-Präsident Jordan will zurück zu Preisstabilität Die Schweizer Notenbank ist laut Jordan bereit, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Inflation wieder in den Zielbereich von 0 bis 2% zu drücken.

Das Risiko der Konjunkturentwicklung erschwert die Arbeit der SNB. Bild: Anthony Anex/Keystone

Die Inflation bewegt sich nicht nur in den USA oder Europa, sondern auch in der Schweiz derzeit auf einem hohen Niveau. Das stellt die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit Blick auf ihr Mandat zur Sicherung von Preisstabilität vor Herausforderungen, wie SNB-Präsident Thomas Jordan am Freitag sagte.

Die Schweiz liege mit einer Inflationsrate von 3% klar über der Preisstabilität, machte Jordan in seiner Rede an der erstmals durchgeführten Veranstaltung «The SNB and its Watchers» an der Universität Bern klar. «Unser Ziel ist es, mit einer robusten Geldpolitik die Preisstabilität wieder herbeizuführen.»

Dabei gelte es, in der Inflationsentwicklung sogenannte Zweitrundeneffekte zu verhindern, fuhr Jordan fort. Im Kampf gegen die Inflation setze die SNB mehrere Instrumente ein, sei dies wie zuletzt im Juni und September durch die Erhöhung der Leitzinsen oder in Form von Interventionen am Devisenmarkt, seien es Ein- oder Verkäufe.

Jordan stellte weiter fest, dass das Marktumfeld sehr unsicher sei und allen voran eine tiefgreifende Energiekrise als wohl grösstes Risiko der Konjunkturentwicklung gelte. Das erschwere die Arbeit der SNB zusätzlich.

«Wir werden aber alle notwendige Schritte vornehmen, um die Inflation wieder in den Bereich der Preisstabilität zu bringen. Wir werden dies auf pragmatische und konsistente Weise tun», unterstrich Jordan. Die SNB sieht Preisstabilität dann erreicht, wenn die Inflationsraten unter 2% und im positiven Bereich liegen.

AWP

