Interview mit SNB-Vize Martin Schlegel – «Die Inflationsgefahr ist immer noch gross» Der Vizepräsident der Nationalbank sagt, der starke Franken sei im Interesse der Schweiz, und die SNB müsse die Immobilienpreise nicht beeinflussen. Andreas Neinhaus Philippe Béguelin

Martin Schlegel, Vizepräsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank. Bilder: Iris C. Ritter/FuW

Der neue Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank, Martin Schlegel, mahnt in seinem allerersten Interview, dass steigende Energiepreise und Mieten zu einer höheren Inflationsrate führen könnten. Mit Blick auf den grossen Bilanzverlust sagt er, die SNB habe zur Krisenbewältigung in der Schweiz viel Risiko auf sich genommen. Am Immobilienmarkt ortet er «ein Signal der Resilienz».