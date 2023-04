Duffy wechselt vom deutschen Softwarekonzern SAP zu SoftwareOne. Bild: ZVG

Einschätzung von Siegmund Skalar um 10 Uhr

Paukenschlag bei SoftwareOne. Dieter Schlosser galt intern als nicht unbeliebt und als Reseller der ersten Stunde. Möglicherweise ist ihm Letzteres zum Verhängnis geworden, denn das Vertrauen vieler Investoren genoss er nach den jüngsten zwei Geschäftsjahren nicht mehr – die waren an den Finanzmärkten sehr durchwachsen. Unter Schlossers Ägide fiel die Absenkung der Prognose wenige Monate nach dem Kapitalmarkttag 2021 – ein gröberer Kommunikations-Fauxpas, der das Vertrauen in das Unternehmen und insbesondere sein Management nachhaltig beschädigte. Bis zuletzt liess sich dieses Vertrauen nicht mehr wiederherstellen. Von der ursprünglich bei Börsengang angekündigten Profitabilität ist das Unternehmen noch immer weit entfernt – das zeigt auch der Kursverfall nach der Präsentation der Jahreszahlen 2022. Mit dem nun angekündigten Personalwechsel setzt SoftwareOne ein Zeichen gegen den Ruf, personell noch immer zu stark im traditionellen Reselling-Geschäft verhaftet zu sein. Brian Duffy ist jemand, der viel Cloud- und Softwarewissen mitbringt und der die Umstellung in Richtung Cloud Services und IT-Dienstleistungen bei SoftwareOne weiter forcieren wird. Bereits in den vergangenen Tagen war ein Aktienkursanstieg zu beobachten, der den Wechsel an der Spitze möglicherweise vorwegnahm.