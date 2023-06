Interview mit Lastminute-CEO Luca Concone – So will der neue CEO Lastminute.com umkrempeln Luca Concone, der neue CEO der Online-Reisegesellschaft, stellt das Unternehmen ohne Rücksicht auf bisherige Befindlichkeiten neu auf. Es soll nun aus eigener Kraft wachsen. Thorsten Riedl

Ex-Banker und Tech-Investor Luca Concone führt Lastminute seit Dezember. Er geht eigene Wege. Bild: ZVG

Luca Concone bricht mit der bisherigen Vorgehensweise des Online-Reiseanbieters Lastminute.com. «Akquisitionen werden in der neuen Strategie von Lastminute eine untergeordnete Rolle spielen», erklärte der neue CEO des Unternehmens mit Sitz in Chiasso in seinem ersten Interview, das er «Finanz und Wirtschaft» gegeben hat. Höchstens kleinere Zukäufe im Bereich Technologie seien interessant. «Das ist eine grosse Änderung zum bisher verfolgten Vorgehen.» Bislang wollte das Unternehmen aktiv den Markt für Reisegesellschaften konsolidieren. Nötig geworden ist die Strategieänderung nach einem Betrugsskandal im vergangenen Jahr.

Mitte Juli 2022 kam der Schock: Das Unternehmen liess durch eine Ad-hoc-Mitteilung wissen, dass eine Reihe von Führungskräften in Untersuchungshaft genommen wurde, darunter der damalige CEO Fabio Cannavale. Allerdings ist er als einer der Gründer bis heute Grossaktionär des Unternehmens.

Jemand, der für Ordnung sorgt

Über Monate blieb er in Haft. Der Vorwurf lautet auf Missbrauch von Staatshilfen während der Pandemie. Ein einmaliger Vorgang, der letzten Endes zur kompletten Neubesetzung der Führungsmannschaft von Lastminute inklusive des Verwaltungsrats geführt hat. Im Dezember hat Concone den Chefposten übernommen.



«Die Gründer haben jemanden gesucht, der für Ordnung sorgt und dafür, dass Lastminute erwachsen wird», sagt der 57-Jährige. «Lastminute hat sich in der Vergangenheit mehr wie ein Teenager benommen.» Es habe an Prozessen und Strukturen gemangelt, eine Gesellschaft mit 1700 Mitarbeitern und einem Bruttoreisevolumen von 4 Mrd. € geordnet zu betreiben.

«Fabio Cannavales Einfluss ist strikt auf seine Aktienbeteiligung beschränkt.»

Nach dem Studium der Ingenieurwissenschaften an der Poitecnico di Milano arbeitete Concone zunächst als Berater im Finanz- und im Technologiebereich, sass später in der Geschäftsleitung von Banken in Italien und England. Bei der Gründung des Lastminute-Vorgängers Vologratis 2004 war er mit an Bord. Beim Börsengang 2014 hat er seine Anteile verkauft. «Es ist spannend zu sehen, wie sich Lastminute entwickelt hat.» Er will nun drei bis fünf Jahre bleiben. «Ich werde das Unternehmen als professioneller CEO führen, nicht als Unternehmer», erklärt er.



Trotz der engen Verflechtungen zu den Firmengründern, und obwohl Cannavale im Hintergrund weiter als Ankeraktionär von Lastminute die Fäden in den Händen hält, sagt Concone: «Cannavales Einfluss ist strikt auf seine Aktienbeteiligung beschränkt.» Er könne als CEO unabhängig handeln. Das sei eine Bedingung vor Amtsantritt gewesen. Cannavale steht ihm jedoch zur Seite. «Ich treffe ihn nicht regelmässig – allerdings schätze ich seinen Rat: Er kennt den Markt sehr gut.»



In den ersten Monaten 2023 hat Concone das Unternehmen nach verdeckten Risiken durchforstet. «Wir haben die Prüfer von Deloitte engagiert, um Risiken aufzudecken, haben Überwachungsverfahren gestärkt, auf Stufe Verwaltungsrat neue Komitees für Risiken installiert und das Bewusstsein für Gefahren geschärft», sagt er. Ziel sei es nicht, Risiken komplett zu meiden. «Wir müssen die Gefahren, die wir eingehen, nur richtig einschätzen.» Er habe einige Manager entlassen, «weil sie nicht genügend Urteilskraft an den Tag gelegt haben, ein Unternehmen dieser Grösse zu führen».



Der Ruf von Lastminute habe unter den Betrugsvorgängen weniger gelitten, als er es befürchtet hatte. «Es laufen nach wie vor Strafverfahren gegen Einzelpersonen, nicht jedoch gegen das Unternehmen», erklärt der neue CEO. «Das Unternehmen hat alle Gelder zurückgezahlt, die es im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit erhalten hatte.» Bereits Ende Dezember 2022 entschied der Verwaltungsrat von Lastminute, 29 Mio. € an das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zurückzuzahlen und die entsprechende Verfügung des Seco nicht anzufechten.

«Derzeit helfen uns Berater, die Kosten in den Griff zu bekommen. Wir möchten etwas Speck verlieren.»

Noch beschäftigt Concone die Restrukturierung des Unternehmens. «Derzeit helfen uns Berater, die Kosten in den Griff zu bekommen. Wir möchten etwas Speck verlieren, den wir während der Pandemie angesetzt haben», sagt er. «Das kann auch zu Entlassungen führen, aber nicht im grossen Stil.»

Damit will er die Basis für das weitere Wachstum legen. Prognosen zufolge wird das Reisevolumen in der Industrie in diesem Jahr noch leicht unter der Zeit vor Corona liegen, 2024 darüber. «Unsere Profitabilität wird dieses Jahr noch nicht das Niveau von 2019 erreichen», erklärt Concone. «Aber mittelfristig werde ich das Unternehmen weit profitabler als damals machen.» Im ersten Quartal hat sich die Prognose bestätigt: Das Bruttoreisevolumen, die Summe aller Buchungen, stieg zwar um 57% auf 1,1 Mrd. €. Der Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Amortisation (Ebitda) im Quartal sackte aber 18% ab auf 8,4 Mio. €.

Wachstum kommt «fast allein»

Lastminute sei inzwischen gross genug, um allein am Markt zu bestehen. Eine transformative Akquisition wie die Verschmelzung der Vorgängergesellschaft Bravofly Rumbo mit Teilen der ehemaligen Lastminute.com 2015 sei «nie ganz vom Tisch», erklärt Concone. «Aber so etwas erscheint mir im Moment wirklich unwahrscheinlich.»



In seiner Strategie hätten Marktanteilsgewinne eine untergeordnete Bedeutung. Das Vorgänger-Management hatte lange auf eine rasche Ausweitung des Geschäfts durch Zukäufe gesetzt. «Unser Wachstum kommt fast allein, da der Markt der Online-Reisevermittlung insgesamt wächst und wir derzeit einen Anteil von nur rund 3% haben», sagt Concone. «Profit zählt.»



Die Strategie der neuen Führung klingt schlüssig. Sollte sie aufgehen, haben die Papiere von Lastminute Potenzial. Allerdings haben sie ihren Ausgabepreis von 48 Fr. je Aktie vom IPO (Initial Public Offering) 2014 im Handel nie mehr erreicht. «Wir werden die Dinge nun angehen wie ein solides Unternehmen», sagt CEO Concone. «Denn das sind wir.»

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

