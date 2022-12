Interview mit SoftwareOne-CEO – «In den nächsten vier bis sechs Jahren werden wir uns verdoppeln» Dieter Schlosser will den Umbau auf einen globalen IT-Serviceriesen weiter vorantreiben und bekräftigt die Wachstumsambitionen. Ein neues Effizienzprogramm soll helfen, Kosten zu sparen. Siegmund Skalar

Dieter Schlosser steht seit 2019 an der Spitze von SoftwareOne. Bild: Iris C. Ritter, FuW

Der Schweizer IT-Reseller SoftwareOne ist als einer der weltgrössten Wiederverkäufer von Microsoft-Software bekannt. Die Stanser expandierten in den vergangenen Jahren, um den geografischen Fussabdruck zu erweitern und mehr IT-Experten an Bord zu holen: SoftwareOne will den Sprung zum erfolgreichen IT-Dienstleistungsriesen schaffen. Seit Jahresbeginn machten dem Unternehmen an der Börse die hohen Zinsen zu schaffen, dazu kam ein überraschender Einbruch bei der Profitabilität, der Zweifel an der Wachstumsstory aufkommen liess. Die versucht CEO Dieter Schlosser im Gespräch mit FuW auszuräumen – er bekräftigt den Wachstumskurs und spricht über das jüngst angekündigte Effizienzprogramm und Akquisitionspläne.