Nationalbank handelt an der Börse – SNB trennt sich von US-Aktien Die Schweizerische Nationalbank hat gemäss ihrer Geldpolitik ihr Portfolio an amerikanischen Valoren Ende 2022 reduziert. Neben dem Verkauf der Twitter-Aktien zeigt sich auch die Volatilität des anderen Unternehmens von Elon Musk. Valentin Ade

SNB-Präsident Thomas Jordan hat 2022 seine Ankündigung wahr gemacht und gegen eine zu starke Abschwächung des Frankens Devisen verkauft. Bild: Hollie Adams/Bloomberg

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) musste Ende vergangenes Jahr leichte Verluste auf ihrem US-Aktienportfolio verbuchen. Im vierten Quartal per Ende Dezember haben ihre amerikanischen Valoren geringfügig um 514 Mio. $ oder 0,4% an Wert verloren und stehen bei einer Gesamtsumme von 139,3 Mrd. $. Das geht aus den am Mittwoch publizierten Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC hervor.