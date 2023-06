Meinung – SoftwareOne: ein Angebot auf Kosten der Aktionäre Kurz nach dem Managementwechsel wollen die SoftwareOne-Mitgründer die Aktionäre per Private-Equity-Offerte rausdrängen. Siegmund Skalar

Mitgründer und Private-Equity-Investoren haben zu höheren Preisen verkauft als die momentane Offerte. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Am Schweizer Markt gehen die Meinungen zum Investment Case von SoftwareOne weit auseinander. Die Versprechungen des IT-Dienstleisters waren hoch, während offenbar die Akquisitionsstrategie hinter den Kulissen so holprig war, dass zahlreiche Ex-Führungskräfte dem Vernehmen nach massive Bedenken kommuniziert hatten. Spätestens seit dem überraschenden Margeneinbruch im Frühjahr 2022, wenige Wochen nach dem Kapitalmarkttag, überwogen die Pessimisten.

Investorenvertrauen gibt es nicht gratis, und Ex-CEO Dieter Schlosser musste den Preis für die teils grob fahrlässige Kommunikationspolitik mit dem Rücktritt bezahlen. Dafür überzeugte Lonza-Veteran Rodolfo Savitzky als neuer Finanzchef, der sich so manche Schwachstellen zu Herzen nahm. Die letzten Zahlen waren nicht gut, aber im Vergleich zu vor zwei Jahren hat man nun das Gefühl, dass die Equity Story immerhin so weit transparent und verständlich ist, dass man sich eine Meinung über potenzielle Fortschritte bilden kann. Eigentlich.

KKR und Gründer profitierten

Doch nun, nach knapp vier Jahren und nach all diesen ermüdenden Schritten, nach Analystenkonferenzen mit betretenem Schweigen und kurz vor dem Moment, in dem Neu-CEO Duffy Akzente setzen kann, kommt eine Offerte um den IPO-Preis von 18.50 Fr. Die SoftwareOne-Gründer um Ex-VRP Daniel von Stockar haben offenbar bereits vor zwei Wochen gemeinsam mit dem Private-Equity-Unternehmen Bain (oder doch Bain gemeinsam mit ihnen?) ein Angebot lanciert, das nun just die Aktionäre ausbaden müssten, die trotz der Rückschläge an die versprochene Wachstumsstory geglaubt haben.

Wer bei 25 Fr. eingestiegen ist, als die Kursziele noch hoch waren, würde mit der Offerte rund ein Viertel der Investition verlieren. Begründet wird das Angebot mit dem Argument, wonach «für die nächste Wachstumsphase von SoftwareOne die besten Voraussetzungen in einem privaten Umfeld gegeben sind». Das Beste an der Geschichte: Nach dem Going Private bleiben die Gründer an Bord. Das ist an Absurdität nicht zu überbieten.

Zur Erinnerung: Mit der SoftwareOne-Story definitiv Geld gemacht haben die Mitgründer sowie Private Equity. Der hinter dem IPO stehende PE-Fonds KKR (sowie Beat Curti, die Erben von Mitbegründer Patrick Winter und die österreichische Raiffeisen Informatik) haben den ersten Exit im Mai 2020 bei einem Preis von 20 Fr. je Aktie gemacht. KKR schloss die Position im September 2021 endgültig bei einem Blockpreis von 215 Mio. Fr. – immerhin 25 Fr. je Titel. Wenige Monate später fielen die Valoren nach dem verpatzten Gesamtjahr 2021 auf knapp 10 Fr.

Man könnte sich schon fragen, warum Anleger diese Übung haben mitmachen müssen, wenn die beste Position für SoftwareOne ja sowieso ein Going Private ist. Investoren haben auch auf SoftwareOne gesetzt, weil sie an die Möglichkeit eines Tech-Exposure geglaubt haben, das mit Blick auf Cloud-Wachstum einen hohen Mehrwert in einem reinen Schweizer Portfolio bedeuten würde.

Ex-VRP mit Informationsvorsprung

Es ist klar, dass das Angebot für Anleger mit gutem Timing zwar ein Davonkommen mit blauem Auge bedeutet und alle – auch die Gründer – von einem höheren Preis profitieren. Tatsache ist aber, dass die Mitgründer einen Informationsvorsprung haben. Ex-VRP von Stockar und seine Mitstreiter kennen das Geschäft potenziell besser als alle anderen. Um nicht zu sagen: Die reine Tatsache, dass man aus dem Verwaltungsrat als Ex-VRP eine Übernahme unterstützt, mutet angesichts der dort zu vertretenden Aktionärsinteressen eher skurril an.

Man könnte ein gewisses Verständnis aufbringen, wenn die Mitgründer den Exit suchten. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Dass die Offerte von Bain Capital zum aktuellen Preis vom Verwaltungsrat nicht Ernst genommen wird, ist deshalb zu begrüssen.

Die Art und Weise, wie Bain Capital die Offerte kommuniziert hat, suggeriert eine gewisse Dringlichkeit. Könnte es sein, dass die Entwicklung von SoftwareOne besser vorangeht als gedacht? Eine Antwort darauf dürften erst die Zahlen zum zweiten Halbjahr und eine Evaluierung der bestehenden Strategie durch Brian Duffy liefern.

Anm.: In einer früheren Version des Artikels entstand der Eindruck, dass die Offerte durch SoftwareOne bereits im Vorfeld klar zurückgewiesen wurde, das war aber nicht der Fall. Auf erste Kontaktversuche durch das Konsortium um Bain hat der VR von SoftwareOne ebenfalls nicht reagiert.

Siegmund Skalar schreibt über den Schweizer Technologie-, Medien- und Telecomsektor. Zuvor arbeitete er für die österreichische Nachrichtenagentur APA als Redaktor und Korrespondent. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.