Der Chart des Tages – So rasant kommt neue Technik im Alltag an Künstliche Intelligenz scheint auf dem Siegeszug zu sein. Der Blick zurück zeigt, dass die meisten neuen Technologien schnell breit akzeptiert und eingesetzt worden sind. Marc Forster

Quelle der Grafik: BlackRock Investment Institute

Manche fürchten es, viele hoffen darauf: künstliche Intelligenz (KI) als Teil des Alltags. Wie schnell die Anwendungen Fuss fassen werden, darüber wird angesichts des Siegeszugs von ChatGPT und von KI-Unternehmen an der Börse gerade viel spekuliert.

Wie schnell transformative Technologien angekommen sind, zeigt der obige Chart. Smartphones haben sich nach der Lancierung des iPhone von Apple 2007 pro Kopf extrem schnell verbreitet. Bis fast die ganze US-Bevölkerung ein individuelles Mobiltelefon (Cell Phone) verwendete, brauchte es ab Ende der Achtzigerjahre immerhin rund ein Jahrzehnt.

Schneller aufgenommen wurde von den US-Haushalten nach 1980 der Videorecorder, der seinerseits den TV-Alltag veränderte. Dass dies in Farbe möglich war, lag an der Verbreitung von Farbfernsehgeräten, die über zwei Jahrzehnte brauchten, bis sie in allen Haushalten standen.

Langsamer ging dies bei so weltverändernden Dingen wie Elektrizität, Telefonen und Autos vonstatten. Allerdings fällt die Verbreitung dieser technologischen Neuerungen hauptsächlich in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, das noch von grösserer Armut, geringer ausgebauter Infrastruktur und nicht zuletzt auch von zwei Weltkriegen und einer Weltwirtschaftskrise geprägt gewesen war.

Marc Forster schreibt seit März 2023 im Ressort Märkte für «Finanz und Wirtschaft» hauptsächlich über Aktienmärkte und Immobilienthemen. Davor arbeitete er unter anderem als Redaktor bei Cash.ch und der Schweizerischen Depeschenagentur SDA. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.