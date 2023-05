Aufgefallen in Zürich – Sneakerness: das Mekka der Sneaker-Kultur Turnschuhe gehören zur Jugendkultur. In Oerlikon trifft sich die Sneaker-Szene zur grössten Turnschuhmesse in Europa. Praphat Inpolsook

Turnschuhe, soweit das Auge reicht: So sieht es an der Sneakerness aus. Bild: Praphat Inpolsook

Die Halle 622 in Oerlikon ist Gastgeber für eines der grössten Events der Sneaker-Kultur: An der Sneakerness in Zürich versammeln sich jedes Jahr Enthusiasten aus der ganzen Welt, um die neusten Trends zu entdecken. Eine atemberaubende Vielfalt an Schuhen erstreckt sich vor den Augen der Besucher, während der Duft von frischem Leder und die aufgeregte Stimmung die Luft erfüllen. Schon früh am Morgen strömen die Menschen in die Halle, alle in ihren besten Outfits, mit besonderem Augenmerk auf das Schuhwerk. Die Veranstaltung zieht Tausende von Besuchern an, darunter Sammler, Händler, Designer, Künstler und Fans der Turnschuhkultur.

Doch die Sneakerness ist mehr als nur ein Marktplatz. Sie ist ein Ort der Begegnung, an dem sich Menschen mit derselben Leidenschaft zusammenfinden. Die Besucher kommen aus allen Ecken der Welt, um ihre neusten Errungenschaften zu präsentieren und die Geschichte hinter ihren Schuhen zu erzählen. Man hört begeisterte Gespräche über die Seltenheit eines bestimmten Modells, die speziellen Farbvarianten oder die technologischen Innovationen in der Sneaker-Industrie.

Die Vielfalt der Aussteller und der Marken ist beeindruckend. Von etablierten Namen wie Nike, Adidas und Puma bis hin zu aufstrebenden Streetwear-Labels und Boutique-Designern gibt es eine Fülle von Schuhkollektionen zu entdecken. Jeder Stand präsentiert eine einzigartige Auswahl an exklusiven Retromodellen und Klassikern, die das Herz der Sammler höherschlagen lassen – hier findet man sie alle. Jeder Tisch erzählt eine eigene Geschichte, von den Air Jordans, die Michael Jordan einst getragen hat, bis hin zu den ikonischen Adidas Superstar, die Generationen von Sneaker-Fans bis heute begeistern.

Der Nike Air Force 1 in Zusammenarbeit mit Louis Vuitton ist derzeit einer der online meistgesuchten Schuhe und wird derzeit für etwa 100’000 Fr. gehandelt. Bild: Justin Lane/EPA via Keystone

Ein bemerkenswertes Merkmal der Sneakerness ist die starke Präsenz von nachhaltigen Marken. Immer mehr Hersteller setzten auf umweltfreundliche Materialien, Recycling und innovative Produktionsprozesse. Vom veganen Sneaker bis hin zu Schuhen aus Plastikflaschen zeigt die Veranstaltung das wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Industrie. Der Trend wurde von den Besuchern mit Begeisterung aufgenommen und verdeutlicht den Wunsch nach umweltfreundlichen Konsumoptionen.

Die Kreativität und die Individualität der Liebhaber sind auf der Messe ebenfalls deutlich sichtbar. Die Besucher tragen einzigartige Outfits, die verschiedene Stile und Subkulturen repräsentieren. Die Sneaker-Kultur dient als Plattform für Selbstausdruck und ermöglicht es den Menschen, ihre Persönlichkeit durch ihre Schuhwahl zum Ausdruck zu bringen. Dies wird auf der Sneakerness mit Begeisterung und Leidenschaft zelebriert.

Neben den physischen Schuhen wird auch die zunehmende Bedeutung von digitalen Innovationen in der Branche deutlich. Augmented Reality ermöglicht es den Besuchern, Modelle virtuell anzuprobieren und zu erleben. Die Integration von Technologie in die Kultur eröffnet spannende Möglichkeiten und erweitert die Grenzen des traditionellen Einkaufserlebnisses.

Die Atmosphäre ist elektrisierend. Die Spannung steigt, wenn ein seltener Schuh auf dem Markt auftaucht. Sammler und Reseller (Menschen, die neue Schuhe kaufen, um sie für einen Profit weiterzuverkaufen) kämpfen darum, besonders rare Exemplare zu ergattern, während andere die Designs bewundern und Inspiration suchen. Man sieht die Aufregung in den Augen der Besucher, wenn sie einen Schuh finden, den sie schon immer haben wollten. Man kann schon fast sagen, dass es ein Ort ist, an dem Träume wahr werden.

Neben dem Handel gibt es auch Musikwettbewerbe, Kunstausstellungen, Workshops und Podiumsdiskussionen. Künstler verwandeln langweilige Latschen in Leinwände und präsentieren ihre einzigartigen Interpretationen. Experten teilen ihr Wissen und diskutieren über die neusten Trends und Entwicklungen der Sneaker-Kultur. Es ist eine Gelegenheit, mehr über die Geschichte der Schuhe zu erfahren, die Technologien dahinter zu entdecken und Einblicke in die Zukunft dieser faszinierenden Branche zu gewinnen.

Die Sneakerness ist ein Fest für die Sinne. Sie verkörpert die Leidenschaft, die Kreativität und den einzigartigen Lifestyle, den die Sneaker-Welt bietet. Hier werden nicht nur Schuhe gehandelt, sondern Träume und Erinnerungen geschaffen. Die Sneakerness ist der Ort, an dem diese Kultur lebt und atmet.

